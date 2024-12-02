Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II

Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Лот 34Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Лот 34
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Дата
    21 ноября 2025
  • Стартовая цена
    1153 $
Лот 34 ITALIA LOTTO DI DUE MONETE IN AU 20 LIRE 1863 (PROVENIENTE DA GIOIELLO) 20 LIRE 1865 SOLO PER QUESTO SETTORE I DIRITTI D’ASTA SARANNO PARI AL 6,50% + IVA Grading/Status: BB E MB
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 417
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 417 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1865. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 9. g. 6,43. Diam. mm. 21,07. Oro. q.SPL
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II - Heritage Auctions Europe, Auction November 2025 - Part I, Лот 2183
Heritage Auctions Europe
  • Дата
    10 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2183 Gold coins - mail bid sale - Italy - 20 Lire 1865 T-BN (KM10.1, Gig.9, Fr.11) - Gold - VF/XF
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2498Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2498
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2498 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1865 T Pag. 459; Mont. 135 (AU g. 6,44) Segni Grading/Status: qBB Notes Segni
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 277Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 277
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 277 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1865 T Pag. 459; Mont. 135 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1093Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1093
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1093 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU In slab NGC MS 63 cod. 6066386-084 Grading/Status: MS 63
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1096Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1096
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1096 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 370Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 370
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    13 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 370 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia 1861-1878 - 20 lire 1865 Torino av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata entro due rami d’alloro CNI 57. Pagani 459. Montenegro 135. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl56
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II - Artemide Aste s.r.l., Auction LXIII, Лот 1140
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    3 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1140 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1865 Torino. Pag. (decimali) 459; MIR (Savoia) 1078f. AU. 6.46 g. 21 mm. qSPL/SPL.
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 802Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 802
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 802 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU In slab NGC MS 63 cod. 6066386-087 Grading/Status: MS 63
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II - Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller, Auktion 203, Лот 2004
Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
  • Дата
    9 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2004 ITALIEN. KÖNIGREICH. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 20 Lire 1865 Turin. Fr.  11, Schlumb.  42. . vz
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 9, Лот 805Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 9, Лот 805
Nomisma Aste
  • Дата
    23 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 805 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL-FDC
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Лот 1052Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Лот 1052
Nomisma Spa
  • Дата
    22 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1052 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL-FDC
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction, Лот 158Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction, Лот 158
Nomisma Aste
  • Дата
    13 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 158 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL+
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Лот 658
Bertolami Fine Art
  • Дата
    12 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 658 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (6,45 g; 20,8 mm) Gig. 9. BB+
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Лот 659
Bertolami Fine Art
  • Дата
    12 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 659 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (6,46 g; 20,8 mm). Gig. 9. SPL/FDC, leggerissima screpolatura marginale di metallo.
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II - Bertolami Fine Art, Auction 317, Лот 657
Bertolami Fine Art
  • Дата
    12 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 657 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (20,8 mm; 6,45 g) Gig. 9. qSPL
Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #61445, Лот 25181Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #61445, Лот 25181
Heritage Auctions
  • Дата
    2 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 25181 Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $492.51 Gold Spot: $2,638/oz (12-02-2024) Mintage: 3,109,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
