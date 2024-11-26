Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III

Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 714Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 714
Nomisma Aste
  • Дата
    14 декабря 2025
  • Стартовая цена
    2076 $
Лот 714 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: qFDC
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 617Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 617
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    12 декабря 2025
  • Стартовая цена
    1730 $
Лот 617 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo nel petto. In basso, la data, il segno di zecca e il valore. CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.44 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc62
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 616Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 616
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    12 декабря 2025
  • Стартовая цена
    3230 $
Лот 616 Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo nel petto. In basso, la data, il segno di zecca e il valore. CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.43 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc67
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1451
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    1730 $
Лот 1451 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 NGC MS 63 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - Rara - Cert. #8586305-004 (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 751Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 751
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    2884 $
Лот 751 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: qFDC
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 749Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 749
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    2884 $
Лот 749 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR TOP POP, in slab PCGS MS 63 n° 39066415. Grading/Status: MS 63
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Лот 1086
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1086 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Au .900 - MOLTO RARA - Gigante 26 Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1905Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1905
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1905 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Sigillata FDC da Eupremio Montenegro Grading/Status: FDC
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 447Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 447
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    13 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 447 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III 1900-1946 - 20 lire 1903 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ aquila araldica spiegata e coronata con lo scudo sabaudo sul petto CNI 11. Pagani 663. Montenegro 45. 6.43 g. - Ø 21 - RR Grading/Status: Fdc68
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Лот 1433
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    5 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1433 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 NGC MS 61 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Rara - Cert. #8360302-008 (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Лот 521
Cambi Aste
  • Дата
    28 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 521 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.20 Lire 1903. Aquila.Testa a s. R/ Aquila sabauda coronata. Gig. 26. Molto rara. g. 6,44. Diam. mm. 21,00. Oro. Segni di contatto. SPL/q.FDC VIDEO
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III - Rhenumis, Auction 14, Лот 470
Rhenumis
  • Дата
    14 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 470 Europa und Übersee Italien 20 Lire, Gold, 1903, Vittorio Emanuele III., Fb. 23, kl. Kr., kl. Rf., vz. Ausgeprägt zu 1800 Stk.
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 9, Лот 850Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 9, Лот 850
Nomisma Aste
  • Дата
    23 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 850 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire 1903 - Nomisma 1074 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Лот 250
Aurora Numismatica
  • Дата
    18 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 250 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 20 Lire 1903, RR Au 21 mm, 6,45 g, in Slab NGC MS62
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.4, Лот 558Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.4, Лот 558
San Martino
  • Дата
    1 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 558 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Lire "Aquila Sabauda", 1903, Au, gr (6,45), RR, Gigante 26, BB. Sigillato Bazzoni Angelo "BB" Grading/Status: BB
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #3122, Лот 34714Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #3122, Лот 34714
Heritage Auctions
  • Дата
    21 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 34714 Vittorio Emanuele III gold 20 Lire 1903-R MS63 NGC, Rome mint, KM37.1, Fr-24. Mintage: 1,800. A fairly low-mintage gold emission featuring cascading cartwheel luster. From the Robert C. Pickett Collection Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Mintage: 1,800 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III - Heritage Auctions, Auction #3122, Лот 34714
Heritage Auctions
  • Дата
    21 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 46 | Session 1-4, Лот 1377
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    28 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1377 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali piegate con stemma sabaudo in petto - Sigillata ("FDC") (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 46 | Session 1-4, Лот 1242
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    28 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1242 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Lire Aquila Sabauda 1903 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a sinistra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 6,45 - Rara - q.FDC (Bol. n. R37) (Gig. n. 26) (Mont. n. 45) (Pag. n. 663)
Италия 20 лир 1903 Виктор Эммануил III - Numismatica Ars Classica Spa, Asta 148, Лот 856
Numismatica Ars Classica Spa
  • Дата
    26 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 856 Savoia. Vittorio Emanuele III re d’Italia, 1900-1946   Da 20 lire 1903, AV 6,45 g. Pagani 663. MIR 1125c. Friedberg 24. q.Fdc In slab NGC MS 63, certificato n. 6648431-020. Proveniente dalla collezione Giuseppe Ravanelli. §
