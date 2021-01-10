Италия 20 чентезимо 1919 Виктор Эммануил III

***** $

Лот 3684 ITALY. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III , 1900-1946. 20 Centesimi 1919 (Copper-Nickel, 21 mm, 4.24 g, 6 h), Rome. REGNO D' ITALIA Crowned coat of arms in front of two branches. Rev. CENT. / 20 / 1919 Hexagon within wreath. KM 58. Clear overstrike on 20 Centesimi 1894-1895 (KM 28) with reeded edge. Good extremely fine.