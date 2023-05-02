Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II

Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 165, Лот 187
WAG online Auktionen oHG
  • Дата
    7 декабря 2025
  • Стартовая цена
    23 $
Лот 187 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele II. 1859-1861-1878. 5 Centesimi 1861 M. K.M. 3.2. Vorzüglich - Stempelglanz
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 28: Monety, banknoty i pocztówki z Polski i świata - ostatnia aukcja w 2025 roku , Лот 96Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 28: Monety, banknoty i pocztówki z Polski i świata - ostatnia aukcja w 2025 roku , Лот 96
17 Auctions
  • Дата
    3 декабря 2025
  • Стартовая цена
    1 $
Лот 96 Włochy. 1861 5 Centesimi M Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: XF
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2207Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2207
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2207 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 110Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 110
17 Auctions
  • Дата
    15 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 110 Włochy. 1861 5 Centesimi N Neapol Opis pozycji Stan zachowania: VF
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 33, Лот 1418
Stephen Album Rare Coins
  • Дата
    14 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1418 ITALY: Vittorio Emanuele II, 1861-1878, AE 5 centesimi, 1861-M, KM-3.2, a superb caramel red brown lustrous mint state example! PCGS graded MS65 RB.
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1169Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1169
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1169 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 806Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 806
Nomisma Aste
  • Дата
    24 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 806 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In slab NGC MS 64 RB n° 1881420-007. Grading/Status: MS 64 RB
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 807Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 807
Nomisma Aste
  • Дата
    24 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 807 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In slab NGC MS 64 RB n° 2054907-013. Grading/Status: MS 64 RB
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 831Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 831
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 831 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU Grading/Status: FDC
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 149, Лот 1855
Katz Auction
  • Дата
    8 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1855 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 138, Лот 1749
Katz Auction
  • Дата
    27 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1749 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 71, Лот 1149Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 71, Лот 1149
Nomisma Spa
  • Дата
    1 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1149 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 B - Nomisma 953 CU RR In slab NGC MS 63 BN cod. 5786590-007 Grading/Status: MS 63 BN
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 131, Лот 2274
Katz Auction
  • Дата
    26 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2274 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint.; UNC with mint luster
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Coins NB, E-Auction 20, Лот 453
Coins NB
  • Дата
    1 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 453 Italy Kingdom 1861 M 5 Centesimi - Victor Emmanuel II Bronze Milan Mint (210000000) 4.96g AU KM 3.2 Estimate: 20 EUR
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Numismática Leilões, Auction 88, Лот 645
Numismática Leilões
  • Дата
    28 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 645 Italy - 5 Centesimi 1861 M AE. 5 Centesimi 1861 M. KM 3.2. MBC Estimate: 5 - 10 EUR
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 112, Лот 1107
Katz Auction
  • Дата
    10 февраля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1107 Italy 5 Centesimi 1861 M KM# 3.2, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; UNC with red mint luster & minor hairlines
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 101, Лот 1007
Katz Auction
  • Дата
    18 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1007 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; AUNC/UNC
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Schulman b.v., Schulman Online Only E-Auction 10, Лот 1068
Schulman b.v.
  • Дата
    21 июня 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1068 Italy - 5 Centesimi 1861 M, Copper, VITTORIO EMANUELE II 1861-1878 Milan mint. Head facing left. Rev. denomination and date within wrath. KM. 3. Almost UNC.
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Katz Auction, Auction 85, Лот 801
Katz Auction
  • Дата
    10 июня 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 801 Italy 5 Centesimi 1861 M Clash Marks Error KM# 3, N# 729; Bronze; Vittorio Emanuele II; Milan Mint; AUNC/UNC
Италия 5 чентезимо 1861 Виктор Эммануил II - Nomisma Aste, AUCTION 3, Лот 2482
Nomisma Aste
  • Дата
    2 мая 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2482 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 5 Centesimi 1861 M - Nomisma 954 CU In Slab PCGS n. 13381033. MS64 RB.
