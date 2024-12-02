Италия 20 лир 1865 Виктор Эммануил II
Studio Numismatico Raffaele Negrini
- Дата21 ноября 2025
- Стартовая цена1153 $
Лот 34 ITALIA LOTTO DI DUE MONETE IN AU 20 LIRE 1863 (PROVENIENTE DA GIOIELLO) 20 LIRE 1865 SOLO PER QUESTO SETTORE I DIRITTI D’ASTA SARANNO PARI AL 6,50% + IVA Grading/Status: BB E MB
Cambi Aste
- Дата11 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 417 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1865. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 9. g. 6,43. Diam. mm. 21,07. Oro. q.SPL
Heritage Auctions Europe
- Дата10 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2183 Gold coins - mail bid sale - Italy - 20 Lire 1865 T-BN (KM10.1, Gig.9, Fr.11) - Gold - VF/XF
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2498 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1865 T Pag. 459; Mont. 135 (AU g. 6,44) Segni Grading/Status: qBB Notes Segni
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 277 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1865 T Pag. 459; Mont. 135 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Nomisma Spa
- Дата1 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1093 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU In slab NGC MS 63 cod. 6066386-084 Grading/Status: MS 63
Nomisma Spa
- Дата1 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1096 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL
Casa d'Aste Montenegro
- Дата13 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 370 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia 1861-1878 - 20 lire 1865 Torino av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata entro due rami d’alloro CNI 57. Pagani 459. Montenegro 135. 6.43 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl56
Artemide Aste s.r.l.
- Дата3 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1140 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 lire 1865 Torino. Pag. (decimali) 459; MIR (Savoia) 1078f. AU. 6.46 g. 21 mm. qSPL/SPL.
Nomisma Spa
- Дата10 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 802 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU In slab NGC MS 63 cod. 6066386-087 Grading/Status: MS 63
Münzzentrum Rheinland, Heinz-W. Müller
- Дата9 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2004 ITALIEN. KÖNIGREICH. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. 20 Lire 1865 Turin. Fr. 11, Schlumb. 42. . vz
Nomisma Aste
- Дата23 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 805 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Spa
- Дата22 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1052 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL-FDC
Nomisma Aste
- Дата13 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 158 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1865 T - Nomisma 852 AU Grading/Status: SPL+
Bertolami Fine Art
- Дата12 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 658 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (6,45 g; 20,8 mm) Gig. 9. BB+
Bertolami Fine Art
- Дата12 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 659 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (6,46 g; 20,8 mm). Gig. 9. SPL/FDC, leggerissima screpolatura marginale di metallo.
Bertolami Fine Art
- Дата12 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 657 REGNO D'ITALIA. Torino. Vittorio Emanuele II (1861 - 1878). 20 lire 1865. Au (20,8 mm; 6,45 g) Gig. 9. qSPL
Heritage Auctions
- Дата2 декабря 2024
- Стартовая цена—
- Цена продажи
Лот 25181 Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $492.51 Gold Spot: $2,638/oz (12-02-2024) Mintage: 3,109,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Heritage Auctions
- Дата2 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 25181 Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS62 NGC, Torino mint, KM10.1. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Heritage Auctions
- Дата2 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 25179 Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1865 T-BN MS63 NGC, Torino mint, KM10.1. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved