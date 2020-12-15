Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III

Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 811Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 811
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    115 $
Лот 811 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1338Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1338
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1338 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 - Nomisma 1294 NI RR Grading/Status: SPL
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Stack's Bowers, May 2025 World Collectors Choice Online Auction: World Coins Part 2: Gold Coast to Zanzibar - Lots 75001-75880, Лот 75475Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Stack's Bowers, May 2025 World Collectors Choice Online Auction: World Coins Part 2: Gold Coast to Zanzibar - Lots 75001-75880, Лот 75475
Stack's Bowers
  • Дата
    15 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 75475 ITALY. 20 Centesimi, 1936-R Year XIV. Rome Mint. Vittorio Emmanuel III. PCGS MS-65. KM-75. A pleasing Gem example of a more elusive date in the series. Estimate: $200 - $300. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Classical Numismatic Group, LLC, Electronic Auction 582, Лот 949
Classical Numismatic Group, LLC
  • Дата
    5 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 949 ITALY, Kingdom of Italy. Vittorio Emanuele III. 1900-1946. NI 20 Centesimi (22mm, 3.97 g, 6h). Rome mint. Dated year 14 of the Fascist Era and 1936 R . Bare head left / Head of Italia right; fasces to left. MIR 1155a; KM 75. Lustrous. UNC. From the Alexander Christopher Collection.
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Stack's Bowers, February 2025 World Collectors Choice Online Auction - World Coins Part 2: Fujairah to Japan - Lots 75001-75838, Лот 75807Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Stack's Bowers, February 2025 World Collectors Choice Online Auction - World Coins Part 2: Fujairah to Japan - Lots 75001-75838, Лот 75807
Stack's Bowers
  • Дата
    26 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 75807 ITALY. 20 Centesimi, 1936-R Year XIV. Rome Mint. Vittorio Emmanuel III. PCGS MS-65. KM-75. A pleasing Gem example of a more elusive date in the series. Estimate: $300 - $400. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 511Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 511
Nomisma Aste
  • Дата
    11 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 511 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 146, Лот 646
Katz Auction
  • Дата
    14 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 646 Italy 20 Centesimi 1936 (XIV) R Rare KM# 75, N# 11199; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage 117000 pcs.; UNC
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 2317Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 2317
Nomisma Aste
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2317 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1057Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1057
Nomisma Aste
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1057 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1056Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1056
Nomisma Aste
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1056 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R In slab PCGS n° 36466880. Grading/Status: MS 63
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Лот 878eИталия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Лот 878e
Nomisma Aste
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 878e Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Лот 877eИталия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Лот 877e
Nomisma Aste
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 877e Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1936 An. XIV - Nomisma 1294 NI R Grading/Status: FDC
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-LIVE AUCTION JANUARY 2024, Лот 873
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Дата
    6 января 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 873 VITTORIO EMANUELE III (1900 - 1943) - 20 CENTESIMI 1936 A. XIV MIR. 1269 A NI R NGC MS63.
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Münzenonline, Live Auction No.21, Лот 252
Münzenonline
  • Дата
    24 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 252 Italien 1936 XIV ITALIEN 1936 R XIV 20 Centesimi Nikel Prachtexemplar NGC MS 64 Cert.No. 2903213-003.
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - InAsta S.p.A., E-Auction 108, Лот 1605
InAsta S.p.A.
  • Дата
    11 сентября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1605 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Centesimi 1936 XIV Impero Pag. 853; Mont. 305 RR NI MB+
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Heritage Auctions Europe, Auction May 2022 – Session 5, Лот 6842
Heritage Auctions Europe
  • Дата
    20 мая 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 6842 Italy - Kingdom - Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 20 Centesimi 1936-XIV, Roma (KM75, Gig.217) - Obv: Head left / Rev: Head right with fasces - 3.99 g. - VF.
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - InAsta S.p.A., AUCTION 99 E-LIVE, Лот 2081
InAsta S.p.A.
  • Дата
    4 мая 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2081 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 20 Centesimi 1936 XIV Impero Pag. 853; Mont. 305 RR NI MB.
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 18, Лот 2586
VL Nummus
  • Дата
    12 марта 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2586 Italy, Kingdom of Italy. Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) 20 Centesimi 1936 Rome Ni. Gigante 217. 4.00 g. SPL-.
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III - Numismatica Ars Classica Spa, AUCTION 129, Лот 331
Numismatica Ars Classica Spa
  • Дата
    1 декабря 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 331 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946)   20 Centesimi 1936 A. XIV, nickel gr. 4,01. Pagani 853, MIR 1155a. NGC5782334-016 MS66. Rara. q.Fdc .
Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - NIEMCZYK - Dom Aukcyjny , Auction 27 | Day 4, Лот 4493Италия 20 чентезимо 1936 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - NIEMCZYK - Dom Aukcyjny , Auction 27 | Day 4, Лот 4493
NIEMCZYK - Dom Aukcyjny
  • Дата
    15 декабря 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4493 Włochy, Vittorio Emanuele III. 20 Centesimi 1936 - RZADKIE Rzadka moneta. Menniczy egzemplarz.KM 75 Stan zachowania: 1 (UNC) Waga: 4,02 g Ni
