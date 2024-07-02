Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II

Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Лот 34Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-Live Auction November 2025, Лот 34
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Дата
    21 ноября 2025
  • Стартовая цена
    1153 $
Лот 34 ITALIA LOTTO DI DUE MONETE IN AU 20 LIRE 1863 (PROVENIENTE DA GIOIELLO) 20 LIRE 1865 SOLO PER QUESTO SETTORE I DIRITTI D’ASTA SARANNO PARI AL 6,50% + IVA Grading/Status: BB E MB
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II - Constantin Coins, Auction 3, Лот 209
Constantin Coins
  • Дата
    7 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 209 Italien, Vittorio Emanuele II. 1859-1878, 20 Lire 1863, Turin. 6,45 g. Fb. 11. Kl. Randfehler, sehr schön-vorzüglich
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II - Varesi, Numismatic Auction 86, Лот 285
Varesi
  • Дата
    5 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 285 VITTORIO EMANUELE II, Re d'Italia (1861-1878) 20 Lire 1863, Torino MIR 1078 Pagani 457 Au 6,46 g 21 mm SPL
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II - Editions V. GADOURY, Auction XVIII, Лот 874
Editions V. GADOURY
  • Дата
    3 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 874 Vittorio Emanuele II, Re di Sardegna 1849-1861 20 Lire, Torino, 1863 T , AU 6.5 g. Ref : Cud. 1190b , MIR 1078, Pag. 456, Fr. 11 Conservation : Superbe
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Spink , Auction 25055, Лот 1051Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Spink , Auction 25055, Лот 1051
Spink
  • Дата
    1 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1051 (g) Italy, Kingdom, Vittorio Emanuele II (1861-1878), Gold 20-Lire, 1862, Turin, head left, rev. crowned shield in wreath, edge straight milled, 6.44g, 6h (Fb. 11; Gigante 6; KM 10.1; Montenegro 132; Pagani 456), and, Gold 5-Lire, 1863, Turin, as before, 1.61g, 6h (Fb. 16; Gigante 29; KM 10.1; Montenegro 159; Pagani 479), both good very fine (2). Provenance, The "Hurter-Amman" Collection of Ancient and World Gold and Silver Coins and Medals Estimate: £450 - £550
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2497Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2497
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2497 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1863 T Pag. 457; Mont. 133 (AU g. 6,42) Grading/Status: BB
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2496Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2496
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2496 SAVOIA - Vittorio Emanuele II Re d'Italia (1861-1878) - 20 Lire 1863 T Pag. 457; Mont. 133 (AU g. 6,45) Grading/Status: qFDC
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II - Cambi Aste, Live Auction 1024, Лот 469
Cambi Aste
  • Дата
    28 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 469 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1863. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 7. g. 6,40. Diam. mm. 21,20. Oro. BB
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II - Schulman b.v., Auction 383, Лот 195
Schulman b.v.
  • Дата
    26 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 195 Italy - 20 Lire 1863, Gold, VITTORIO EMANUELE II 1861–1878, REGNO D'ITALIA Turin mint. Head to left. Rev. crowned arms. Gold 6.44 g. Fr. 11; KM. 10.1.6.43 g. Nearly extremely fine
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 9, Лот 802Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 9, Лот 802
Nomisma Aste
  • Дата
    23 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 802 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1863 T - Nomisma 850 AU Grading/Status: qSPL
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 35, Лот 656
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    14 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 656 VITT. EMANUELE II (1861-1878) 20 LIRE 1863 TORINO AU. 6,47 GR. SPL-FDC/qFDC
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II - Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH, Auktion 107, Лот 1401
Emporium Hamburg Münzhandelsgesellschaft mbH
  • Дата
    9 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1401 ITALIEN, Vittorio Emanuele II., 1861-1878, 20 Lire 1863 T BN. 21,1mm; 6,45g.ITALIEN, Vittorio Emanuele II., 1861-1878, 20 Lire 1863 T BN. 21,1mm; 6,45g. Ware ist MwSt-befreit VAT tax free GOLD, ss/vz KM 10.1; Frbg.11
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II - Heritage Auctions, Auction #61445, Лот 25178
Heritage Auctions
  • Дата
    2 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 25178 Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1863 T-BN MS63+ NGC, Torino mint, KM10.1. HID05401242017 © 2024 Heritage Auctions | All Rights Reserved
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #61445, Лот 25178Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Heritage Auctions, Auction #61445, Лот 25178
Heritage Auctions
  • Дата
    2 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 25178 Vittorio Emanuele II gold 20 Lire 1863 T-BN MS63+ NGC, Torino mint, KM10.1. Metal: Gold Weight: 6.4516g AGW: 0.1867oz Melt Value: $492.51 Gold Spot: $2,638/oz (12-02-2024) Mintage: 2,981,000 Note for clients in the European Union: This lot is considered by the European Union to be “investment gold”. We believe that it meets the criteria established in Article 344(1), point (2) of Council Directive 2006/112/EC and thus should be exempt from import VAT regardless of the selling price. Any questions or concerns about VAT should be addressed to your accountant or local tax authority.
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1498Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1498
Nomisma Aste
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1498 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1863 T - Nomisma 850 AU Grading/Status: BB+
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.3, Лот 537Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.3, Лот 537
San Martino
  • Дата
    14 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 537 REGNO D' ITALIA, Vittorio Emanuele II - 20 Lire, 1863 T, Au, gr 6,45, C, Gig 7, SPL. Grading/Status: SPL
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.3, Лот 538Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.3, Лот 538
San Martino
  • Дата
    14 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 538 REGNO D' ITALIA, Vittorio Emanuele II - 20 Lire, 1863 T, Au, gr 6,46, C, Gig 7, SPL. Grading/Status: SPL
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 136, Лот 408
Katz Auction
  • Дата
    28 августа 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 408 Italy 20 Lire 1863 T BN NGC MS63 KM# 10.1, N# 17714; Gold (.900) 6.45 g.; Victor Emmanuel II
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Лот 638Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Лот 638
Nomisma Spa
  • Дата
    2 июля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 638 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1863 T - Nomisma 850 AU Colpetto al bordo Grading/Status: SPL
Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Лот 640Италия 20 лир 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Лот 640
Nomisma Spa
  • Дата
    2 июля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 640 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1863 T - Nomisma 850 AU Colpetto al bordo Grading/Status: BB/BB+
