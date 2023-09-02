Италия 20 лир 1884 Умберто I

Италия 20 лир 1884 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 699Италия 20 лир 1884 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 699
Nomisma Aste
  • Дата
    14 декабря 2025
  • Стартовая цена
    1153 $
Лот 699 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: qFDC
Италия 20 лир 1884 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 718Италия 20 лир 1884 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 718
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    1499 $
Лот 718 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: qFDC
Италия 20 лир 1884 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Лот 1070
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1070 Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1884 - Au - R2 molto rara - tiratura 9775 - fondi lucenti - Gigante 14 Grading/Status: qFDC/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 20 лир 1884 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1183Италия 20 лир 1884 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1183
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1183 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Fondi speculari Grading/Status: SPL-FDC
Италия 20 лир 1884 Умберто I, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 412Италия 20 лир 1884 Умберто I, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 412
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    13 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 412 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1884 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 16. Pagani 580. Montenegro 20. 6.43 g. - Ø 21 - RRR Grading/Status: Fdc69
Италия 20 лир 1884 Умберто I, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 411Италия 20 лир 1884 Умберто I, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 411
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    13 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 411 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1884 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 16. Pagani 580. Montenegro 20. 6.43 g. - Ø 21 - RRR Grading/Status: Fdc68
Италия 20 лир 1884 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 815Италия 20 лир 1884 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 815
Nomisma Aste
  • Дата
    24 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 815 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU R Grading/Status: SPL-FDC
Италия 20 лир 1884 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 837Италия 20 лир 1884 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 837
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 837 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR In slab NGC MS 63 cod. 6642587-003 Grading/Status: MS 63
Италия 20 лир 1884 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction, Лот 165Италия 20 лир 1884 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction, Лот 165
Nomisma Aste
  • Дата
    13 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 165 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU R Grading/Status: qFDC
Италия 20 лир 1884 Умберто I - Chaponnière & Firmenich SA, Auction 19, Лот 440
Chaponnière & Firmenich SA
  • Дата
    8 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 440 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I, 1878-1900. 20 Lire 1884 R, Rome. Mont. 20; KM 21; Fr. 21 AU. 6.45 g. 9775 ex. PCGS AU 55 49863937
Италия 20 лир 1884 Умберто I - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.19, Лот 698
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Дата
    13 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 698 REGNO D’ITALIA Umberto I, 1878-1900. - 20 Lire 1884 Roma. Au Dr. Testa del sovrano rivolta a s. Rv. Stemma sabaudo crociato sormontato da corona da cui pende il collare dell’Annunziata, racchiuso da due rami di alloro e di quercia legati in fiocco; in alto, una stella raggiante, in basso a s. il segno di zecca. Pag. 580; Gig. 14. Molto Raro. Grading/Status: SPL
Италия 20 лир 1884 Умберто I, Аверс монеты - - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Лот 352Италия 20 лир 1884 Умберто I, Реверс монеты - - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Лот 352
Numismatica Picena SRL
  • Дата
    17 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 352 Savoia. Umberto I re d’Italia (1878-1900). Da 20 lire 1884 AV. Pagani 580. MIR 1098i. In slab NGC MS 63 PL, cert. n. 6646534-011. Molto rara. Fondi speculari, FDC
Италия 20 лир 1884 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 71, Лот 1153Италия 20 лир 1884 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 71, Лот 1153
Nomisma Spa
  • Дата
    1 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1153 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Minimi segnetti da contatto Grading/Status: FDC
Италия 20 лир 1884 Умберто I, Аверс монеты - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Лот 71Италия 20 лир 1884 Умберто I, Реверс монеты - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Лот 71
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Дата
    1 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 71 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Umberto I (1878-1900), 20 lire 1884 Au 900/.. 21 mm 6.45 g GIG 14 (MOLTO RARO) (#-271) (AU)
Италия 20 лир 1884 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 6, Лот 682Италия 20 лир 1884 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 6, Лот 682
Nomisma Aste
  • Дата
    1 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 682 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Grading/Status: SPL-FDC
Италия 20 лир 1884 Умберто I - Numismatica Ars Classica Spa, Auction 142, Лот 127
Numismatica Ars Classica Spa
  • Дата
    17 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 127 Savoia. Umberto I re d’Italia, 1878-1900.   Da 20 lire 1884 Roma. Pagani 580. MIR 1098i. Friedberg 21. Molto rara. Migliore di Spl In slab NGC UNC DETAILS/OBV CLEANED, cert. n. 6638956009.
Италия 20 лир 1884 Умберто I - Nomisma Aste, AUCTION 5, Лот 1191
Nomisma Aste
  • Дата
    11 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1191 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU qFDC-FDC.
Италия 20 лир 1884 Умберто I - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Лот 851
Nomisma Spa
  • Дата
    26 октября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 851 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR qFDC/FDC.
Италия 20 лир 1884 Умберто I - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Лот 852
Nomisma Spa
  • Дата
    26 октября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 852 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR SPL/SPL+.
Италия 20 лир 1884 Умберто I - Nomisma Spa, Auction 68, Лот 1345
Nomisma Spa
  • Дата
    2 сентября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1345 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1884 - Nomisma 983 AU RR Bell'esemplare con fondi speculari qFDC/FDC.
