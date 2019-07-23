Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III

Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 295 | Blue, Лот 978
Savoca Numismatik
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    1 $
Лот 978 Italy. AD 1909. 20 Centesimi 1909 4 g Extremely Fine
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , 272nd Blue auction, Лот 821
Savoca Numismatik
  • Дата
    7 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 821 Italy. AD 1909. 20 Centesimi 1909 mm, 4 gGood Very Fine
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 28, Лот 1066
Stephen Album Rare Coins
  • Дата
    22 июля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1066 ITALY: Vittorio Emanuele III , 1900-1946, 20 centesimi, 1909-R, KM-44, a pleasing example, PCGS graded MS61.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Лот 869eИталия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 8, Лот 869e
Nomisma Aste
  • Дата
    1 апреля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 869e Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI Grading/Status: qSPL
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Лот 837
Nomisma Spa
  • Дата
    29 июня 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 837 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Лот 1070
Nomisma Spa
  • Дата
    23 января 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1070 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 28, Лот 861
Nomisma Spa
  • Дата
    5 июля 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 861 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Лот 771
Nomisma Spa
  • Дата
    27 сентября 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 771 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 16, Лот 2263
VL Nummus
  • Дата
    10 апреля 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2263 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Лот 1107
Nomisma Spa
  • Дата
    23 января 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1107 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269 NI FDC.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Лот 1108
Nomisma Spa
  • Дата
    23 января 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1108 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269 NI SPL.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Лот 1234
Nomisma Spa
  • Дата
    8 ноября 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1234 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI qFDC/FDC.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - VL Nummus, E-LIVE AUCTION 14, Лот 1803
VL Nummus
  • Дата
    11 июля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1803 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Лот 1493
Nomisma Spa
  • Дата
    3 июня 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1493 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 15, Лот 941
Nomisma Spa
  • Дата
    14 апреля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 941 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Pag. 830; Mont. 277 NI FDC.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 15, Лот 940
Nomisma Spa
  • Дата
    14 апреля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 940 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269 NI SPL+.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 14, Лот 690
Nomisma Spa
  • Дата
    13 февраля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 690 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 – Nomisma 1269; Pag. 830 NI qFDC/FDC.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - VL Nummus, E-live auction 13, Лот 2775
VL Nummus
  • Дата
    7 февраля 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2775 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 Rome Montenegro 277. 3.92 g. SPL.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 12, Лот 3231
Nomisma Spa
  • Дата
    2 октября 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3231 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Pag. 830; Mont. 277 NI FDC.
Италия 20 чентезимо 1909 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Лот 1089
Nomisma Spa
  • Дата
    23 июля 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1089 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1909 - Nomisma 1269; Pag. 830 NI qFDC/FDC.
