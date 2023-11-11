Италия 20 лир 1893 Умберто I
Nomisma Spa
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 3589 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2535 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1893 Pag. 587; Mont. 29 (AU g. 6,45) Grading/Status: SPL+/qFDC
Nomisma Spa
- Дата5 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1865 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Дата10 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 839 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Minimi segnetti al R/ Grading/Status: FDC
San Martino
- Дата1 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 548 Regno D'Italia, Umberto I (1878-1900) - 20 Lire, 1893, Au, gr (6,45), RR, Montenegro 30, SPL. Var. 1 ribattuto su 1. Sigillato Negrini Raffaele "SPL" Grading/Status: SPL
Sartor Numismatica
- Дата31 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 299 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - MIR 1098r Gig. 21 Au 6,44 g • Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Aurora Numismatica
- Дата9 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 328 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1893, Au 21 mm 6,45 g, fondi lucenti, q.FDC
Heritage Auctions
- Дата24 июля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 64395 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. Near gem example with reflective fields. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Nomisma Spa
- Дата2 июля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 693 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Primo 1 ribattuto, minimi colpetti al bordo Grading/Status: SPL+
Heritage Auctions
- Дата26 июня 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 64324 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. A prime quality example with semi-reflective fields. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Heritage Auctions
- Дата12 июня 2024
- Стартовая цена—
- Цена продажи
Лот 62419 Umberto I gold 20 Lire 1893-R MS64 NGC, Rome mint, KM21. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $434.08 Gold Spot: $2,325/oz (06-13-2024) Mintage: 41,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Nomisma Aste
- Дата1 мая 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 691 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Perizia Raffaele Negrini "1 ribattuto, molto rara, SPL". Grading/Status: SPL
Nomisma Spa
- Дата1 апреля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1006 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Дата1 апреля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1009 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Segnetto al bordo al R/ Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Дата1 апреля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1007 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: qFDC/FDC
Nomisma Spa
- Дата1 апреля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1010 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Segnetto al bordo al R/ Grading/Status: qFDC/FDC
Nomisma Spa
- Дата23 марта 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1978 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Дата6 февраля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2891 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1893 Pag. manca; Mont. 30 R AU 1 ribattuto qFDC/FDC 1 ribattuto -
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
- Дата17 декабря 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 118 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 20 lire 1893 Roma, Au 900/.. 21 mm 6.45 g GIG 21 (MS)
Nomisma Aste
- Дата11 ноября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1199 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1893 - Nomisma 990 AU qFDC.