Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II

Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 588Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 25, Лот 588
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    12 декабря 2025
  • Стартовая цена
    461 $
Лот 588 Vittorio Emanuele II 1861-1878 Re d'Italia - 20 lire 1862 av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell'Annunziata entro due rami d'alloro. CNI 19. Pagani 456. Montenegro 132 6.41 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl58
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II - Cambi Aste, Live Auction 1066, Лот 416
Cambi Aste
  • Дата
    11 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 416 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878.20 Lire 1862. Torino.Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,43. Diam. mm. 21,40. Oro. q.SPL
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Sima Srl, Auction 6, Лот 162Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Sima Srl, Auction 6, Лот 162
Sima Srl
  • Дата
    24 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 162 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE II (1861-1878) - 20 lire 1862 Torino - Gig. 6 Au Oro Gold minima tacchetta al ciglio del bordo Grading/Status: SPL
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Spink , Auction 25055, Лот 1051Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Spink , Auction 25055, Лот 1051
Spink
  • Дата
    1 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1051 (g) Italy, Kingdom, Vittorio Emanuele II (1861-1878), Gold 20-Lire, 1862, Turin, head left, rev. crowned shield in wreath, edge straight milled, 6.44g, 6h (Fb. 11; Gigante 6; KM 10.1; Montenegro 132; Pagani 456), and, Gold 5-Lire, 1863, Turin, as before, 1.61g, 6h (Fb. 16; Gigante 29; KM 10.1; Montenegro 159; Pagani 479), both good very fine (2). Provenance, The "Hurter-Amman" Collection of Ancient and World Gold and Silver Coins and Medals Estimate: £450 - £550
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Stack's Bowers, July 17, 2025 Precious Metals Auction - Lots 63001-63335, Лот 63188Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Stack's Bowers, July 17, 2025 Precious Metals Auction - Lots 63001-63335, Лот 63188
Stack's Bowers
  • Дата
    17 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 63188 (0.187 oz, 5.807 g AGW). Italy. 1862 Gold 20 Lire. .900 Fine.
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 365Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 24, Лот 365
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    13 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 365 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele II Re d'Italia 1861-1878 - 20 lire 1862 Torino av.. Testa nuda a sinistra R/ stemma di Savoia coronato e fregiato del Collare dell’Annunziata entro due rami d’alloro CNI 19. Pagani 456. Montenegro 132. 6.42 g. - Ø 21 Grading/Status: Spl53
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Лот 381Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Лот 381
Nomisma Aste
  • Дата
    9 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 381 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Lire 1862 T - Nomisma 849 AU Grading/Status: BB
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.4, Лот 519Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.4, Лот 519
San Martino
  • Дата
    1 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 519 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 20 Lire, 1862-T, Au, gr 6,42, C, Gigante 6, BB. Grading/Status: BB
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II - GERHARD HIRSCH Nachfolger, Auktion 396, Лот 3021
GERHARD HIRSCH Nachfolger
  • Дата
    12 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3021 ITALIEN, - CASA SAVOIA. Vittorio Emanuele II. Re d'Italia. 1861-1878, Torino.20 Lire 1862 T (900 fein). _x000D_ _x000D_ _x000D_ _x000D_ Montenegro 132. Pag. 456. Schl. 39. Fr. 11. Winzige Randfehler und Kratzer. 6,45 g. G O L D vz
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II - Cambi Aste, Live Auction 991, Лот 794
Cambi Aste
  • Дата
    6 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 794 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,42. Diam. mm. 21,17. Oro. q.BB
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II - Cambi Aste, Live Auction 991, Лот 792
Cambi Aste
  • Дата
    6 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 792 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,44. Diam. mm. 21,21. Oro. BB/SPL
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II - Cambi Aste, Live Auction 991, Лот 793
Cambi Aste
  • Дата
    6 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 793 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma sabaudo coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,39. Diam. mm. 21,22. Oro. MB/BB
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II - Katz Auction, E-Auction 141, Лот 346
Katz Auction
  • Дата
    25 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 346 Italy 20 Lire 1862 TBN KM# 10.1, N# 17714; Gold (.900) 6.45 g.; Vittorio Emanuele II; Turin Mint; XF with nice toning
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.3, Лот 536Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.3, Лот 536
San Martino
  • Дата
    14 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 536 REGNO D' ITALIA, Vittorio Emanuele II - 20 Lire, 1862 T, Au, gr 6,45, C, Gig 6, qSPL. Grading/Status: qSPL
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.3, Лот 535Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.3, Лот 535
San Martino
  • Дата
    14 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 535 REGNO D' ITALIA, Vittorio Emanuele II - 20 Lire, 1862 T, Au, gr 6,44, C, Gig 6, BB+. Grading/Status: BB+
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II - Classical Numismatic Group, LLC, Electronic Auction 567, Лот 848
Classical Numismatic Group, LLC
  • Дата
    31 июля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 848 ITALY, Kingdom of Italy. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. AV 20 Lire (21mm, 6.45 g, 6h). Torino mint. Dated 1862 T BN . Bare head left / Crowned and collared coat-of-arms within wreath. MIR 1078c; KM 10.1; Friedberg 11. Cleaned, edge marks. EF.
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Лот 3972
InAsta S.p.A.
  • Дата
    17 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3972 VARIE - Curiosità 20 lire 1862 T, gr. 6,43 (replica di moneta in oro con basso titolo) NO RETURN NO RETURN - FDC
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.1, Лот 890Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.1, Лот 890
San Martino
  • Дата
    30 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 890 Vittorio Emanuele II (1861-1878). 20 Lire 1862. Torino. Au. Gr. 6,42. Gig# 6. Grading/Status: qSPL
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II - Cambi Aste, Live Auction 927, Лот 706
Cambi Aste
  • Дата
    14 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 706 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE II DI SAVOIA, 1861-1878. 20 Lire 1862. Torino. Testa a s. R/ Stemma coronato fra due rami di alloro. Gig. 6. g. 6,42. Diam. mm. 21,13. Oro. Segni di contatto sui bordi. Migliore di BB
Италия 20 лир 1862 Виктор Эммануил II - Aurora Numismatica, Auction Aurora 31, Лот 215
Aurora Numismatica
  • Дата
    1 марта 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 215 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele II (1861-1878), 20 Lire 1862, Au 21 mm , ex asta Varesi-76 lotto-506 classificata "q.SPL"
