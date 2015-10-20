Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I

Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I, Аверс монеты - - Stack's Bowers, March 2025 Zurich Showcase Auction - Ancient & World Coins - Lots 12001-12345, Лот 12264Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I, Реверс монеты - - Stack's Bowers, March 2025 Zurich Showcase Auction - Ancient & World Coins - Lots 12001-12345, Лот 12264
Stack's Bowers
  • Дата
    13 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 12264 ITALY. 5 Centesimi, 1895-R. Rome Mint. Umberto I. PCGS MS-64 Red Brown. KM-31. The sole finest graded at PCGS, NGC has never graded an example in the "Red Brown" classification. Boldly lustrous and brilliant with ample original mint color that has just begun to mellow to soft brown overtone. Sharply struck and of essentially Gem quality. Estimate: €100 - €200. Provenance: From the Dr. Michael Vale Collection. Please note: Lots will be temporarily admitted in Switzerland for the Auction Sale and shipped back at Stack’s Bowers risks to the U.S.A. immediately after the Auction Sale. Lots will then be delivered and shipped to Buyers from the U.S.A. To view all items from the Dr. Michael Vale Collection, click here. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Coins NB, E-Auction 32, Лот 866
Coins NB
  • Дата
    17 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 866 Italy Kingdom 1895 R 5 Centesimi - Umberto I Copper Rome Mint (507600) 4.93g XF Damage KM 31 Estimate: 30 EUR
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Maison Palombo, Auction 23, Лот 578
Maison Palombo
  • Дата
    27 марта 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 578 Italie Umberto Ier (1878-1900) 5 centesimi en cuivre - 1895 R Rome Très bel exemplaire. Le plus haut grade, seulement 2 en MS 65. 4.99g - KM 31 FDC - NGC MS 65 BN Estimate: CHF 200
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 24, Лот 432
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    21 августа 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 432 Umberto I (1878-1900). 5 centesimi 1895 Roma. MB/qBB
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Roma Numismatics Ltd., E-LIVE 7, Лот 576
Roma Numismatics Ltd.
  • Дата
    17 июля 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 576 Italy, Kingdom. Umberto I CU 5 Centesimi. Rome mint, 1895. Filippo Speranza, engraver. UMBERTO I RE D’ITALIA, head to left; SPERANZA below / Denomination in two lines over date within oak and laurel wreath; star above, R (mintmark) below. MIR 1107a; Pagani 617; Gigante 51; KM 31. 5.02g, 25mm, 6h. Good Extremely Fine. Rare.
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Roma Numismatics Ltd., E-LIVE 7, Лот 575
Roma Numismatics Ltd.
  • Дата
    17 июля 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 575 Italy, Kingdom. Umberto I CU 5 Centesimi. Rome mint, 1895. Filippo Speranza, engraver. UMBERTO I RE D’ITALIA, head to left; SPERANZA below / Denomination in two lines over date within oak and laurel wreath; star above, R (mintmark) below. MIR 1107a; Pagani 617; Gigante 51; KM 31. 4.98g, 325mm, 6h. Good Extremely Fine. Rare.
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Leu Numismatik, Web Auction 25, Лот 3894
Leu Numismatik
  • Дата
    11 марта 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3894 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I , 1878-1900. 5 Centesimi 1895 (Bronze, 25 mm, 5.00 g, 6 h), Rome. UMBERTO I RE D'ITALIA Head of Umberto to left. Rev. 5 / CENTESIMI / 1895 between laurel and oak branches, R below. Montenegro 65. Pagani 617. Good extremely fine. From the old inventory of a Swiss coin dealer based in Central Switzerland.
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Nomisma Aste, E-Live Auction 2, Лот 1243
Nomisma Aste
  • Дата
    30 января 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1243 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 R - Nomisma 1021 (g 5,04) CU R qFDC.
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Leu Numismatik, WEB AUCTION 24, Лот 4541
Leu Numismatik
  • Дата
    3 декабря 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4541 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I , 1878-1900. 5 Centesimi 1895 (Bronze, 25 mm, 5.00 g, 6 h), Rome. UMBERTO I RE D'ITALIA Head of Umberto to left. Rev. 5 / CENTESIMI / 1895 between laurel and oak branches, R below. Montenegro 65. Pagani 617. Good extremely fine. From the old inventory of a Swiss coin dealer based in Central Switzerland.
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Holmasto, Auction 159, Лот 56
Holmasto
  • Дата
    12 марта 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 56 Foreign coins Italy. Umberto I. 5 Centesimi 1895. KM 31. Cu 1+-01 (VF-EF)
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Nomisma Spa, E-Live Auction 22, Лот 828
Nomisma Spa
  • Дата
    29 апреля 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 828 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021 CU R BB.
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Heritage Auctions Europe, Auction November 2020 - Session 5, Лот 9945
Heritage Auctions Europe
  • Дата
    20 ноября 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 9945 Italy - Kingdom - Umberto I (1878-1900) - 5 Centesimi 1895-R (KM31, Gig.5) - Obv: Head left / Rev: Value within wreath - UNC.
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Лот 1058
Nomisma Spa
  • Дата
    8 ноября 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1058 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021 CU R BB.
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Nomisma Spa, E-Live Auction 17, Лот 929
Nomisma Spa
  • Дата
    29 июля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 929 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021 CU R SPL.
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Лот 1338
Nomisma Spa
  • Дата
    3 июня 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1338 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021 CU R BB.
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Лот 887
Nomisma Spa
  • Дата
    27 января 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 887 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 – Nomisma 1021 CU R Grading SPL
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Nomisma Spa, Auction 56, Лот 1964
Nomisma Spa
  • Дата
    17 октября 2017
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1964 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 - Nomisma 1021; Pag. 617 CU R SPL
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I, Аверс монеты - - Artemide Aste s.r.l., Asta senza riserva #20, Лот 221Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I, Реверс монеты - - Artemide Aste s.r.l., Asta senza riserva #20, Лот 221
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    9 июля 2017
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 221 Umberto I (1878-1900). 5 centesimi 1895 Roma. AE.
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Nomisma Spa, Auction 54, Лот 2441
Nomisma Spa
  • Дата
    30 августа 2016
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2441 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 – Nomisma 1021; Pag. 617; Mont. 65 CU R qFDC
Италия 5 чентезимо 1895 Умберто I - Nomisma Spa, Auction 53, Лот 2013
Nomisma Spa
  • Дата
    20 октября 2015
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2013 Umberto I (1878-1900) 5 Centesimi 1895 – Pag. 617; Mont. 65 CU FDC
