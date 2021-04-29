Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III

Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller, Auktion 204, Лот 1173
Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
  • Дата
    17 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1173 ITALIEN. KÖNIGREICH ITALIEN. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 25 Centesimi 1902 Ni. KM  36. . vz
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller, Auktion 203, Лот 2101
Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
  • Дата
    9 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2101 ITALIEN. KÖNIGREICH ITALIEN. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 25 Centesimi 1902 Ni. KM  36. . vz
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 34, Лот 625
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    26 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 625 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 25 Centesimi 1902 - Ni - RARA - Gigante 191 Grading/Status: qFDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - Schulman b.v., Online Only Auction E-14, Лот 3054
Schulman b.v.
  • Дата
    22 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3054 Italy - 25 Centesimi 1902, Nikkel munten, VITTORIO EMANUELE III 1900–1946, REGNO D'ITALIA Crowned eagle with shield on breast. Rev. value surrounded by wreath.KM. 36. Lustrous example, some bagmarks on reverse Almost UNC
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - cgb.fr, Internet Auction July 2024, Лот 435094
cgb.fr
  • Дата
    9 июля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 435094 ITALY - KINGDOM OF ITALY - VICTOR-EMMANUEL III Type : 25 Centesimi  Date : 1902  Mint name / Town : Rome - R  Quantity minted : 7773480  Metal : nickel  Diameter : 21,50  mm Orientation dies : 6  h. Weight : 4  g. Edge : striée  Obverse legend : VITTORIO EMANUELE III RE D'ITALIA // 1902  Obverse description : aigle aux ailes déployées couronné  Reverse legend : CENTESIMI / 25  Reverse description : dans le champ entre deux rameaux  Commentary : Cette monnaie a été frappée aux millésimes 1902 et 1903 pour un total de 13.668.000 exemplaires. Initialement, il était prévu une émission de 120 millions de pièces pour une valeur nominale de 30 millions de lires. Cependant, en raison de la confusion avec la monnaie de 1 Lire en argent, ce type est retiré par le décret royal n°54 du 13 février 1908. Au total, 13.353.145 exemplaires ont été retirés  Catalogue references : Mont.273   -  KM20/36   Grade : AU
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - BERLINER MÜNZAUKTION, Auction 129, Лот 578
BERLINER MÜNZAUKTION
  • Дата
    27 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 578 Italien. Sammlungen, Lots. Kleinmünzen-Typensammlung von 42 Stück (enthalten 4x Silber), von 1861 bis 1985, dabei mehrere bessere Stücke, u.a. 25 Centesimi 1902 (Nickel, in gutem ss), 20 Cent. 1863 M u. 1894 KB, 50 Cent. 1863 T sowie 2 Lire 1939 und 5 L. 1929. . f. ss-f. stfr
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 1068Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 1068
Nomisma Spa
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1068 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 25 Centesimi 1902 - Nomisma 1266 NI Grading/Status: BB
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - Schulman b.v., Auction 378, Лот 280
Schulman b.v.
  • Дата
    28 марта 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 280 Italy - 25 Centesimi 1902, Nikkel munten, VITTORIO EMANUELE III 1900–1946, REGNO D'ITALIA Crowned eagle with shield on breast. Rev. value surrounded by wreath.KM. 36. Lustrous example, some bagmarks on reverse Almost UNC.
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - Aurea Numismatika, E-Auction 46, Лот 2629
Aurea Numismatika
  • Дата
    1 октября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2629 Europe and World Coins Itálie, Vittorio Emanuele III., 1900 - 1946 25 Centesimi 1902 R, KM.36, pěkná zachovalost, zbytky lesku_R! 1/1
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 135, Лот 312
WAG online Auktionen oHG
  • Дата
    11 декабря 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 312 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 25 Centesimi 1902 R. Pagani 827. Winzige Kratzer, vorzüglich - Stempelglanz .
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - Solidus Numismatik, Auktion 108 (Live), Лот 518
Solidus Numismatik
  • Дата
    8 ноября 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 518 Italien. Königreich. Vittorio Emanuele III. (1900 - 1946). 25 Centesimi (Silber). 1902 R. Dritter Typ. 21 mm. 4,04 g. Pagani 827; Montenegro 273 (R). Kratzer auf Rs, sehr schön.
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - SINCONA AG, Auction 80, Лот 2590
SINCONA AG
  • Дата
    25 октября 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2590 ITALIEN. Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946.   25 Centesimi 1902 R, Roma. Dritter Typ / Terzo tipo. 3.93 g. Mont. 273 (R). Pagani 827. Fast FDC / About uncirculated. (~€ 85/USD 85) • Dieses Los unterliegt bei Auslieferung in der Schweiz der Margenbesteuerung gemäss MWSTG 24a (22.5% Aufgeld inkl. gesetzlicher Mehrwertsteuer) • When delivered in Switzerland, this lot is subject to the margin taxation scheme in accordance with article 24a of the Federal Act on Value Added Tax (22.5% buyer’s premium incl. statutory VAT).
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Stack's Bowers, The June 2022 World Collectors Choice Online Auction - World Coins Part 2 - Lots 71001-71694, Лот 71639Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Stack's Bowers, The June 2022 World Collectors Choice Online Auction - World Coins Part 2 - Lots 71001-71694, Лот 71639
Stack's Bowers
  • Дата
    2 июня 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 71639 ITALY. Kingdom. 25 Centesimi, 1902-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-65. KM-36. This bright and flashy Gem exhibits crisp frosty devices with smooth satiny surfaces. Estimate: $150 - $250. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - Teutoburger Münzauktion GmbH, Auktion 146, Лот 1458
Teutoburger Münzauktion GmbH
  • Дата
    24 мая 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1458 Italien Vittorio Emanuele III., 1900-1946 25 Centesimi 1902. fast vorzüglich, kl. Fleck. Krause/Mishler 36.
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - Heritage Auctions Europe, Auction May 2022 – Session 5, Лот 6843
Heritage Auctions Europe
  • Дата
    20 мая 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 6843 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 25 Centesimi 1902-R (KM36, Gig.191/R) - Obv: Crowned eagle with Savoy shield on chest / Rev: Value above sprigs - VF.
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 18, Лот 2583
VL Nummus
  • Дата
    12 марта 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2583 Italy, Kingdom of Italy. Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) 25 Centesimi 1902 Rome Ni. Montenegro 273. 4.15 g. Q.SPL.
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Лот 768
Nomisma Spa
  • Дата
    27 сентября 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 768 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 25 Centesimi 1902 - Nomisma 1266 NI Sigillata SPL/FDC da Numismatica Subalpina SPL+.
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 11, Лот 797
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    11 июня 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 797 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 25 Centesimi "Valore" 1902 - Rara - Shipping only in Italy qSPL.
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 10, Лот 517
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    7 мая 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 517 Vittorio Emanuele III (1900-1943) 25 Centesimi 1902 "Aquila Sabauda" - Gig. 191 - R - Ni Shipping only in Italy SPL.
Италия 25 чентезимо 1902 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 22, Лот 907
Nomisma Spa
  • Дата
    29 апреля 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 907 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 25 Centesimi 1902 - Nomisma 1266 NI In slab PCGS MS64 cod. 344919.64/26565469 FDC.
