Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II

Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1746Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1746
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    29 $
Лот 1746 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 M Pag. 494; Mont. 177 AG Grading/Status: BB-SPL
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 79 Aukcja - Numizmatyka , Лот 875Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 79 Aukcja - Numizmatyka , Лот 875
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Дата
    29 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 875 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Milano (932) Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Milano Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania: 3+
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II - BAC Numismatics, Auction 72, Лот 683
BAC Numismatics
  • Дата
    28 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 683 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2508Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2508
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2508 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 M Pag. 494; Mont. 177 AG Patinata Grading/Status: BB/qSPL Notes Patinata
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Лот 640Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Лот 640
Srebrna Uncja
  • Дата
    29 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 640 Włochy, 5 lirów 1872 M BN, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: 3+ Waga 25g Srebro 900 Patyna
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 70 Aukcja - Numizmatyka , Лот 869Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 70 Aukcja - Numizmatyka , Лот 869
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Дата
    29 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 869 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan (2101) Opis pozycji Stan zachowania: 2- Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan. Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania 2-
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II - Numisbalt, Auction 47, Лот 482
Numisbalt
  • Дата
    12 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 482 Italy. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silver 24.89 g. KM 8.3.
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1145Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1145
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1145 VIttorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Ex Nomisma 21 live, lotto 754 con questa descrizione "Minimi colpetti al bordo ma bellissimo esemplare" Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1146Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1146
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1146 VIttorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Sigillata FDC da Numismatica Stefanini Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II - BAC Numismatics, Auction 68, Лот 670
BAC Numismatics
  • Дата
    25 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 670 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II - Aureo & Calicó, S.L., Auction 449, Лот 2649
Aureo & Calicó, S.L.
  • Дата
    29 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2649 Italia. 1872. Víctor Manuel II. M (Milán). BN. 5 liras. (KM. 8.3). Raspadura en reverso. AG. 24,96 g. MBC+. Estimate: 30 EUR
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Stack's Bowers, April 2025 Hong Kong (SAR) Showcase Auction: Session 3: Modern Chinese, Hong Kong & Macau (SAR), Ancient & World Coins - Lots 42001-42655, Лот 42377Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Stack's Bowers, April 2025 Hong Kong (SAR) Showcase Auction: Session 3: Modern Chinese, Hong Kong & Macau (SAR), Ancient & World Coins - Lots 42001-42655, Лот 42377
Stack's Bowers
  • Дата
    9 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 42377 ITALY. 5 Lire, 1872-M BN. Milan Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-64. KM-8.3; MIR-554. A lovely near-Gem example, offering handsome luster, with alluring details and limited signs of handling. Estimate: $800 - $1,200. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA. 1872-M BN年義大利5 里拉。米蘭造幣廠。 近Gem狀態，光澤俏麗，細節動人，經手痕跡極少。
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 53 Aukcja - Numizmatyka , Лот 835Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Dom Aukcyjny Art Magnat, 53 Aukcja - Numizmatyka , Лот 835
Dom Aukcyjny Art Magnat
  • Дата
    21 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 835 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan (816) Opis pozycji Stan zachowania: 2- Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1872, Mediolan. Srebro próby 900. Waga katalogowa 25g. Stan zachowania 2-
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2127Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2127
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2127 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 M Pag. 494; Mont. 177 AG Grading/Status: SPL/SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II - BAC Numismatics, Auction 64, Лот 696
BAC Numismatics
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 696 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 464Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 464
Nomisma Aste
  • Дата
    11 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 464 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Grading/Status: SPL
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 2887Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 2887
InAsta S.p.A.
  • Дата
    9 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2887 FALSI-RESTRIKE (da studio, moderni, ecc.) - Falsi-Restrike (da studio, moderni, ecc.) - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1872 R (AG g. 22,83) Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 921Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 921
Nomisma Aste
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 921 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1872 M - Nomisma 891 AG Minimi contatti ma esemplare in conservazione eccezionale. Proveniente dall'asta Nomisma Spa 35, lotto 1446. Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Numedux Krzysztof Łukasik, XVI Aukcja NumEduX , Лот 769Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Numedux Krzysztof Łukasik, XVI Aukcja NumEduX , Лот 769
Numedux Krzysztof Łukasik
  • Дата
    19 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 769 Włochy, 5 lirów 1872 M BN, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: 2- Waga 25g Srebro 900 Patyna Standard - Łacińska Unia Monetarna
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1872 Виктор Эммануил II - BAC Numismatics, Auction 60, Лот 608
BAC Numismatics
  • Дата
    1 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 608 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele II. (1861-1878). 5 Lire 1872 M BN. Silber. KM 8.3. Sehr schön-vorzüglich
Похожие
Подробнее