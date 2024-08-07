Италия 20 лир 1881 Умберто I

Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Дата
    7 декабря 2025
  • Стартовая цена
    646 $
Лот 215 Italien / Italy Königreich / Kingdom Umberto I. 1878-1900 20 Lire 1881. 21.36 mm. Gold 0.900. KM 21. 6.45 g. Vorzüglich / Extremely fine.
Италия 20 лир 1881 Умберто I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 459
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 459 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,42. Diam. mm. 21,36. Oro. q.FDC
Италия 20 лир 1881 Умберто I - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 1117
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1117 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900.20 Lire 1881.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di quercia e alloro. Gig. 11. g. 6,43. Diam. mm. 21,33. Oro. SPL/FDC
Италия 20 лир 1881 Умберто I - Münzen Gut-Lynt GmbH, Auktion 22, Лот 4382
Münzen Gut-Lynt GmbH
  • Дата
    3 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4382 ITALIEN. Königreich Umberto I., 1878-1900 20 Lire 1881 R, Rom. Montenegro 14. Fr. 21. 6.46 g. Vorzüglich / Extremely fine.
Италия 20 лир 1881 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 283Италия 20 лир 1881 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 283
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 283 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Италия 20 лир 1881 Умберто I, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #232534, Лот 63365Италия 20 лир 1881 Умберто I, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #232534, Лот 63365
Heritage Auctions
  • Дата
    20 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 63365 Umberto gold 20 Lire 1881-R MS65+ NGC, Rome mint, KM21. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $623.95 Gold Spot: $3,342/oz (08-14-2025 2:08AM CT) Mintage: 843,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Италия 20 лир 1881 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1177Италия 20 лир 1881 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1177
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1177 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC-FDC
Италия 20 лир 1881 Умберто I, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 404Италия 20 лир 1881 Умберто I, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 404
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    13 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 404 Regno d'Italia - Umberto I 1878-1900 - 20 lire 1881 Roma av. Testa nuda a sinistra, in basso la data R/ stemma di Savoia, fregiato e coronato del Collare dell’Annunziata, il tutto entro due rami d’alloro e quercia CNI 6. Pagani 577. Montenegro 14. 6.43 g. - Ø 21 - R Grading/Status: Fdc68
Италия 20 лир 1881 Умберто I - Myntauktioner i Sverige AB, Online Auction 67, Лот 88
Myntauktioner i Sverige AB
  • Дата
    20 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 88 ITALIEN / ITALY 20 lire 1881. 6,45 g. (900/1000).
Италия 20 лир 1881 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 9, Лот 819Италия 20 лир 1881 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 9, Лот 819
Nomisma Aste
  • Дата
    23 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 819 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Италия 20 лир 1881 Умберто I, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 9, Лот 818Италия 20 лир 1881 Умберто I, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 9, Лот 818
Nomisma Aste
  • Дата
    23 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 818 Umberto I (1878-1900) 20 Lire 1881 - Nomisma 980 AU Grading/Status: qFDC
Италия 20 лир 1881 Умберто I - Artemide Aste s.r.l., Auction 70E, Лот 862
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    8 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 862 Umberto I (1878-1900). 20 lire 1881. Pag. (decimali) 577; MIR (Savoia) 1098c. AU. 6.44 g. 21 mm. qFDC.
Италия 20 лир 1881 Умберто I - Heritage Auctions, Auction #61445, Лот 25192
Heritage Auctions
  • Дата
    2 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 25192 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS63 NGC, Rome mint, KM21. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Италия 20 лир 1881 Умберто I - Cambi Aste, Live Auction 991, Лот 842
Cambi Aste
  • Дата
    6 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 842 REGNO D'ITALIA. UMBERTO I DI SAVOIA, 1878-1900. 20 Lire 1881. Testa a s. R/ Stemma coronato fra rami di alloro e di quercia. Gig. 11. g. 6,44. Diam. mm. 21,16. Oro. SPL/FDC
Италия 20 лир 1881 Умберто I - Skanfil Auksjoner AS, Autumn Auction 2024, Лот 740
Skanfil Auksjoner AS
  • Дата
    6 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 740 ITALIA. Umberto I. 20 lire 1881, Roma, kvalitet 01, 6,45 gram .900 gull. KM-21. Fr-21.
Италия 20 лир 1881 Умберто I, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.3, Лот 549Италия 20 лир 1881 Умберто I, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.3, Лот 549
San Martino
  • Дата
    14 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 549 REGNO D' ITALIA, Umberto I - 20 lire, 1881, Au, gr 6,45, C, Gig 11, SPL. Grading/Status: SPL
Италия 20 лир 1881 Умберто I - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Лот 322
Aurora Numismatica
  • Дата
    9 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 322 Regno d'Italia, Umberto I (1878-1900), 20 Lire 1881, Au 21 mm 6,43 g, q.FDC
Италия 20 лир 1881 Умберто I, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2461Италия 20 лир 1881 Умберто I, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2461
InAsta S.p.A.
  • Дата
    7 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2461 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Италия 20 лир 1881 Умберто I - InAsta S.p.A., E-Live Auction 113, Лот 814
InAsta S.p.A.
  • Дата
    5 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 814 SAVOIA - Umberto I (1878-1900) - 20 Lire 1881 Pag. 577; Mont. 14 (AU g. 6,46) qFDC
Италия 20 лир 1881 Умберто I - Heritage Auctions, Auction #232432, Лот 62321
Heritage Auctions
  • Дата
    7 августа 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 62321 Umberto I gold 20 Lire 1881-R MS64 NGC, Rome mint, KM21, Fr-21. A captivating offering with each detail clearly defined. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
