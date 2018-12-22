Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III

Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Лот 922
Savoca Numismatik
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 922 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Uncirculated
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Лот 672
Savoca Numismatik
  • Дата
    21 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 672 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Лот 677
Savoca Numismatik
  • Дата
    21 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 677 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 274 | Blue, Лот 673
Savoca Numismatik
  • Дата
    21 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 673 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 260 | Blue, Лот 1433
Savoca Numismatik
  • Дата
    29 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1433 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Лот 1086
Savoca Numismatik
  • Дата
    22 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1086 Italy. AD 1921. 20 Centimes 1921 mm, 4 g Good Extremely Fine
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 149, Лот 1879
Katz Auction
  • Дата
    8 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1879 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Numismática Leilões, Auction 94, Лот 1093
Numismática Leilões
  • Дата
    27 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1093 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA 1 Estimate: 1 - 10 EUR
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Лот 934
Savoca Numismatik
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 934 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Very Fine
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Лот 933
Savoca Numismatik
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 933 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 240 | Blue, Лот 1041
Savoca Numismatik
  • Дата
    9 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1041 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 141, Лот 1998
Katz Auction
  • Дата
    25 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1998 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Numismática Leilões, Auction 93, Лот 856
Numismática Leilões
  • Дата
    17 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 856 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Almost EF Estimate: 1 - 10 EUR
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Numismática Leilões, Auction 91, Лот 675
Numismática Leilões
  • Дата
    12 августа 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 675 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Almost EF Estimate: 3 - 10 EUR
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 131, Лот 2312
Katz Auction
  • Дата
    26 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2312 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Numismática Leilões, Auction 88, Лот 651
Numismática Leilões
  • Дата
    28 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 651 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Estimate: 5 - 10 EUR
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 17, Лот 1015
Nomisma Spa
  • Дата
    29 июля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1015 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 - Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 14, Лот 697
Nomisma Spa
  • Дата
    13 февраля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 697 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 – Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Лот 1096
Nomisma Spa
  • Дата
    23 июля 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1096 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 - Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III - Katz Auction, Auction 18, Лот 458
Katz Auction
  • Дата
    22 декабря 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 458 Italy 20 Centesimi 1921 KM# 44; UNC with minor scratches, nice condition for that coin
