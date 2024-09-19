Италия 5 лир 1873 Виктор Эммануил II
Srebrna Uncja
- Дата1 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 703 Włochy, 5 lirów 1873 M BN, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Waga 25g Srebro 900 Patyna
GMA Numismatica Napoli srl
- Дата26 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 240 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1873 Milano. AG. Gig.46. R Segnetti da contatto nei campi. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Bertolami Fine Art
- Дата15 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1385 REGNO D'ITALIA. MILANO. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1873. Gig. 46; Ag; 25gr Grading/Status: SPL+
Rzeszowski Dom Aukcyjny
- Дата6 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 5236 Włochy, 5 lirów 1873 Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Literatura: Krause KM#20 Obiegowy przykład tej emisji. Srebro .900, waga g.
Srebrna Uncja
- Дата29 августа 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 635 Włochy, 2x5 lirów, 1873-4r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3/3- 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm 2szt.
Srebrna Uncja
- Дата29 августа 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 636 Włochy, 2x5 lirów, 1873-5r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3/3- 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm 2szt.
Numismatica Italia
- Дата11 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 324 ITALY - Kingdom Victor Emmanuel IInd (1861 - 1878) 5 lire - IInd type OBVERSE : VITTORIO EMANUELE II 1873 / Bare head of V.E. Iind right REVERSE : REGNO - D'ITALIA / Crowned shiled within wreath - below M - L.5 - B Date : 1873 Mint : M - Milan Material : Ag Diameter [mm] : 37,13 Weight [g] : 25,01 Rarity : C Conservation : VF Bibliographical references : KM 8.3, Gig. 46 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : Tauler & Fau A75. l2263, 16/02/2021 - VF+ - 38 (Hammer Price) NOTES : O.: bumps on rim
Srebrna Uncja
- Дата12 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 837 Włochy, 5 lirów 1873 M BN, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: 3 Waga 25g Srebro 900 Patyna
Varesi
- Дата6 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 970 VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia (1861-1878) 5 Lire 1873 Milano MIR 1082r Pagani 496 Ag 24,95 g 37 mm SPL/q.FDC
GMA Numismatica Napoli srl
- Дата3 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 537 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1873 Milano. AG. Gig.46. Conservazione eccezionale. Sigillata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
ACM Aste srl
- Дата8 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1269 Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1873 Roma. Ag. Gig. 47. Peso gr. 24,95. Diametro mm. 37. BB/BB+. Patina. Piccoli colpetti al bordo. Conservazione insolita per il tipo di moneta. RRR. (5324) Grading/Status: BB/BB+
Coins NB
- Дата13 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 780 Italy Kingdom 1873 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (8438247) 25.03g UNC KM 8 Estimate: 100 EUR
InAsta S.p.A.
- Дата9 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1802 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1873 M Pag. 496; Mont. 180 AG Grading/Status: qSPL/SPL
InAsta S.p.A.
- Дата9 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1803 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1873 M Pag. 496; Mont. 180 AG Colpetto Grading/Status: BB-SPL Notes Colpetto
Dom Aukcyjny Art Magnat
- Дата29 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 834 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1873 (1332) Opis pozycji Stan zachowania: 3/3+ Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1873.Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1873. Srebro 900, waga katalog. 25,00 grama. Stan zachowania 3/3+. Obiegowy ładny egzemplarz z patyną.
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Дата19 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 499 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1873 MILANO AG. 24,11 GR. qBB
Roccaro Collezioni
- Дата19 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 143 Vittorio Emanuele II, 1861-1878, 5 lire 1873 Milano, Ag, Rif. Gig. 46 - Rarità C Grading/Status: BB
Aurora Numismatica
- Дата9 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 292 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 5 Lire 1873 Milano, Ag 37 mm 25 g, di eccezionale qualità, in Slab NGC MS65 Top Pop! (cert. 5788928005)
Aurora Numismatica
- Дата9 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 293 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 5 Lire 1873 Roma, RRR Ag 37 mm 25 g, sigillata da C. Varesi, ritocchi al bulino
ACM Aste srl
- Дата19 сентября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1210 Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1873 Milano. Ag. Gig.46. Peso gr. 24,95. qSPL. (11923) Grading/Status: qSPL