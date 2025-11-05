Италия 20 лир 1923 Виктор Эммануил III

Лот 1600 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,45 - Lievi segni di contatto al diritto, migliore di SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)