Италия 20 лир 1893 Умберто I

Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3589Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3589
Nomisma Spa
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3589 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto Grading/Status: qFDC/FDC
Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2535Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2535
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2535 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1893 Pag. 587; Mont. 29 (AU g. 6,45) Grading/Status: SPL+/qFDC
Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1865Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1865
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1865 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto Grading/Status: FDC
Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 839Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 839
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 839 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Minimi segnetti al R/ Grading/Status: FDC
Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.4, Лот 548Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.4, Лот 548
San Martino
  • Дата
    1 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 548 Regno D'Italia, Umberto I (1878-1900) - 20 Lire, 1893, Au, gr (6,45), RR, Montenegro 30, SPL. Var. 1 ribattuto su 1. Sigillato Negrini Raffaele "SPL" Grading/Status: SPL
Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 4, Лот 299Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 4, Лот 299
Sartor Numismatica
  • Дата
    31 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 299 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - MIR 1098r Gig. 21 Au 6,44 g • Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Италия 20 лир 1893 Умберто I - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Лот 328
Aurora Numismatica
  • Дата
    9 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 328 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1893, Au 21 mm 6,45 g, fondi lucenti, q.FDC
Италия 20 лир 1893 Умберто I - Heritage Auctions, Auction #232430, Лот 64395
Heritage Auctions
  • Дата
    24 июля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 64395 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. Near gem example with reflective fields. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Лот 693Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Лот 693
Nomisma Spa
  • Дата
    2 июля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 693 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto, minimi colpetti al bordo Grading/Status: SPL+
Италия 20 лир 1893 Умберто I - Heritage Auctions, Auction #232426, Лот 64324
Heritage Auctions
  • Дата
    26 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 64324 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. A prime quality example with semi-reflective fields. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #232424, Лот 62419Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #232424, Лот 62419
Heritage Auctions
  • Дата
    12 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 62419 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $434.08 Gold Spot: $2,325/oz (06-13-2024) Mintage: 41,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 6, Лот 691Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 6, Лот 691
Nomisma Aste
  • Дата
    1 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 691 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Perizia Raffaele Negrini "1 ribattuto, molto rara, SPL". Grading/Status: SPL
Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 1006Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 1006
Nomisma Spa
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1006 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: FDC
Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 1009Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 1009
Nomisma Spa
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1009 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Segnetto al bordo al R/ Grading/Status: qFDC
Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 1007Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 1007
Nomisma Spa
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1007 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: qFDC/FDC
Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 1010Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 35, Лот 1010
Nomisma Spa
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1010 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Segnetto al bordo al R/ Grading/Status: qFDC/FDC
Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 69, Лот 1978Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 69, Лот 1978
Nomisma Spa
  • Дата
    23 марта 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1978 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: FDC
Италия 20 лир 1893 Умберто I - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Лот 2891
InAsta S.p.A.
  • Дата
    6 февраля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2891 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1893 Pag. manca; Mont. 30 R AU 1 ribattuto qFDC/FDC 1 ribattuto -
Италия 20 лир 1893 Умберто I, Аверс монеты - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 5th Numismatic Auction, Лот 118Италия 20 лир 1893 Умберто I, Реверс монеты - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 5th Numismatic Auction, Лот 118
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Дата
    17 декабря 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 118 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 20 lire 1893 Roma, Au 900/.. 21 mm 6.45 g GIG 21 (MS)
Италия 20 лир 1893 Умберто I - Nomisma Aste, AUCTION 5, Лот 1199
Nomisma Aste
  • Дата
    11 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1199 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU qFDC.
