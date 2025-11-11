Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III

Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2035Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2035
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    288 $
Лот 2035 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Macchia di ossidazione asportata nel campo. Grading/Status: SPL
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 836
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    92 $
Лот 836 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 20 LIRE - Anno 1927 VI E.F.- Littore - D/Testa nuda del re a d. R/Littore saluta l'Italia - Ar - P.671 qSPL
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 165, Лот 189
WAG online Auktionen oHG
  • Дата
    7 декабря 2025
  • Стартовая цена
    87 $
Лот 189 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 20 Lire 1927. K.M. 69, Davenport 145. Sehr schön
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 269Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 269
San Martino
  • Дата
    6 декабря 2025
  • Стартовая цена
    807 $
Лот 269 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire "littore", 1927-VI, Ag, gr. [15,00], C, Gig. 36 Grading/Status: FDC Notes in SLAB NGC MS65
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1617
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    3460 $
Лот 1617 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Littore 1927 Anno V - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - Molto rara, coniata in soli 100 esemplari - Sigillata "FDC64" - Ex collezione Avv. Bruno Segre (Bol. n. R68) (Gig. n. 35) (Mont. n. 64) (Pag. n. 671)
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1482
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    3460 $
Лот 1482 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Littore 1927 Anno V NGC MS 66 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - Di grande rarità - Coniata in soli 100 esemplari - Cert. #8586307-002 (Bol. n. R68) (Gig. n. 35) (Mont. n. 64) (Pag. n. 671)
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1483
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    577 $
Лот 1483 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Littore 1927 Anno VI NGC MS 66 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra, saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - gr. 14,99 - Cert. #8586307-006 (Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672)
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1618
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    346 $
Лот 1618 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Littore 1927 Anno VI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra, saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - gr. 15,00 - Patina di medagliere, migliore di SPL (Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672)
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1619
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    231 $
Лот 1619 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Littore 1927 Anno VI - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: littore con fascio nella mano destra saluta romanamente l'Italia seduta con fiaccola e scudo sabaudo - gr. 14,98 - Lievi depositi al diritto, comunque migliore di SPL (Bol. n. R68) (Gig. n. 36) (Mont. n. 65) (Pag. n. 672)
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1809Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1809
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    75 $
Лот 1809 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1927 A VI Littore Pag. 672; Mont. 65 AG Grading/Status: BB
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1806Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1806
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    115 $
Лот 1806 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1927 A VI Littore Pag. 672; Mont. 65 AG Grading/Status: SPL
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1805Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1805
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    127 $
Лот 1805 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1927 A VI Littore Pag. 672; Mont. 65 AG Sigillata Angelo Bazzoni Grading/Status: SPL Notes Sigillata Angelo Bazzoni
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1807Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1807
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    81 $
Лот 1807 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire 1927 A VI Littore Pag. 672; Mont. 65 AG Grading/Status: BB/BB+
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 765Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 765
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    461 $
Лот 765 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Periziata da Emilio Tevere come "FDC". Conservazione eccezionale con bellissima patina leggera. Grading/Status: FDC
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 763Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 763
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    461 $
Лот 763 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Grading/Status: FDC
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 764Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 764
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    461 $
Лот 764 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Grading/Status: FDC
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 762Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 762
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    288 $
Лот 762 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Grading/Status: qFDC-FDC
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 761Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 761
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    923 $
Лот 761 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 760Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 760
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    692 $
Лот 760 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1927 An. VI - Nomisma 1084 AG Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Италия 20 лир 1927 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 1149
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1149 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1927/A. VI. Littore.esta a d. R/ Littore saluta romanamente l'Italia seduta verso s. Gig. 36. g. 14,92. Diam. mm. 35,42. Arg. SPL/FDC
