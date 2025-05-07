Италия 20 лир 1882 Умберто I
Constantin Coins
- Дата7 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 210 Italien, Umberto I. 1878-1900, 20 Lire 1882 R, Rom. 6,47 g. Fb. 21. Winz. Randfehler, fast vorzüglich
Constantin Coins
- Дата7 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 211 Italien, Umberto I. 1878-1900, 20 Lire 1882 R, Rom. 6,45 g. Fb. 21. Vorzüglich-Stempelglanz
Numismatik Zöttl
- Дата18 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 505 Umberto I. Italien. 20 Lire, 1882. 6,43g KM#21 vz
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 284 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1882 Pag. 578; Mont. 16 (AU g. 6,44) Grading/Status: qFDC/FDC
Nomisma Spa
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 3586 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1882 - Nomisma 981 AU Sigillata qFDC/FDC da Marco Esposito, bustina danneggiata Grading/Status: qFDC/FDC
Leu Numismatik
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2579 ITALY. Regno d'Italia. Umberto I , 1878-1900. 20 Lire 1882 R (Gold, 21 mm, 6.45 g, 6 h), Rome. UMBERTO I - RE D'ITALIA / 1882 Bare head of Umberto I to left. Rev. Crowned arms between laurel and oak branch; in fields, L - 20. Montenegro 16. Pagani 578. Minor marks and edge fault , otherwise, extremely fine.
Numismatik Zöttl
- Дата6 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 611 Umberto I. 1878-1900 Königreich Italien. 20 Lire, 1882. .900 Gold 6,44g KM#21 vz
Nomisma Spa
- Дата5 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1854 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1882 1 rovesciato - AU RRR Interessante varietà Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Дата5 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1853 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1882 - Nomisma 981 AU Grading/Status: qFDC
Numismatica Italia
- Дата1 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 204 ITALY - Kingdom Umberto Ist (1878-1900) 20 lire OBVERSE : UMBERTO I . RE D'ITALIA / Bare head of king Umberto Ist left - below 1882 REVERSE : - / Crowned coat of arms - above star - side L-20 within a wreath - below R Date : 1882 Mint : R - Rome Material : Au Diameter [mm] : 21,06 Weight [g] : 6,46 Rarity : C Conservation : UNC - luster Bibliographical references : Friedberg 21, KM 21, Gigante 12 INDICATIVE AUCTION VALUE (if available) : 1) Varesi A85, L600, 06/05/2025 - XF/UNC - 500 (Hammer Price) NOTES : Spot Value: 91,31 euro/g - Bulk value : 530 euros. R.: minimal contact marks on the rim
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата23 августа 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 84 Regno d'Italia. Umberto I (1878-1900). 20 lire 1882 Au. Gig. 12. CC. SPL
Nomisma Spa
- Дата1 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1181 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1882 - Nomisma 981 AU RR 1 rovesciato e ribattuto. Segnetto al D/ Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Дата1 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1180 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1882 - Nomisma 981 AU Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Дата1 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1179 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1882 - Nomisma 981 AU Segnetti da contatto Grading/Status: qFDC/FDC
Casa d'Aste Montenegro
- Дата13 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 409 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1882 Roma av.. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 9. Pagani 578. Montenegro 16. 6.44 g. - Ø 21 Grading/Status: Fdc68
Casa d'Aste Montenegro
- Дата13 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 405 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1882 Roma av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 9. Pagani 578. Montenegro 16. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Fdc65
Numismatik Zöttl
- Дата31 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 656 Umberto I. 1878-1900 Königreich Italien. 20 Lire, 1882. .900 Gold 6,44g KM#21 vz
Nomisma Aste
- Дата24 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 814 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1882 - Nomisma 981a AU RRR 1 su 1 rovesciato. Grading/Status: qFDC
Capitolium Art
- Дата7 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 47 20 LIRE UMBERTO I KING OF ITALY 1882 aUNC AU GR. 6,45, aUNC.
Capitolium Art
- Дата7 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 46 UMBERTO I, KING OF ITALY, 20 LIRE, 1882 aUNC Umberto I, King of Italy, 20 lire, 1882. Gig. 12. About UNC. Total weight: 6.45 g. 5.80 g gold.