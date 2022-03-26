Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III

Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 295 | Blue, Лот 976
Savoca Numismatik
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    1 $
Лот 976 Italy. AD 1903. 25 Centesimi 1903 4 g Good Extremely Fine
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2288Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2288
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2288 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 25 Centesimi 1903 - Nomisma 1267 NI Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 171, Лот 649
Katz Auction
  • Дата
    10 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 649 Italy 25 Centesimi 1903 R KM# 36, N# 7231; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC with hairlines.
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - Via GmbH, E-Live Auktion 21, Лот 285
Via GmbH
  • Дата
    7 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 285 Kgr. Italien, Vittorio Emanuele III. 1900-1946, 25 Centesimi 1903, Rom. KM: 36; Gigante: 192. Leicht gereinigt, gutes vorzüglich
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XV Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Лот 11510Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XV Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Лот 11510
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
  • Дата
    1 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 11510 Włochy, Wiktor Emanuel III, 25 Centesimi Rzym 1903 R Opis pozycji Stan zachowania: +2 help Literatura: Pagani 823, KM 36 Odmiana w niklu, z literą R, znakiem mennicy w Rzymie. Delikatnie przetarte tło.
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - Aphrodite Art Coins, Auction 29, Лот 976
Aphrodite Art Coins
  • Дата
    15 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 976 Italy. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946). NI 25 Centesimi. 1903.VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA 1903. Heraldic eagle with the Savoy shield on the breast. Above the head is the crown of Italy, the date is below the tail, between the stars. R/ The value between the laurel branches and the mintmark below. SPL
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 144, Лот 1529
Katz Auction
  • Дата
    17 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1529 Italy 25 Centesimi 1903 R KM# 36, N# 7231; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC with minor hairlines
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - cgb.fr, Internet Auction July 2024, Лот 435094
cgb.fr
  • Дата
    9 июля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 435094 ITALY - KINGDOM OF ITALY - VICTOR-EMMANUEL III Type : 25 Centesimi  Date : 1902  Mint name / Town : Rome - R  Quantity minted : 7773480  Metal : nickel  Diameter : 21,50  mm Orientation dies : 6  h. Weight : 4  g. Edge : striée  Obverse legend : VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA // 1902  Obverse description : aigle aux ailes déployées couronné  Reverse legend : CENTESIMI / 25  Reverse description : dans le champ entre deux rameaux  Commentary : Cette monnaie a été frappée aux millésimes 1902 et 1903 pour un total de 13.668.000 exemplaires. Initialement, il était prévu une émission de 120 millions de pièces pour une valeur nominale de 30 millions de lires. Cependant, en raison de la confusion avec la monnaie de 1 Lire en argent, ce type est retiré par le décret royal n°54 du 13 février 1908. Au total, 13.353.145 exemplaires ont été retirés  Catalogue references : Mont.273   -  KM20/36   Grade : AU
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - NumisCorner, Auction 2, Лот 1680
NumisCorner
  • Дата
    15 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1680 Italy, Vittorio Emanuele III, 25 Centesimi, 1903, Rome, Nickel, PCGS, MS64 Crowned eagle, head left, shield of Savoy on its belly, date below., Denomination within laurel wreath, mint letter below., Graded PCGS MS64 COUNTRY:Italy KM:36 DENOMINATION:25 Centesimi YEAR:1903 COIN CONDITION:MS64 MINT NAME:Rome COMPOSITION:Nickel DIAMETER:21.5 MINTAGE:5895000 RULER NAME:Vittorio Emanuele III CERTIFICATION:PCGS OUR COIN CONDITION COMMENTS:excellent quality CERTIFICATION NUMBER:35118222 WEIGHT (G):4 Italie, Victor-Emmanuel III, 25 Centesimi, 1903, Rome, Nickel, PCGS, MS64 Aigle couronné, tête à gauche, écu de la Savoie sur son ventre, date en-dessous., Dénomination dans une couronne de laurier, lettre d'atelier en-dessous., Gradé PCGS MS64, PAYS:Italie KM:36 VALEUR FACIALE:25 Centesimi ANNÉE:1903 QUALITÉ DE LA MONNAIE:MS64 ATELIER:Rome MÉTAL:Nickel DIAMÈTRE:21.5 EXEMPLAIRES FRAPPÉS:5895000 NOM DU RÉGNANT:Vittorio Emanuele III CERTIFICATION:PCGS COMMENTAIRE SUR LA QUALITÉ DE LA MONNAIE:Très belle qualité NUMÉRO DE CERTIFICATION:35118222 POIDS (GR):4
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - Roma Numismatics Ltd., E-SALE 119, Day 1 & 2, Лот 3057
Roma Numismatics Ltd.
  • Дата
    24 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3057 Italy, Kingdom. Vittorio Emanuele III NI 25 Centesimi. Rome mint, 1903. Filippo Speranza. VITTORIO EMANUELE III RE D’ITALIA, crowned eagle with Savoy arms; * date * below / Denomination; wreath below, R (mintmark) below. MIR 1152b; Pagani 823; Gigante 192; KM 36. 3.92g, 22mm, 6h. Mint State.
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - Bruun Rasmussen, Online Auction 2413, Лот 5363
Bruun Rasmussen
  • Дата
    31 марта 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5363 World coins Italy Italy, 25 Centesimi 1903, KM 36 EF
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 34, Лот 511
Nomisma Spa
  • Дата
    27 января 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 511 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 25 Centesimi 1903 - Nomisma 1267 qFDC/FDC
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Stack's Bowers, January 2024 NYINC Auction - Session J - Internet Only - World Coins Part 3 - Lots 57001-57881, Лот 57438Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Stack's Bowers, January 2024 NYINC Auction - Session J - Internet Only - World Coins Part 3 - Lots 57001-57881, Лот 57438
Stack's Bowers
  • Дата
    17 января 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 57438 ITALY. 25 Centesimi, 1903-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. NGC MS-62. KM-36. Estimate: $60 - $100. Click here for certification details from NGC.
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - VL Nummus, Online Auction 23, Лот 1165
VL Nummus
  • Дата
    9 декабря 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1165 Vittorio Emanuele III (1900-1943) World coins, Kingdom. 25 Centesimi, 1903. , Ni. Rome 3,84g Gigante 192 BB/SPL
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - Aurea Numismatika, E-Auction 46, Лот 2630
Aurea Numismatika
  • Дата
    1 октября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2630 Europe and World Coins Itálie, Vittorio Emanuele III., 1900 - 1946 25 Centesimi 1903 R, KM.36, krásná zachovalost, lesk, drobné rysky_R! 1/1
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - Teutoburger Münzauktion GmbH, Auktion 159, Лот 1183
Teutoburger Münzauktion GmbH
  • Дата
    11 сентября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1183 Ausländische Münzen und Medaillen Italien Vittorio Emanuele III., 1900-1946 25 Centesimi 1903. vorzüglich. Krause/Mishler 36.
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - Roma Numismatics Ltd., E-LIVE 7, Лот 577
Roma Numismatics Ltd.
  • Дата
    17 июля 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 577 Italy, Kingdom. Vittorio Emanuele III NI 25 Centesimi. Rome mint, 1903. Filippo Speranza. VITTORIO EMANUELE III RE D’ITALIA, crowned eagle with Savoy arms, * date * below / Denomination; wreath below, R (mintmark) below. MIR 1152b; Pagani 823; Gigante192; KM 36. 3.92g, 22mm, 6h. Mint State.
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, AUCTION 67, Лот 1411
Nomisma Spa
  • Дата
    13 апреля 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1411 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 25 Centesimi 1903 - Nomisma 1267 NI FDC.
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - The Coinhouse Auctions , Live Auction nr 32, Лот 797
The Coinhouse Auctions
  • Дата
    17 декабря 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 797 Italy, Kingdom, Vittorio Emanuele III, 25 Centesimi Nickel 1903 Crowned Eagle with Savoy shield, KM 36, SCARCE, UNC.
Похожие
Подробнее
Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 27, Лот 699
Nomisma Spa
  • Дата
    26 марта 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 699 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 25 Centesimi 1903 - Nomisma 1267 NI qFDC
Похожие
Подробнее