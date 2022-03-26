Италия 25 чентезимо 1903 Виктор Эммануил III

Лот 435094 ITALY - KINGDOM OF ITALY - VICTOR-EMMANUEL III Type : 25 Centesimi Date : 1902 Mint name / Town : Rome - R Quantity minted : 7773480 Metal : nickel Diameter : 21,50 mm Orientation dies : 6 h. Weight : 4 g. Edge : striée Obverse legend : VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA // 1902 Obverse description : aigle aux ailes déployées couronné Reverse legend : CENTESIMI / 25 Reverse description : dans le champ entre deux rameaux Commentary : Cette monnaie a été frappée aux millésimes 1902 et 1903 pour un total de 13.668.000 exemplaires. Initialement, il était prévu une émission de 120 millions de pièces pour une valeur nominale de 30 millions de lires. Cependant, en raison de la confusion avec la monnaie de 1 Lire en argent, ce type est retiré par le décret royal n°54 du 13 février 1908. Au total, 13.353.145 exemplaires ont été retirés Catalogue references : Mont.273 - KM20/36 Grade : AU