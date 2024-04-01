Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II

Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2181Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2181
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2181 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 R - Nomisma 890 AG R Sigillata BB-BB+ da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata. Grading/Status: qBB/BB
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Лот 648Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Srebrna Uncja, Jedenasta Polska Aukcja Stakerska , Лот 648
Srebrna Uncja
  • Дата
    29 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 648 Włochy, 5 lirów, 1871r., M Opis pozycji Stan zachowania: 3 5 lirów, 1861-1878 Srebro 0.900, 25g, ø 37mm
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1143Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1143
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1143 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M - Nomisma 889 AG Sigillato qFDC-FDC da Fabio Grimoldi Grading/Status: qFDC-FDC
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II - Warszawskie Centrum Numizmatyczne, E-aukcja 669: Literatura, monety złote, antyczne, średniowieczne, polskie, zagraniczne, medale i odznaczenia. , Лот 417650
Warszawskie Centrum Numizmatyczne
  • Дата
    29 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 417650 Włochy, 5 lirów, 1871 M, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: III+ Estymacje: 120 PLN Literatura: KM 8.3, Pagani 492 Włochy Królestwo Włoch - Wiktor Emanuel II (1861–1878) srebro próby 900,
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 838Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 838
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 838 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1871 Roma. Ag. Gig.43. Peso gr. 25,00. qSPL. Patina. Minimi segni al bordo. R.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II - Varesi, Numismatic Auction 85, Лот 968
Varesi
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 968 VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia (1861-1878) 5 Lire 1871 Milano MIR 1082m Pagani 492 Ag 25,07 g 37 mm q.FDC
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2257Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2257
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2257 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 M Pag. 492; Mont. 175 AG Grading/Status: BB
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 534Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 534
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    3 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 534 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1871 Milano. AG. Gig.42. R Segnetti da contatto. Sigillata Marco Esposito FDC Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 535Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 535
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    3 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 535 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1871 Roma. AG. Gig.43. R Segnetti da contatto al D/. Sigillata Marco Esposito qFDC/FDC. Esemplare di grande qualità per la zecca di Roma. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II - Coins NB, E-Auction 36, Лот 615
Coins NB
  • Дата
    28 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 615 Italy Kingdom 1871 M BN 5 Lire - Victor Emmanuel II Silver (.900) Milan Mint (6796534) 24.83g VF KM 8 Estimate: 40 EUR
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4922Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4922
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4922 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 R - Nomisma 890 AG R Sigillata BB-BB+ da Alessandro Marcoccia, bustina leggermente danneggiata. Grading/Status: qBB/BB
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II - Rio de la Plata, Online Auction 21, Лот 2765
Rio de la Plata
  • Дата
    11 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2765 Italia. V. Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M BN. Ceca de Milán. Plata 900; 37.0mm; 24.70g. KM8 (VF) Estimate: 30 - 50 USD
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2126Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2126
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2126 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 R Pag. 493; Mont. 176 R AG Grading/Status: qBB
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Лот 690
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    14 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 690 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1871 MILANO AG. 25,01 GR. BB-SPL
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Лот 192Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Лот 192
Roccaro Collezioni
  • Дата
    12 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 192 Vittorio Emanuele II, 1861-1878, 5 lire 1871 Milano, Ag, Rif. Gig. 42 - Rarità C Grading/Status: BB
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1798Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1798
InAsta S.p.A.
  • Дата
    9 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1798 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 M Pag. 492; Mont. 175 AG Graffio al R/ Grading/Status: BB-SPL Notes Graffio al R/
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Лот 1113Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Лот 1113
Nomisma Spa
  • Дата
    21 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1113 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1871 M - Nomisma 889 AG Graffietto al D/ Grading/Status: SPL+
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II - InAsta S.p.A., E-Live Auction 113, Лот 809
InAsta S.p.A.
  • Дата
    5 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 809 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1871 R Pag. 493; Mont. 176 R AG Lievi segni di pulitura SPL
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II - Katz Auction, Premium Auction 125, Лот 490
Katz Auction
  • Дата
    29 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 490 Italy 5 Lire 1871 M BN KM# 8.3, N# 2290; Silver 25.05 g; Vittorio Emmanuele II; Milan Mint; UNC with full mint luster; Wonderful collectible piece. Worthy of a numismatic collection of the highest level
Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Sima Srl, Auction 3, Лот 682Италия 5 лир 1871 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Sima Srl, Auction 3, Лот 682
Sima Srl
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 682 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) - 5 Lire 1871 Milano - Gig. 42 AG gr. 24,99 colpo al bordo sotto la data Grading/Status: qFDC/FDC
