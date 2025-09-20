Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III

Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2036Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2036
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    231 $
Лот 2036 * Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Lots marked with an * (asterisk) come from non-EU countries and will be subject to a 5% VAT, calculated on the hammer price and buyer’s premium. In the case of a “distance sale” to a private EU buyer where VAT is applicable in the destination country, the VAT rate of the relevant EU country will apply.   Grading/Status: SPL-FDC
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2037Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2037
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    173 $
Лот 2037 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Grading/Status: BB-SPL
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 722Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 722
Nomisma Aste
  • Дата
    14 декабря 2025
  • Стартовая цена
    461 $
Лот 722 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Grading/Status: FDC
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 721Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 721
Nomisma Aste
  • Дата
    14 декабря 2025
  • Стартовая цена
    577 $
Лот 721 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 An. VI - Nomisma 1085 AG NC Moneta di eccezionale qualità e con magnifica patina. In slab NGC MS 66 n° 5883398-002. Grading/Status: MS 66
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 837
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    127 $
Лот 837 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 20 LIRE - Anno 1928 E.F.VI - Littore -D/Testa nuda del re a d. R/Littore saluta l'Italia - Ar- P.673 RARA SPL+
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 270Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 270
San Martino
  • Дата
    6 декабря 2025
  • Стартовая цена
    1211 $
Лот 270 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire "littore", 1928-VI, Ag, gr. [15,00], C, Gig. 36 Grading/Status: FDC ecc Notes in SLAB NGC MS65+
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1811Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1811
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    92 $
Лот 1811 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1928 A VI Littore Pag. 673; Mont. 67 R AG Grading/Status: BB+
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1810Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1810
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    104 $
Лот 1810 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1928 A VI Littore Pag. 673; Mont. 67 R AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 3314Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 3314
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    12 $
Лот 3314 Raccolta di falsi da studio - Restrike collection - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1928 A VI Littore (AG g. 14,8) Grading/Status: BB
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 3199Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 3199
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    12 $
Лот 3199 VARIE - Curiosità Copia del 20 lire 1928 con bordo alto, gr. 14,68 Grading/Status: qFDC
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2244Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2244
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2244 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1928 A. VI - Nomisma 1085 Grading/Status: SPL
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 503
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 503 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1928/VI. Littore.Testa a d. R/ Littore saluta romanamente l'Italia seduta a s. Gig. 37. g. 15,00. Diam. mm. 35,67. Arg. Lievi graffi. q.FDC
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 1150
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1150 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1928/VI. Littore.Testa a d. R/ Littore saluta romanamente l'Italia seduta a s. Gig. 37. g. 14,89. Diam. mm. 35,49. Arg. Migliore di BB
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Tauler & Fau Subastas, Auction 162, Лот 1179Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Tauler & Fau Subastas, Auction 162, Лот 1179
Tauler & Fau Subastas
  • Дата
    28 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1179 Italy. Vittorio Emanuele III. 20 lire. 1928 (año VI). Rome. R. (Km-69). Ag. Slabbed by NGC as MS 63. Original luster. Est...350,00. Spanish description: Italia. Vittorio Emanuele III. 20 lire. 1928 (año VI). Roma. R. (Km-69). Ag. Brillo original. Encapsulada por NGC como MS 63. Est...350,00.
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III - Artemide Aste s.r.l., Auction LXIV, Лот 1014
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    25 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1014 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 20 lire 1928 A. VI. Pag. (decimali) 673; MIR (Savoia) 1128c. AG. 14.93 g. 35.5 mm. NC. Leggera patina. SPL.
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1358Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1358
Sima Srl
  • Дата
    25 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1358 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 20 Lire Littore 1928 FALSO DA STUDIO. Moneta in argento Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 171, Лот 680
Katz Auction
  • Дата
    10 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 680 Italy 20 Lire 1928 (VI) R KM# 69, N# 7191; Silver 14.90 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with mint luster & minor hairlines.
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III - GERHARD HIRSCH Nachfolger, Auktion 402, Лот 3764
GERHARD HIRSCH Nachfolger
  • Дата
    26 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3764 ITALIEN, - CASA SAVOIA. Vittorio Emanuele III. 1900-1946, Roma.20 Lire 1928 R anno VI. Pag. 673. Montenegro 67. KM 69. Dav. 145. Hübsche Tönung. Winzige Kratzer. 14,88 g. vz-fast St
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III - AB Philea & Myntkompaniet, Coin auction 34, Лот 1322
AB Philea & Myntkompaniet
  • Дата
    20 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1322 Italy, Victor Emmanuel III KM 69 20 lire 1928 14.97 g. silver XF
Италия 20 лир 1928 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 169, Лот 989
Katz Auction
  • Дата
    20 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 989 Italy 20 Lire 1928 R KM# 69, N# 7191; Silver 15.00 g.; Vittorio Emanuele III; XF+
