Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II
Nomisma Spa
- Дата17 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2181 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 R - Nomisma 890 AG R Sigillata BB-BB+ da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata. Grading/Status: qBB/BB
Srebrna Uncja
- Дата29 августа 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 648 Włochy, 5 lirów, 1871r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Nomisma Spa
- Дата1 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1143 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M - Nomisma 889 AG Sigillato qFDC-FDC da Fabio Grimoldi Grading/Status: qFDC-FDC
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
- Дата29 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 417650 Włochy, 5 lirów, 1871 M, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: III+ Estymacje: 120 PLN Literatura: KM 8.3, Pagani 492 Włochy Królestwo Włoch - Wiktor Emanuel II (1861–1878) srebro próby 900,
ACM Aste srl
- Дата8 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 838 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1871 Roma. Ag. Gig.43. Peso gr. 25,00. qSPL. Patina. Minimi segni al bordo. R. Grading/Status: qSPL Material Ag
Varesi
- Дата6 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 968 VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia (1861-1878) 5 Lire 1871 Milano MIR 1082m Pagani 492 Ag 25,07 g 37 mm q.FDC
InAsta S.p.A.
- Дата15 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2257 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 M Pag. 492; Mont. 175 AG Grading/Status: BB
GMA Numismatica Napoli srl
- Дата3 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 534 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1871 Milano. AG. Gig.42. R Segnetti da contatto. Sigillata Marco Esposito FDC Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
GMA Numismatica Napoli srl
- Дата3 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 535 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1871 Roma. AG. Gig.43. R Segnetti da contatto al D/. Sigillata Marco Esposito qFDC/FDC. Esemplare di grande qualità per la zecca di Roma. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Coins NB
- Дата28 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 615 Italy Kingdom 1871 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (6796534) 24.83g VF KM 8 Estimate: 40 EUR
Nomisma Spa
- Дата12 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 4922 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 R - Nomisma 890 AG R Sigillata BB-BB+ da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata. Grading/Status: qBB/BB
Rio de la Plata
- Дата11 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2765 Italia. V. Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M BN. Ceca de Milán. Plata 900; 37.0mm; 24.70g. KM8 (VF) Estimate: 30 - 50 USD
InAsta S.p.A.
- Дата18 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2126 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 R Pag. 493; Mont. 176 R AG Grading/Status: qBB
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Дата14 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 690 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1871 MILANO AG. 25,01 GR. BB-SPL
Roccaro Collezioni
- Дата12 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 192 Vittorio Emanuele II, 1861-1878, 5 lire 1871 Milano, Ag, Rif. Gig. 42 - Rarità C Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Дата9 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1798 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 M Pag. 492; Mont. 175 AG Graffio al R/ Grading/Status: BB-SPL Notes Graffio al R/
Nomisma Spa
- Дата21 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1113 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M - Nomisma 889 AG Graffietto al D/ Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- Дата5 сентября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 809 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 R Pag. 493; Mont. 176 R AG Lievi segni di pulitura SPL
Katz Auction
- Дата29 мая 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 490 Italy 5 Lire 1871 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.05 g; Vittorio Emmanuele II; Milan Mint; UNC with full mint luster; Wonderful collectible piece. Worthy of a numismatic collection of the highest level
Sima Srl
- Дата1 апреля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 682 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) - 5 Lire 1871 Milano - Gig. 42 AG gr. 24,99 colpo al bordo sotto la data Grading/Status: qFDC/FDC