Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I
Stack's Bowers
- Дата13 марта 2025
Лот 12264 ITALY. 5 Centesimi, 1895-R. Rome Mint. Umberto I. PCGS MS-64 Red Brown. KM-31. The sole finest graded at PCGS, NGC has never graded an example in the "Red Brown" classification. Boldly lustrous and brilliant with ample original mint color that has just begun to mellow to soft brown overtone. Sharply struck and of essentially Gem quality. Estimate: €100 - €200. Provenance: From the Dr. Michael Vale Collection. Please note: Lots will be temporarily admitted in Switzerland for the Auction Sale and shipped back at Stack’s Bowers risks to the U.S.A. immediately after the Auction Sale. Lots will then be delivered and shipped to Buyers from the U.S.A. To view all items from the Dr. Michael Vale Collection, click here. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Coins NB
- Дата17 января 2025
Лот 866 Italy Kingdom 1895 R 5 Centesimi - Umberto I Copper Rome Mint (507600) 4.93g XF Damage KM 31 Estimate: 30 EUR
Maison Palombo
- Дата27 марта 2024
Лот 578 Italie Umberto Ier (1878-1900) 5 centesimi en cuivre - 1895 R Rome Très bel exemplaire. Le plus haut grade, seulement 2 en MS 65. 4.99g - KM 31 FDC - NGC MS 65 BN Estimate: CHF 200
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата21 августа 2023
Лот 432 Umberto I (1878-1900). 5 centesimi 1895 Roma. MB/qBB
Roma Numismatics Ltd.
- Дата17 июля 2023
Лот 576 Italy, Kingdom. Umberto I CU 5 Centesimi. Rome mint, 1895. Filippo Speranza, engraver. UMBERTO I RE D’ITALIA, head to left; SPERANZA below / Denomination in two lines over date within oak and laurel wreath; star above, R (mintmark) below. MIR 1107a; Pagani 617; Gigante 51; KM 31. 5.02g, 25mm, 6h. Good Extremely Fine. Rare.
Roma Numismatics Ltd.
- Дата17 июля 2023
Лот 575 Italy, Kingdom. Umberto I CU 5 Centesimi. Rome mint, 1895. Filippo Speranza, engraver. UMBERTO I RE D’ITALIA, head to left; SPERANZA below / Denomination in two lines over date within oak and laurel wreath; star above, R (mintmark) below. MIR 1107a; Pagani 617; Gigante 51; KM 31. 4.98g, 325mm, 6h. Good Extremely Fine. Rare.
Leu Numismatik
- Дата11 марта 2023
Лот 3894 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I , 1878-1900. 5 Centesimi 1895 (Bronze, 25 mm, 5.00 g, 6 h), Rome. UMBERTO I RE D'ITALIA Head of Umberto to left. Rev. 5 / CENTESIMI / 1895 between laurel and oak branches, R below. Montenegro 65. Pagani 617. Good extremely fine. From the old inventory of a Swiss coin dealer based in Central Switzerland.
Nomisma Aste
- Дата30 января 2023
Лот 1243 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 R - Nomisma 1021 (g 5,04) CU R qFDC.
Leu Numismatik
- Дата3 декабря 2022
Лот 4541 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I , 1878-1900. 5 Centesimi 1895 (Bronze, 25 mm, 5.00 g, 6 h), Rome. UMBERTO I RE D'ITALIA Head of Umberto to left. Rev. 5 / CENTESIMI / 1895 between laurel and oak branches, R below. Montenegro 65. Pagani 617. Good extremely fine. From the old inventory of a Swiss coin dealer based in Central Switzerland.
Holmasto
- Дата12 марта 2022
Лот 56 Foreign coins Italy. Umberto I. 5 Centesimi 1895. KM 31. Cu 1+-01 (VF-EF)
Nomisma Spa
- Дата29 апреля 2021
Лот 828 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021 CU R BB.
Heritage Auctions Europe
- Дата20 ноября 2020
Лот 9945 Italy - Kingdom - Umberto I (1878-1900) - 5 Centesimi 1895-R (KM31, Gig.5) - Obv: Head left / Rev: Value within wreath - UNC.
Nomisma Spa
- Дата8 ноября 2020
- Дата8 ноября 2020
Лот 1058 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021 CU R BB.
Nomisma Spa
- Дата29 июля 2020
Лот 929 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021 CU R SPL.
Nomisma Spa
- Дата3 июня 2020
- Дата3 июня 2020
Лот 1338 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021 CU R BB.
Nomisma Spa
- Дата27 января 2019
- Дата27 января 2019
Лот 887 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 – Nomisma 1021 CU R Grading SPL
Nomisma Spa
- Дата17 октября 2017
- Дата17 октября 2017
Лот 1964 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021; Pag. 617 CU R SPL
Artemide Aste s.r.l.
- Дата9 июля 2017
Лот 221 Umberto I (1878-1900). 5 centesimi 1895 Roma. AE.
Nomisma Spa
- Дата30 августа 2016
Лот 2441 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 – Nomisma 1021; Pag. 617; Mont. 65 CU R qFDC
Nomisma Spa
- Дата20 октября 2015
Лот 2013 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 – Pag. 617; Mont. 65 CU FDC