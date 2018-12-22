Италия 20 чентезимо 1921 Виктор Эммануил III
Savoca Numismatik
- Дата5 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 922 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Uncirculated
Savoca Numismatik
- Дата21 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 672 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Дата21 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 677 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Дата21 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 673 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Дата29 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1433 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Дата22 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1086 Italy. AD 1921. 20 Centimes 1921 mm, 4 g Good Extremely Fine
Katz Auction
- Дата8 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1879 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Numismática Leilões
- Дата27 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1093 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA 1 Estimate: 1 - 10 EUR
Savoca Numismatik
- Дата16 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 934 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Very Fine
Savoca Numismatik
- Дата16 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 933 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Savoca Numismatik
- Дата9 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1041 Italy. AD 1921. 20 Centesimi 1921 mm, 4 g Extremely Fine
Katz Auction
- Дата25 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1998 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Numismática Leilões
- Дата17 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 856 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Almost EF Estimate: 1 - 10 EUR
Numismática Leilões
- Дата12 августа 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 675 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Almost EF Estimate: 3 - 10 EUR
Katz Auction
- Дата26 июня 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2312 Italy 20 Centesimi 1921 R KM# 44, Schön# 45, N# 1958; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC-; Mint luster remains
Numismática Leilões
- Дата28 мая 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 651 Italy - 20 Centesimi 1921 R N. 20 Centesimi 1921 R. C/ mossa no bordo. KM 44. Q/BELA Estimate: 5 - 10 EUR
Nomisma Spa
- Дата29 июля 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1015 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 - Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Nomisma Spa
- Дата13 февраля 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 697 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 – Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Nomisma Spa
- Дата23 июля 2019
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1096 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1921 - Nomisma 1277; Pag. 838 NI qFDC.
Katz Auction
- Дата22 декабря 2018
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 458 Italy 20 Centesimi 1921 KM# 44; UNC with minor scratches, nice condition for that coin