Италия 20 лир 1923 Виктор Эммануил III
Nomisma Aste
- Дата14 декабря 2025
- Стартовая цена923 $
Лот 719 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1923 - Nomisma 1082 AU R Periziata da A. Bazzoni come "qFDC". Grading/Status: qFDC
Casa d'Aste Montenegro
- Дата12 декабря 2025
- Стартовая цена1038 $
Лот 619 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1923 av.. Testa nuda a sinistra R/ fascio littorio con scure a destra. Alla sinistra, in due righe, valore con sotto il segno di zecca. Pagani 670. Montenegro 55. 6.44 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Spl60
San Martino
- Дата6 декабря 2025
- Стартовая цена1096 $
Лот 268 Regno D'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 lire "fascetto", 1923, Au, gr. 6,45, R, Gig. 34 Grading/Status: qFDC
Bolaffi S.p.A.
- Дата4 декабря 2025
- Стартовая цена865 $
Лот 1477 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,45 - Migliore di SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Bolaffi S.p.A.
- Дата4 декабря 2025
- Стартовая цена865 $
Лот 1602 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,44 - SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Bolaffi S.p.A.
- Дата4 декабря 2025
- Стартовая цена1153 $
Лот 1600 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,45 - Lievi segni di contatto al diritto, migliore di SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Bolaffi S.p.A.
- Дата4 декабря 2025
- Стартовая цена865 $
Лот 1601 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,45 - Lievi colpetti sul contorno, SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Bolaffi S.p.A.
- Дата4 декабря 2025
- Стартовая цена577 $
Лот 1603 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Fascio 1923 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra - gr. 6,45 - Lucidata, q.SPL (Bol. n. R63) (Gig. n. 34) (Mont. n. 55) (Pag. n. 670)
Katz Auction
- Дата22 ноября 2025
- Стартовая цена58 $
Лот 241 Italy 20 Lire 1923 R KM# 64, N# 21252; Gold (.900) 6.45 g.; Vittorio Emanuele III; 1st Anniversary of the Fascist Government of Italy and of the March on Rome; Rome Mint; Mintage 20000 pcs.; UNC with mint luster
Nomisma Aste
- Дата22 ноября 2025
- Стартовая цена807 $
Лот 759 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1923 - Nomisma 1082 AU R Hairlines da pulizia. Grading/Status: qSPL
Nomisma Aste
- Дата22 ноября 2025
- Стартовая цена1153 $
Лот 758 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1923 - Nomisma 1082 AU R Grading/Status: SPL-FDC
Soler y Llach S.L.
- Дата19 ноября 2025
- Стартовая цена695 $
Лот 857 WORLD COINS: ITALY Italy 20 Lire . 1923-R . VITTORIO EMANUELE III . ROMA . 6,46 grs. AU. Primer Aniversario Gobierno Fascista. ESCASA. Fr-31; KM-64. MBC+.
Nomisma Spa
- Дата17 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2243 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1923 - Nomisma 1082 AU R Sigillata SPL da Eupremio Montenegro. Ex Inasta Asta 52 del 2013, lotto 1786 Grading/Status: SPL+
Cambi Aste
- Дата11 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1148 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1923. Fascetto.Testa a s. R/ Fascio littorio con ascia sormontata da testa di montone. Gig. 34. Rara. g. 6,45. Diam. mm. 20,95. Oro. BB/q.SPL
Cambi Aste
- Дата11 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1147 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1923. Fascetto.Testa a s. R/ Fascio littorio con ascia sormontata da testa di montone. Gig. 34. Rara. g. 6,44. Diam. mm. 20,95. Oro. SPL
Cambi Aste
- Дата11 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 501 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1923. Fascetto.Testa a s. R/ Fascio littorio con ascia sormontata da testa di montone. Gig. 34. Rara. g. 6,44. Diam. mm. 20,92. Oro. Migliore di SPL
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Дата9 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 819 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - 20 Lire 1923 Roma, Fascetto. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Fascio littorio con la scure verso destra sormontata da testa di montone; ai lati, indicazione di valore e data. Pag. 670; Gig. 34. Rara. Grading/Status: SPL Notes Auore: A. Motti (diritto).Commemorativa per il primo anniversario della Marcia du Roma, senza corso legale.
WAG online Auktionen oHG
- Дата9 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 250 Italien-Königreich. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. 20 Lire 1923, Rom. 1. Jahrestag des Marsches der Faschisten auf Rom. Friedberg 31, Pagani 670. In US Plastic-Holder PCGS MS61. GOLD. Fast Stempelglanz
Jean ELSEN & ses Fils s.a.
- Дата6 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2059 ITALIE, Royaume, Victor Emmanuel III (1900-1946), AV 20 lire, 1923. M. 55; G. 34; Fr. 31. Rare. Fines griffes. Très Beau Very Fine
Varesi
- Дата5 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 317 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Lire 1923 "fascetto", Roma MIR 1127a Pagani 670 Au 6,45 g circa 21 mm • In slab NGC MS63