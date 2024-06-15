Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II

Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1747Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1747
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    23 $
Лот 1747 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: BB
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II - BAC Numismatics, Auction 72, Лот 685
BAC Numismatics
  • Дата
    28 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 685 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 171, Лот 629
Katz Auction
  • Дата
    10 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 629 Italy 5 Lire 1874 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 24.93 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF+ with luster and golden patina.
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II - Coins NB, E-Auction 46, Лот 1270
Coins NB
  • Дата
    26 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1270 Italy Kingdom 1874 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (12000000) 25g XF KM 8.3 MIR 554/6 Estimate: 50 EUR
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 74 Aukcja - Numizmatyka , Лот 868Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 74 Aukcja - Numizmatyka , Лот 868
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Дата
    24 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 868 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1874, Milan (133) Opis pozycji Stan zachowania: 2- Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1874, Milan Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 2-
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2511Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2511
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2511 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: SPL
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Лот 650Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Лот 650
Srebrna Uncja
  • Дата
    29 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 650 Włochy, 5 lirów, 1874r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3+ 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Лот 638Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Лот 638
Srebrna Uncja
  • Дата
    29 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 638 Włochy, 2x5 lirów, 1874-5r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3/3- 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm 2szt.
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 166, Лот 984
Katz Auction
  • Дата
    16 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 984 Italy 5 Lire 1874 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 24.93 g.; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; XF
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II - BAC Numismatics, Auction 68, Лот 672
BAC Numismatics
  • Дата
    25 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 672 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Лот 845Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Srebrna Uncja, Dziewiąta Polska Aukcja Stakerska , Лот 845
Srebrna Uncja
  • Дата
    24 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 845 Włochy, 5 lirów, 1874r., Fals. Opis pozycji Stan zachowania: 1-/2+ 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm Bardzo dobrze zrobiony falsyfikat, waży 23g.
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 538Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 538
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    3 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 538 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1874 Milano. AG. Gig.48. Minimi segni da contatto. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2134Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2134
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2134 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Grading/Status: BB
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II - BAC Numismatics, Auction 64, Лот 698
BAC Numismatics
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 698 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1874 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1270Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1270
ACM Aste srl
  • Дата
    8 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1270 Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1874 Milano. Ag. Gig. 48. Peso gr. 24,90. Diametro mm. 37. qFDC. (4624) Grading/Status: qFDC
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1805Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1805
InAsta S.p.A.
  • Дата
    9 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1805 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Mont. 183 AG Un FEPT sul bordo Abilmente lavata Grading/Status: BB+/qSPL Notes Un FEPT sul bordo - Abilmente lavata
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Лот 1115Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Лот 1115
Nomisma Spa
  • Дата
    21 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1115 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1874 M - Nomisma 896 AG Sigillata BB+ da Marco Esposito Grading/Status: BB+
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II - Quai des Enchères, Auction 1, Лот 678
Quai des Enchères
  • Дата
    17 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 678 Italie 5 lire 1874 Milan; Poids : 25,02g; Bib. : Gig.48; Etat : Superbe
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Лот 2291
InAsta S.p.A.
  • Дата
    17 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2291 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1874 M Pag. 498; Mont. 182 AG Colpetti, lieve debolezza al bordo a ore 9 Colpetti, lieve debolezza al bordo a ore 9 qSPL
Италия 5 лир 1874 Виктор Эммануил II - Coins NB, E-Auction 21, Лот 481
Coins NB
  • Дата
    15 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 481 Italy Kingdom 1874 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (12000000) 25.06g XF KM 8 Estimate: 50 EUR
