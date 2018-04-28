Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III

Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Лот 1680Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Лот 1680
Istra Numizmatika
  Дата
    15 февраля 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 1680 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 Centesimi 1918, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 1 , Лот 633Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 1 , Лот 633
Istra Numizmatika
  Дата
    10 марта 2024
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 633 Vittorio Emanuele III (1900-1946), 5 Centesimi 1918, Rome Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 20, Лот 1435
Stephen Album Rare Coins
  Дата
    10 апреля 2023
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 1435 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, AE 5 centesimi, 1918-R, KM-42, a superb red lustrous mint state example! PCGS graded MS65 RD.
Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Nomisma Aste, E-LIVE AUCTION 1, Лот 902
Nomisma Aste
  Дата
    8 июня 2022
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 902 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1346 CU FDC.
Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Лот 778
Nomisma Spa
  Дата
    27 сентября 2021
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 778 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Лот 1121
Nomisma Spa
  Дата
    23 января 2021
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 1121 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1348 CU qFDC.
Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction N.8, Лот 405
Numismatica Ferrarese
  Дата
    27 декабря 2020
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 405 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi 1918 "Italia su Prora" - Gig. 262 - Cu SPL FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please  read carefully our Sale Conditions HERE.
Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Solidus Numismatik, Auktion 70 (Live), Лот 503
Solidus Numismatik
  Дата
    24 ноября 2020
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 503 Italien. Königreich. Vittorio Emanuele III. (1900 - 1946). 5 Centesimi. 1918. Vs: Büste links. Rs: Italia auf Schiffsbug. 25 mm. 4,97 g. Pagani 897; Montenegro 366. Fast prägefrisch.
Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Лот 1268
Nomisma Spa
  Дата
    8 ноября 2020
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 1268 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R Rame rosso SPL+.
Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-LIVE AUCTION 6, Лот 666
Numismatica Ferrarese
  Дата
    10 сентября 2020
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 666 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1918 - Cu FDC.
Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Лот 1513
Nomisma Spa
  Дата
    3 июня 2020
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 1513 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Teutoburger Münzauktion GmbH, AUKTION 127 - Teil I, Лот 2334
Teutoburger Münzauktion GmbH
  Дата
    6 декабря 2019
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 2334 Ausländische Münzen und Medaillen Italien Vittorio Emanuele III., 1900-1946 5 Centesimi 1918. vorzüglich/Stempelglanz.
Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Лот 974
Nomisma Spa
  Дата
    27 января 2019
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 974 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1347 CU R Grading FDC
Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Лот 4361
Nomisma Spa
  Дата
    28 апреля 2018
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 4361 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC
Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Лот 4362
Nomisma Spa
  Дата
    28 апреля 2018
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 4362 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC
