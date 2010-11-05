Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III
Stephen Album Rare Coins
Лот 222 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 20 centesimi, 1918-R, KM-58, reeded edge, a lovely lustrous mint state example! PCGS graded MS63.
Savoca Numismatik
Лот 1190 Italy. AD 1918. 20 Centesimi 1918 mm, 4 g Extremely Fine
H.D. Rauch
Лот 1363 Königreich Italien. Lot 3 Stk.: 20 Centesimi 1918 R, 1919 R und 1920 R, alle Rom f.stplfr.-stplfr. (D)
Savoca Numismatik
Лот 1048 Italy. AD 1918. 20 Centesimi 1918 mm, 4 g Very Fine
Savoca Numismatik
Лот 1369 Italy. AD 1918. 20 Centesimi 1918 mm, 4 g Very Fine
Savoca Numismatik
Лот 1167 Italy. AD 1918. 20 Centesimi mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Katz Auction
Лот 2322 Italy 20 Centesimi 1918 R Overstrike KM# 58, N# 2276; Reeded edge; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Katz Auction
Лот 1028 Italy 20 Centesimi 1918 R Overstrike KM# 58, N# 2276; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
Numis Arena
Лот 51 Title 20 Centesimi 1918 Description AU Year 1918 Country Italy Denomination 20.00 Weight 3.90 Diameter 21.30 Metal Copper-Nickel Catalogue KM Catalogue Number 58.00
Stephen Album Rare Coins
Лот 1313 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 20 centesimi, 1918-R, KM-58, overstruck on type KM-28 (as always for this type), a wonderful mint state example! PCGS graded MS64.
Stephen Album Rare Coins
Лот 1439 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 20 centesimi, 1918-R, KM-58, reeded edge, overstruck on 1894 20 centesimi, a superb mint state example! MS65. These could be considered as emergency coins, since they were minted in years when nickel was very precious for military industries. To conserve nickel, they used the previous 20 centesimi coins (KM-28 type) withdrawn from circulation at base metal to overstrike these new coins. For this reason many coins have signs of the design of the previous understruck type. The more of the host coin that is viable, the higher value of this type.
Nomisma Spa
Лот 1371 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1918 Prova - Luppino PP 230 NI RRR In slab NGC MS 65 5786301-002 MS 65.
VL Nummus
Лот 2585 Italy, Kingdom of Italy. Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) 20 Centesimi 1918 Rome Reeded edge. Ni. Montenegro 299. 3.90 g. FDC.
Nomisma Spa
Лот 948 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1918 R - Nomisma 1290 NI qFDC.
VL Nummus
Лот 839 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1918 Rome Reeded edge, Ø 21 mm Montenegro 299. 3.93 g. RR Unc
Wannenes Art Auction
Лот 1586 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 20 CENTESIMI ESAGONO 1918 BORDO RIGATO Roma. Cupronichel, 3,83 gr, 21 mm. FDC. Rara. D: REGNO D'ITALIA Scudo Sabaudo coronato tra rami di alloro e quercia. In basso le iniziali dell'autore A. M. (Attilio Motti). R: Esagono circondato da una corona di alloro. All'interno dell'esagono su tre righe valore e data. In basso segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 850a. Gigante 214. Montenegro 299 Come in quasi tutte le monete di questo nominale si notano, sottostanti, i segni del 20 centesimi di Umberto I ed il relativo taglio rigato. Solo il millesimo 1920 presenta sempre un taglio liscio per aver usato tondelli nuovi.
Stack's Bowers
Лот 7438 ITALY. Mixed Crowns & Minors, 5 pieces in lot. Includes: 5 Centesimi 1919 (NGC MS-63 RB); 10 Centesimi 1911 (NGC Unc Details--Surface Hairlines); 20 Centesimi 1918 (NGC MS-65); Lira 1900 (NGC MS-62); Lira 1915 (NGC AU-58). SOLD AS IS/NO RETURNS. Estimate: $200 - $300.