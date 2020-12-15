Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III
Nomisma Aste
- Дата22 ноября 2025
- Стартовая цена115 $
Лот 811 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Дата1 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1338 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 - Nomisma 1294 NI RR Grading/Status: SPL
Stack's Bowers
- Дата15 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 75475 ITALY. 20 Centesimi, 1936-R Year XIV. Rome Mint. Vittorio Emmanuel III. PCGS MS-65. KM-75. A pleasing Gem example of a more elusive date in the series. Estimate: $200 - $300. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Classical Numismatic Group, LLC
- Дата5 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 949 ITALY, Kingdom of Italy. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. NI 20 Centesimi (22mm, 3.97 g, 6h). Rome mint. Dated year 14 of the Fascist Era and 1936 R . Bare head left / Head of Italia right; fasces to left. MIR 1155a; KM 75. Lustrous. UNC. From the Alexander Christopher Collection.
Stack's Bowers
- Дата26 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 75807 ITALY. 20 Centesimi, 1936-R Year XIV. Rome Mint. Vittorio Emmanuel III. PCGS MS-65. KM-75. A pleasing Gem example of a more elusive date in the series. Estimate: $300 - $400. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Nomisma Aste
- Дата11 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 511 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Katz Auction
- Дата14 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 646 Italy 20 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 75, N# 11199; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 117000 pcs.; UNC
Nomisma Aste
- Дата16 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2317 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Nomisma Aste
- Дата16 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1057 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Nomisma Aste
- Дата16 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1056 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R In slab PCGS n° 36466880. Grading/Status: MS 63
Nomisma Aste
- Дата1 апреля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 878e Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Nomisma Aste
- Дата1 апреля 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 877e Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Studio Numismatico Raffaele Negrini
- Дата6 января 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 873 VITTORIO EMANUELE III (1900 - 1943) - 20 CENTESIMI 1936 A. XIV MIR. 1269 A NI R NGC MS63.
Münzenonline
- Дата24 ноября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 252 Italien 1936 XIV ITALIEN 1936 R XIV 20 Centesimi Nikel Prachtexemplar NGC MS 64 Cert.No. 2903213-003.
InAsta S.p.A.
- Дата11 сентября 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1605 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Centesimi 1936 XIV Impero Pag. 853; Mont. 305 RR NI MB+
Heritage Auctions Europe
- Дата20 мая 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 6842 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 20 Centesimi 1936-XIV, Roma (KM75, Gig.217) - Obv: Head left / Rev: Head right with fasces - 3.99 g. - VF.
InAsta S.p.A.
- Дата4 мая 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2081 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Centesimi 1936 XIV Impero Pag. 853; Mont. 305 RR NI MB.
VL Nummus
- Дата12 марта 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2586 Italy, Kingdom of Italy. Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) 20 Centesimi 1936 Rome Ni. Gigante 217. 4.00 g. SPL-.
Numismatica Ars Classica Spa
- Дата1 декабря 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 331 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 A. XIV, nickel gr. 4,01. Pagani 853, MIR 1155a. NGC5782334-016 MS66. Rara. q.Fdc .
NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
- Дата15 декабря 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 4493 Włochy, Vittorio Emanuele III. 20 Centesimi 1936 - RZADKIE Rzadka moneta. Menniczy egzemplarz.KM 75 Stan zachowania: 1 (UNC) Waga: 4,02 g Ni