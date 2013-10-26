Италия 5 чентезимо 1913 Виктор Эммануил III
Stack's Bowers
- Дата3 ноября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 74286 ITALY. 5 Centesimi, 1913-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele II. PCGS MS-65 Red Brown. KM-42. A beautiful Gem with much retained Mint Red throughout, this example delivers much charm and appeal. The sole finest graded example certified by PCGS. Estimate: $150 - $300. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Sartor Numismatica
- Дата28 октября 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 286 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Italia su Prora - MIR 1163d Gig. 260 Cu NC FDC
InAsta S.p.A.
- Дата7 сентября 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1531 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 Prora Pag. 895; Mont. 363 NC CU FDC.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- Дата5 декабря 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 491 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260 NC Minimi colpetti. SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- Дата5 декабря 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 492 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 5 Centesimi 1913 - Gig. 260A RR Senza punto. FDC For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Numismatica Ferrarese
- Дата10 сентября 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 663 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 5 Centesimi "Italia su Prora" 1913 - NC - Cu SL/FDC.
Nomisma Spa
- Дата14 апреля 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 958 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU FDC.
Nomisma Spa
- Дата18 июня 2019
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 620 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1343 CU SPL+.
Nomisma Spa
- Дата27 января 2019
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 973 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 – Nomisma 1343 CU Grading SPL+
VL Nummus
- Дата10 июня 2018
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 983 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Wannenes Art Auction
- Дата16 мая 2018
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1594 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 5 CENTESIMI PRORA 1913 Roma. Rame, 5,02 gr, 25 mm. SPL. Molto Rara. Ex Varesi 58. Senza punto. D: VITTORIO. EMANVELE. III. RE. D'ITALIA Semibusto del Re in uniforme a sinistra. R: L'Italia marinara, su prua di nave con un ramoscello di ulivo nella mano destra. Sulla prua della nave segno di zecca in incuso, sulla fiancata indicazione degli autori P. CANONICA M. e L. GIORGI I. in incuso. In alto, lungo il bordo, valore e millesimo. Bibliografia di riferimento: Pagani manca. Gigante 260a. Montenegro 364
Nomisma Spa
- Дата28 апреля 2018
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 4358 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Nomisma 1344 CU FDC
VL Nummus
- Дата10 марта 2018
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2509 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
VL Nummus
- Дата4 ноября 2017
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2394 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 Red copper, Ø 25 mm KM 42. 4.97 g. Unc
Nomisma Spa
- Дата10 мая 2017
- Стартовая цена—
- Цена продажи—
Лот 1037 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU Grading/Status: SPL+
VL Nummus
- Дата29 октября 2016
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1736 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 KM 42. 4.97 g. Unc
Nomisma Spa
- Дата26 октября 2013
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 5 Centesimi 1913 - Pag. 895; Mont. 363 CU FDC