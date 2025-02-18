Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II

Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 601Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 601
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    12 декабря 2025
  • Стартовая цена
    92 $
Лот 601 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 5 lire 1870 Roma ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata; il tutto tra due rami d’alloro. CNI 97. Pagani 491. Montenegro 173. 25 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Spl60
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 690Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 690
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    323 $
Лот 690 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Lievissimi contatti. Grading/Status: qFDC-FDC
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2178Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2178
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2178 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Sigillato qSPL "Colpetti al ciglio" da Properzi Francesco Grading/Status: qSPL
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2177Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2177
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2177 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 668Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 668
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 668 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1870 Roma. Ag. Gig. 41. Peso gr. 25,00. Diametro mm. 37. SPL. Patina. R. Grading/Status: SPL Material Ag
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 18 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik (18-19 wrzesień 2025) , Лот 1147Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik, Aukcja 18 - Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik (18-19 wrzesień 2025) , Лот 1147
Antykwariat Numizmatyczny Karol Karbownik
  • Дата
    18 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1147 Włochy, Wiktor Emanuel II, 5 lirów 1870, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: 3/3+ moneta polerowana (A)
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Лот 1056
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1056 Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 5 Lire 2° Tipo 1870 - Zecca: Milano - Ag - Gigante 40 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1141Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1141
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1141 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II - Ibrahim's Collectibles, Auction 18, Лот 770
Ibrahim's Collectibles
  • Дата
    31 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 770 Italy – 5 lire 1870 R 37 mm – Victor Emmanuel II – Rome XF Silver 900 25,04 gram KM#8.4
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 837Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 837
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 837 Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1870 Roma. Ag. Gig.41. Peso gr. 25,00. qSPL. Colpetti al bordo. R.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Лот 451
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 451 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 5 LIRE 1870 MILANO AG. 24,92 GR. qSPL
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 500Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 500
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 500 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 R Pag. 491; Mont. 173 R AG Grading/Status: bel BB
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2250Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2250
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2250 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: BB-SPL
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 813Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 813
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 813 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 M - Nomisma 886 AG Intensa patina Grading/Status: SPL/SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 815Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 815
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 815 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1870 R - Nomisma 887 AG R Segnetti al bordo Grading/Status: SPL/SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 533Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 533
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    3 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 533 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 Lire 1870 Roma. AG. Gig.41. R Segnetti da contatto, gradevole patina iridescente su fondi lucenti. Sigillata Marco Esposito qFDC/FDC. Esemplare di grande qualità per la zecca di Roma. Grading/Status: qFDC/FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2120Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2120
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2120 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Lavata
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2122Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2122
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2122 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 R Pag. 491; Mont. 173 R AG Grading/Status: bel BB
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2121Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2121
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2121 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: BB+
Похожие
Подробнее
Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2119Италия 5 лир 1870 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2119
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2119 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1870 M Pag. 490; Mont. 172 AG Grading/Status: qSPL
Похожие
Подробнее