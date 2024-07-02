Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II
Studio Numismatico Raffaele Negrini
- Дата21 ноября 2025
- Стартовая цена1153 $
Лот 34 ITALIA LOTTO DI DUE MONETE IN AU 20 LIRE 1863 (PROVENIENTE DA GIOIELLO) 20 LIRE 1865 SOLO PER QUESTO SETTORE I DIRITTI D’ASTA SARANNO PARI AL 6,50% + IVA Grading/Status: BB E MB
Constantin Coins
- Дата7 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 209 Italien, Vittorio Emanuele II. 1859-1878, 20 Lire 1863, Turin. 6,45 g. Fb. 11. Kl. Randfehler, sehr schön-vorzüglich
Varesi
- Дата5 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 285 VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia (1861-1878) 20 Lire 1863, Torino MIR 1078 Pagani 457 Au 6,46 g 21 mm SPL
Editions V. GADOURY
- Дата3 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 874 Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna 1849-1861 20 Lire, Torino, 1863 T , AU 6.5 g. Ref : Cud. 1190b , MIR 1078, Pag. 456, Fr. 11 Conservation : Superbe
Spink
- Дата1 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1051 (g) Italy, Kingdom, Vittorio Emanuele II (1861-1878), Gold 20-Lire, 1862, Turin, head left, rev. crowned shield in wreath, edge straight milled, 6.44g, 6h (Fb. 11; Gigante 6; KM 10.1; Montenegro 132; Pagani 456), and, Gold 5-Lire, 1863, Turin, as before, 1.61g, 6h (Fb. 16; Gigante 29; KM 10.1; Montenegro 159; Pagani 479), both good very fine (2). Provenance, The "Hurter-Amman" Collection of Ancient and World Gold and Silver Coins and Medals Estimate: £450 - £550
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2497 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1863 T Pag. 457; Mont. 133 (AU g. 6,42) Grading/Status: BB
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2496 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1863 T Pag. 457; Mont. 133 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Cambi Aste
- Дата28 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 469 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1863. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 7. g. 6,40. Diam. mm. 21,20. Oro. BB
Schulman b.v.
- Дата26 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 195 Italy - 20 Lire 1863, Gold, VITTORIO EMANUELE II 1861–1878, REGNO D'ITALIA Turin mint. Head to left. Rev. crowned arms. Gold 6.44 g. Fr. 11; KM. 10.1.6.43 g. Nearly extremely fine
Nomisma Aste
- Дата23 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 802 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1863 T - Nomisma 850 AU Grading/Status: qSPL
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Дата14 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 656 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 20 LIRE 1863 TORINO AU. 6,47 GR. SPL-FDC/qFDC
Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
- Дата9 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1401 ITALIEN, Vittorio Emanuele II., 1861-1878, 20 Lire 1863 T BN. 21,1mm; 6,45g.ITALIEN, Vittorio Emanuele II., 1861-1878, 20 Lire 1863 T BN. 21,1mm; 6,45g. Ware ist MwSt-befreit VAT tax free GOLD, ss/vz KM 10.1; Frbg.11
Heritage Auctions
- Дата2 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 25178 Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1863 T-BN MS63+ NGC, Torino mint, KM10.1. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Heritage Auctions
- Дата2 декабря 2024
- Стартовая цена—
- Цена продажи
Лот 25178 Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1863 T-BN MS63+ NGC, Torino mint, KM10.1. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $492.51 Gold Spot: $2,638/oz (12-02-2024) Mintage: 2,981,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Nomisma Aste
- Дата16 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1498 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1863 T - Nomisma 850 AU Grading/Status: BB+
San Martino
- Дата14 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 537 REGNO D' ITALIA, Vittorio Emanuele II - 20 Lire, 1863 T, Au, gr 6,45, C, Gig 7, SPL. Grading/Status: SPL
San Martino
- Дата14 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 538 REGNO D' ITALIA, Vittorio Emanuele II - 20 Lire, 1863 T, Au, gr 6,46, C, Gig 7, SPL. Grading/Status: SPL
Katz Auction
- Дата28 августа 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 408 Italy 20 Lire 1863 T BN NGC MS63 KM# 10.1, N# 17714; Gold (.900) 6.45 g.; Victor Emmanuel II
Nomisma Spa
- Дата2 июля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 638 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1863 T - Nomisma 850 AU Colpetto al bordo Grading/Status: SPL
Nomisma Spa
- Дата2 июля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 640 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1863 T - Nomisma 850 AU Colpetto al bordo Grading/Status: BB/BB+