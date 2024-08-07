Италия 20 лир 1881 Умберто I
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
- Дата7 декабря 2025
- Стартовая цена646 $
Лот 215 Italien / Italy Königreich / Kingdom Umberto I. 1878-1900 20 Lire 1881. 21.36 mm. Gold 0.900. KM 21. 6.45 g. Vorzüglich / Extremely fine.
Cambi Aste
- Дата11 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 459 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,42. Diam. mm. 21,36. Oro. q.FDC
Cambi Aste
- Дата11 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1117 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di quercia e alloro. Gig. 11. g. 6,43. Diam. mm. 21,33. Oro. SPL/FDC
Münzen Gut-Lynt GmbH
- Дата3 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 4382 ITALIEN. Königreich Umberto I., 1878-1900 20 Lire 1881 R, Rom. Montenegro 14. Fr. 21. 6.46 g. Vorzüglich / Extremely fine.
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 283 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Heritage Auctions
- Дата20 августа 2025
- Стартовая цена—
- Цена продажи
Лот 63365 Umberto gold 20 Lire 1881-R MS65+ NGC, Rome mint, KM21. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $623.95 Gold Spot: $3,342/oz (08-14-2025 2:08AM CT) Mintage: 843,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Nomisma Spa
- Дата1 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1177 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC-FDC
Casa d'Aste Montenegro
- Дата13 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 404 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1881 Roma av. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 6. Pagani 577. Montenegro 14. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Myntauktioner i Sverige AB
- Дата20 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 88 ITALIEN / ITALY 20 lire 1881. 6,45 g. (900/1000).
Nomisma Aste
- Дата23 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 819 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Nomisma Aste
- Дата23 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 818 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Artemide Aste s.r.l.
- Дата8 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 862 Umberto I (1878-1900). 20 lire 1881. Pag. (decimali) 577; MIR (Savoia) 1098c. AU. 6.44 g. 21 mm. qFDC.
Heritage Auctions
- Дата2 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 25192 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS63 NGC, Rome mint, KM21. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Cambi Aste
- Дата6 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 842 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1881. Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,44. Diam. mm. 21,16. Oro. SPL/FDC
Skanfil Auksjoner AS
- Дата6 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 740 ITALIA. Umberto I. 20 lire 1881, Roma, kvalitet 01, 6,45 gram .900 gull. KM-21. Fr-21.
San Martino
- Дата14 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 549 REGNO D' ITALIA, Umberto I - 20 lire, 1881, Au, gr 6,45, C, Gig 11, SPL. Grading/Status: SPL
Aurora Numismatica
- Дата9 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 322 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1881, Au 21 mm 6,43 g, q.FDC
InAsta S.p.A.
- Дата7 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2461 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Дата5 сентября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 814 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,46) qFDC
Heritage Auctions
- Дата7 августа 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 62321 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. A captivating offering with each detail clearly defined. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved