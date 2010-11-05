Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III

Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 32, Лот 222
Stephen Album Rare Coins
  • Дата
    14 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 222 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 20 centesimi, 1918-R, KM-58, reeded edge, a lovely lustrous mint state example! PCGS graded MS63.
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 263 | Blue, Лот 1190
Savoca Numismatik
  • Дата
    12 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1190 Italy. AD 1918. 20 Centesimi 1918 mm, 4 g Extremely Fine
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Лот 1363
H.D. Rauch
  • Дата
    25 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1363 Königreich Italien.   Lot 3 Stk.: 20 Centesimi 1918 R, 1919 R und 1920 R, alle Rom f.stplfr.-stplfr. (D)
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 258 | Blue, Лот 1048
Savoca Numismatik
  • Дата
    8 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1048 Italy. AD 1918. 20 Centesimi 1918 mm, 4 g Very Fine
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Blue | 249th Weekly Blue Auction, Лот 1369
Savoca Numismatik
  • Дата
    11 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1369 Italy. AD 1918. 20 Centesimi 1918 mm, 4 g Very Fine
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 222 | Blue, Лот 1167
Savoca Numismatik
  • Дата
    13 июля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1167 Italy. AD 1918. 20 Centesimi mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Katz Auction, E-Auction 131, Лот 2322Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Katz Auction, E-Auction 131, Лот 2322
Katz Auction
  • Дата
    26 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2322 Italy 20 Centesimi 1918 R Overstrike KM# 58, N# 2276; Reeded edge; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 101, Лот 1028
Katz Auction
  • Дата
    18 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1028 Italy 20 Centesimi 1918 R Overstrike KM# 58, N# 2276; Copper-nickel; Vittorio Emanuele III; UNC with full mint luster
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Numis Arena, Auction 1, Лот 51
Numis Arena
  • Дата
    28 октября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 51 Title 20 Centesimi 1918 Description AU Year 1918 Country Italy Denomination 20.00 Weight 3.90 Diameter 21.30 Metal Copper-Nickel Catalogue KM Catalogue Number 58.00
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 22, Лот 1313
Stephen Album Rare Coins
  • Дата
    14 августа 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1313 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 20 centesimi, 1918-R, KM-58, overstruck on type KM-28 (as always for this type), a wonderful mint state example! PCGS graded MS64.
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 20, Лот 1439
Stephen Album Rare Coins
  • Дата
    10 апреля 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1439 ITALY: Vittorio Emanuele III, 1900-1946, 20 centesimi, 1918-R, KM-58, reeded edge, overstruck on 1894 20 centesimi, a superb mint state example! MS65. These could be considered as emergency coins, since they were minted in years when nickel was very precious for military industries. To conserve nickel, they used the previous 20 centesimi coins (KM-28 type) withdrawn from circulation at base metal to overstrike these new coins. For this reason many coins have signs of the design of the previous understruck type. The more of the host coin that is viable, the higher value of this type.
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, AUCTION 66, Лот 1371
Nomisma Spa
  • Дата
    26 ноября 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1371 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1918 Prova - Luppino PP 230 NI RRR In slab NGC MS 65 5786301-002 MS 65.
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 18, Лот 2585
VL Nummus
  • Дата
    12 марта 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2585 Italy, Kingdom of Italy. Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1943) 20 Centesimi 1918 Rome Reeded edge. Ni. Montenegro 299. 3.90 g. FDC.
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 15, Лот 948
Nomisma Spa
  • Дата
    14 апреля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 948 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1918 R - Nomisma 1290 NI qFDC.
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - VL Nummus, FLOOR AUCTION 10, Лот 839
VL Nummus
  • Дата
    9 сентября 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 839 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1918 Rome Reeded edge, Ø 21 mm Montenegro 299. 3.93 g. RR Unc
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Лот 1586
Wannenes Art Auction
  • Дата
    16 мая 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1586 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 20 CENTESIMI ESAGONO 1918 BORDO RIGATO Roma. Cupronichel, 3,83 gr, 21 mm. FDC. Rara. D: REGNO D'ITALIA Scudo Sabaudo coronato tra rami di alloro e quercia. In basso le iniziali dell'autore A. M. (Attilio Motti). R: Esagono circondato da una corona di alloro. All'interno dell'esagono su tre righe valore e data. In basso segno di zecca. Bibliografia di riferimento: Pagani 850a. Gigante 214. Montenegro 299 Come in quasi tutte le monete di questo nominale si notano, sottostanti, i segni del 20 centesimi di Umberto I ed il relativo taglio rigato. Solo il millesimo 1920 presenta sempre un taglio liscio per aver usato tondelli nuovi.
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Stack's Bowers, November 2010 Baltimore, Лот 7438Италия 20 чентезимо 1918 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Stack's Bowers, November 2010 Baltimore, Лот 7438
Stack's Bowers
  • Дата
    5 ноября 2010
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 7438 ITALY. Mixed Crowns & Minors, 5 pieces in lot. Includes: 5 Centesimi 1919 (NGC MS-63 RB); 10 Centesimi 1911 (NGC Unc Details--Surface Hairlines); 20 Centesimi 1918 (NGC MS-65); Lira 1900 (NGC MS-62); Lira 1915 (NGC AU-58). SOLD AS IS/NO RETURNS. Estimate: $200 - $300.
Похожие
Подробнее