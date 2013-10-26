Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III

Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Stack's Bowers, November 2023 World Collectors Choice Auction - World Coins Part 2 - Greece to Mixed Lots & Kings Norton - Lots 74001-74923, Лот 74286Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Stack's Bowers, November 2023 World Collectors Choice Auction - World Coins Part 2 - Greece to Mixed Lots & Kings Norton - Lots 74001-74923, Лот 74286
Stack's Bowers
    3 ноября 2023
Лот 74286 ITALY. 5 Centesimi, 1913-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-65 Red Brown. KM-42. A beautiful Gem with much retained Mint Red throughout, this example delivers much charm and appeal. The sole finest graded example certified by PCGS. Estimate: $150 - $300. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - Sartor Numismatica, Auction 3, Лот 286
Sartor Numismatica
    28 октября 2022
Лот 286 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Italia su Prora - MIR 1163d Gig. 260 Cu NC FDC
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 95, Лот 1531
InAsta S.p.A.
    7 сентября 2021
Лот 1531 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 Prora Pag. 895; Mont. 363 NC CU FDC.
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Лот 491
Numismatica Scaligera S.N.C.
    5 декабря 2020
Лот 491 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260 NC Minimi colpetti. SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Лот 492
Numismatica Scaligera S.N.C.
    5 декабря 2020
Лот 492 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260A RR Senza punto. FDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-LIVE AUCTION 6, Лот 663
Numismatica Ferrarese
    10 сентября 2020
Лот 663 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1913 - NC - Cu SL/FDC.
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 15, Лот 958
Nomisma Spa
    14 апреля 2020
Лот 958 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU FDC.
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 10, Лот 620
Nomisma Spa
    18 июня 2019
Лот 620 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU SPL+.
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Лот 973
Nomisma Spa
    27 января 2019
Лот 973 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 – Nomisma 1343 CU Grading SPL+
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - VL Nummus, E-Live Auction 9, Лот 983
VL Nummus
    10 июня 2018
Лот 983 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Лот 1594
Wannenes Art Auction
    16 мая 2018
Лот 1594 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 5 CENTESIMI PRORA 1913 Roma. Rame, 5,02 gr, 25 mm. SPL. Molto Rara. Ex Varesi 58. Senza punto. D: VITTORIO. EMANVELE. III. RE. D'ITALIA Semibusto del Re in uniforme a sinistra. R: L'Italia marinara, su prua di nave con un ramoscello di ulivo nella mano destra. Sulla prua della nave segno di zecca in incuso, sulla fiancata indicazione degli autori P. CANONICA M. e L. GIORGI I. in incuso. In alto, lungo il bordo, valore e millesimo. Bibliografia di riferimento: Pagani manca. Gigante 260a. Montenegro 364
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Лот 4358
Nomisma Spa
    28 апреля 2018
Лот 4358 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1344 CU FDC
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - VL Nummus, E-Live Auction 8, Лот 2509
VL Nummus
    10 марта 2018
Лот 2509 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - VL Nummus, E-Live Auction 7, Лот 2394
VL Nummus
    4 ноября 2017
Лот 2394 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 18 Online, Лот 1037Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 18 Online, Лот 1037
Nomisma Spa
    10 мая 2017
Лот 1037 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU Grading/Status: SPL+
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - VL Nummus, E-Live Auction 5, Лот 1736
VL Nummus
    29 октября 2016
Лот 1736 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 KM 42. 4.97 g. Unc
Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, Auction 48, Лот 1771
Nomisma Spa
    26 октября 2013
Лот 1771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU FDC
