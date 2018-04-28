Италия 5 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III
Istra Numizmatika
- Дата15 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1680 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele III, 5 Centesimi 1918, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Istra Numizmatika
- Дата10 марта 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 633 Vittorio Emanuele III (1900-1946), 5 Centesimi 1918, Rome Opis pozycji Stan zachowania: XF- Literatura: Gigante 262 Cu. 5,00 g
Stephen Album Rare Coins
- Дата10 апреля 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1435 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, AE 5 centesimi, 1918-R, KM-42, a superb red lustrous mint state example! PCGS graded MS65 RD.
Nomisma Aste
- Дата8 июня 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 902 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1346 CU FDC.
Nomisma Spa
- Дата27 сентября 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 778 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Nomisma Spa
- Дата23 января 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1121 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1348 CU qFDC.
Numismatica Ferrarese
- Дата27 декабря 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 405 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi 1918 "Italia su Prora" - Gig. 262 - Cu SPL FOREIGN COUNTRIES DELIVERIES. Delivery to foreign Country for coins, medals and banknotes over than 70 years old, requires export certificate in accordance with the Italian Authorities. Please read carefully our Sale Conditions HERE.
Solidus Numismatik
- Дата24 ноября 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 503 Italien. Königreich. Vittorio Emanuele III. (1900 - 1946). 5 Centesimi. 1918. Vs: Büste links. Rs: Italia auf Schiffsbug. 25 mm. 4,97 g. Pagani 897; Montenegro 366. Fast prägefrisch.
Nomisma Spa
- Дата8 ноября 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1268 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R Rame rosso SPL+.
Numismatica Ferrarese
- Дата10 сентября 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 666 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1918 - Cu FDC.
Nomisma Spa
- Дата3 июня 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1513 Vittorio Emanuele III (1900-1945) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1348 CU qFDC.
Teutoburger Münzauktion GmbH
- Дата6 декабря 2019
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2334 Ausländische Münzen und Medaillen Italien Vittorio Emanuele III., 1900-1946 5 Centesimi 1918. vorzüglich/Stempelglanz.
Nomisma Spa
- Дата27 января 2019
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 974 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 – Nomisma 1347 CU R Grading FDC
Nomisma Spa
- Дата28 апреля 2018
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 4361 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC
Nomisma Spa
- Дата28 апреля 2018
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 4362 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1918 - Nomisma 1347 CU R FDC