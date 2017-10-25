Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III

Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Лот 836
Nomisma Spa
  • Дата
    29 июня 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 836 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 31, Лот 2963
Nomisma Spa
  • Дата
    15 апреля 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2963 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI FDC.
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Лот 1069
Nomisma Spa
  • Дата
    23 января 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1069 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 28, Лот 860
Nomisma Spa
  • Дата
    5 июля 2022
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 860 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 24, Лот 770
Nomisma Spa
  • Дата
    27 сентября 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 770 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 20, Лот 1106
Nomisma Spa
  • Дата
    23 января 2021
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1106 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 – Nomisma 1268 NI SPL.
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Лот 1233
Nomisma Spa
  • Дата
    8 ноября 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1233 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL/SPL+.
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 18, Лот 1232
Nomisma Spa
  • Дата
    8 ноября 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1232 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI qFDC.
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Лот 1492
Nomisma Spa
  • Дата
    3 июня 2020
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1492 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL.
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Лот 1087
Nomisma Spa
  • Дата
    23 июля 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1087 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC.
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 8, Лот 959
Nomisma Spa
  • Дата
    27 января 2019
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 959 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 – Nomisma 1268 NI Grading FDC
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 7, Лот 3889
Nomisma Spa
  • Дата
    11 ноября 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3889 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, Auction 58, Лот 2100
Nomisma Spa
  • Дата
    6 ноября 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2100 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI Sigillato FDC da Angelo Bazzoni FDC
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - VL Nummus, FLOOR AUCTION 10, Лот 837
VL Nummus
  • Дата
    9 сентября 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 837 Italy Kingdom of Italy Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 Rome Ø 21,5 mm Montenegro 276. 4.04 g. Unc
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, Auction 57, Лот 2061
Nomisma Spa
  • Дата
    18 мая 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI FDC
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Wannenes Art Auction, COINS & MEDALS, Лот 1581
Wannenes Art Auction
  • Дата
    16 мая 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1581 REGNO D'ITALIA. VITTORIO EMANUELE III. 20 CENTESIMI LIBERTA` 1908 Roma. Nichelio, 3,95 gr, 21,5 mm. qFDC. D: Profilo muliebre rappresentante l'Italia agricola che tiene in mano una spiga di grano. Fra la spiga e il bordo la scritta ITALIA. R: La liberta` librata e drappeggiata tiene in mano una fiaccola. A sinistra indicazione del valore e segno di zecca. In basso, scudo sabaudo con corona reale e fregi. Sui bordi a fianco dello scudo i nomi dell'incisore L . GIORGI INC . e dell'autore L BISTOLFI M ., con LB monogrammato. Bibliografia di riferimento: Pagani 829. Gigante 193. Montenegro 276
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 4, Лот 4322
Nomisma Spa
  • Дата
    28 апреля 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 4322 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Katz Auction, Auction 12, Лот 563
Katz Auction
  • Дата
    1 апреля 2018
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 563 Italy 20 Centesimi 1908 R KM#44 VF+
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Auction 2, Лот 937
Nomisma Spa
  • Дата
    12 декабря 2017
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 937 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268 NI SPL
Италия 20 чентезимо 1908 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Auction 1, Лот 871
Nomisma Spa
  • Дата
    25 октября 2017
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 871 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 20 Centesimi 1908 - Nomisma 1268; Pag. 829 NI FDC
