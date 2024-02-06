Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II

Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 600Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 600
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    12 декабря 2025
  • Стартовая цена
    138 $
Лот 600 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 5 lire 1865 Torino ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata; il tutto tra due rami d’alloro. CNI 60. Pagani 487. Montenegro 167. 25 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Spl60
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 599Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 599
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    12 декабря 2025
  • Стартовая цена
    173 $
Лот 599 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 5 lire 1865 Napoli ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata; il tutto tra due rami d’alloro. CNI 61. Pagani 486. Montenegro 168. 25 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Fdc63
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1736Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1736
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    87 $
Лот 1736 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 N Pag. 486; Mont. 168 R AG Grading/Status: BB+
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2173Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2173
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2173 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 T - Nomisma 883 AG R Colpi al bordo Grading/Status: qBB/BB
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2502Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2502
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2502 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 N Pag. 486; Mont. 168 R AG Segno al bordo Grading/Status: qBB/BB Notes Segno al bordo
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II - Numismatica Italia, Auction 3, Лот 387
Numismatica Italia
  • Дата
    1 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 387 ITALY - Kingdom Victor Emanuel IInd (1861-1878) 5 lire - IInd type OBVERSE : VITTORIO EMANUELE II / Bare head of King Vittorio Emanuele IInd right - below 1865 REVERSE : REGNO - D'ITALIA / Crowned coat of arms within wreath - below T L.5 B Date : 1865 Mint : T - Turin Material : Ag Diameter [mm] : 37,04 Weight [g] : 24,91 Rarity : R Conservation : aVF (-) VF+ Bibliographical references : KM 8.1, Gigante 37, Cudazzo 1195f INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Varesi A85, L956, 06/05/2025 - VF+ - 110 (Hammer Price) NOTES : O.: light scratches + tiny hits on the rim
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 394Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 394
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    13 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 394 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia - 5 lire 1865 Napoli ag.. Testa nuda a destra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro, nel basso segno di zecca e valore CNI 61. Pagani 486. Montenegro 168. 24.98 g. - Ø 37 - R Grading/Status: Fdc62
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2243Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2243
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2243 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 T Pag. 487; Mont. 167 R AG Colpetto Grading/Status: BB Notes Colpetto
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Лот 203
Aurora Numismatica
  • Дата
    18 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 203 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 5 Lire 1865-T, Torino, Rara Ag 37 mm, 25 g, in Slab PCGS MS62
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4915Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 4915
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4915 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 T - Nomisma 883 AG R Colpi al bordo Grading/Status: qBB/BB
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Stack's Bowers, January 2025 NYINC Showcase Auction - Session 3: World Coins Part 2: German East Africa to United States of America - Lots 32001-32395, Лот 32192Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Stack's Bowers, January 2025 NYINC Showcase Auction - Session 3: World Coins Part 2: German East Africa to United States of America - Lots 32001-32395, Лот 32192
Stack's Bowers
  • Дата
    18 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 32192 ITALY. 5 Lire, 1865-N BN. Naples Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-64. KM-8.2. The single finest example of the type in the PCGS census, this delightful and wholly enchanting near-Gem crown provides some alluring frosting across the devices and a provocative gray tone throughout. Estimate: $1,500 - $2,500. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 459Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 459
Nomisma Aste
  • Дата
    11 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 459 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 T - Nomisma 883 AG R Diversi colpi al bordo. Grading/Status: qSPL
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Лот 675
Bertolami Fine Art
  • Дата
    12 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 675 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861-1878). 5 lire 1865. Ag Gig. 37. R. BB. Sigillata Emilio Tevere
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1793Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1793
InAsta S.p.A.
  • Дата
    9 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1793 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 T Pag. 487; Mont. 167 R AG Colpetto Grading/Status: qBB/BB Notes Colpetto
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 33, Лот 1206Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 33, Лот 1206
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1206 Casa Savoia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 5 Lire 1865 Napoli. Ag. Gig.36. Peso gr. 25,00. SPL+. Colpetto sul collo del re. R. (11923) Grading/Status: SPL+
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 111, Лот 3154Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 111, Лот 3154
InAsta S.p.A.
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3154 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 N Pag. 486; Mont. 168 R AG Grading/Status: BB/BB+
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Лот 684eИталия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Лот 684e
Nomisma Aste
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 684e Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 T - Nomisma 883 AG R Diversi colpi al bordo e pulita. Grading/Status: qSPL
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 954Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 954
Nomisma Spa
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 954 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Lire 1865 N - Nomisma 882 AG R Minimi colpetti al bordo, bell'esemplare Grading/Status: qFDC
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Лот 2789
InAsta S.p.A.
  • Дата
    6 февраля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2789 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 T Pag. 487; Mont. 167 R AG qBB/BB
Италия 5 лир 1865 Виктор Эммануил II - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Лот 2785
InAsta S.p.A.
  • Дата
    6 февраля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2785 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 5 Lire 1865 N Pag. 486; Mont. 168 R AG qBB/BB
