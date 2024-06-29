Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I

Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - Savoca Numismatik , Online Auction 295 | Blue, Лот 974
Savoca Numismatik
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    1 $
Лот 974 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 4 g Very Fine
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - BAC Numismatics, Auction 73, Лот 660
BAC Numismatics
  • Дата
    18 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 660 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Umberto I. (1878-1900). 20 Centesimi 1894 KB. Kupfer-Nickel. KM 28.1. Vorzüglich. leichte Randdelle
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - Coins NB, E-Auction 48, Лот 1451
Coins NB
  • Дата
    24 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1451 Italy Kingdom 1894 KB 20 Centesimi - Umberto I Copper-nickel Berlin Mint (75000000) 3.88g XF KM 28.1 Estimate: 15 EUR
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - Savoca Numismatik , Online Auction 288 | Blue, Лот 1153
Savoca Numismatik
  • Дата
    11 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1153 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 4 g Very Fine
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - BAC Numismatics, Auction 69, Лот 624
BAC Numismatics
  • Дата
    29 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 624 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Umberto I. (1878-1900). 20 Centesimi 1894 KB. Kupfer-Nickel. KM 28.1. Vorzüglich. leichte Randdelle
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - Coins NB, E-Auction 42, Лот 1215
Coins NB
  • Дата
    11 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1215 Italy Kingdom 1894 KB 20 Centesimi - Umberto I Copper-nickel Berlin Mint (75000000) 3.94g AU KM 28 Estimate: 30 EUR
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Лот 902
Savoca Numismatik
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 902 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Nearly Uncirculated
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - Savoca Numismatik , 272nd Blue auction, Лот 817
Savoca Numismatik
  • Дата
    7 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 817 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 gGood Very Fine
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - WAG online Auktionen oHG, AUKTION 160, Лот 254
WAG online Auktionen oHG
  • Дата
    11 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 254 Italien-Königreich. Umberto I. 1878-1900. 20 Centesimi 1894 KB. K.M. 27.1. In US Plastic-Holder PCGS MS65. Prachtexemplar. Fast Stempelglanz
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I, Аверс монеты - - Stack's Bowers, February 2025 World Collectors Choice Online Auction - World Coins Part 2: Fujairah to Japan - Lots 75001-75838, Лот 75802Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I, Реверс монеты - - Stack's Bowers, February 2025 World Collectors Choice Online Auction - World Coins Part 2: Fujairah to Japan - Lots 75001-75838, Лот 75802
Stack's Bowers
  • Дата
    26 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 75802 ITALY. 20 Centesimi, 1894-KB. Berlin Mint. Umberto I. PCGS MS-64. KM-28.1; Gig-45. Estimate: $30 - $60. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - Savoca Numismatik , Online Auction 256 | Blue, Лот 1084
Savoca Numismatik
  • Дата
    22 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1084 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Good Very Fine
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Лот 940
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    22 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 940 Umberto I (1878-1900) - 20 Centesimi 1894 Roma - CuNi - Gigante 44 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Лот 1626Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Лот 1626
Istra Numizmatika
  • Дата
    15 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1626 Królestwo Włoch, Umberto I, 20 Centesimi 1894, Berlino Opis pozycji Stan zachowania: A.UNC Literatura: Gigante 45 Ni. 4,00 g
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 34, Лот 601
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    26 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 601 Umberto I (1878-1900) - 20 Centesimi 1894 Berlino - CuNi - Gigante 45 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - Savoca Numismatik , Online Auction 241 | Blue, Лот 925
Savoca Numismatik
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 925 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Very Fine
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - Savoca Numismatik , Blue | 232nd Weekly Blue Auction, Лот 1126
Savoca Numismatik
  • Дата
    21 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1126 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - Savoca Numismatik , Online Auction 231 | Blue, Лот 1061
Savoca Numismatik
  • Дата
    14 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1061 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Very Fine
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - Savoca Numismatik , Online Auction 230 | Blue, Лот 849
Savoca Numismatik
  • Дата
    31 августа 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 849 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 KB mm, 3,93 g Very Fine
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I - Stephen Album Rare Coins, Internet Auction 28, Лот 1149
Stephen Album Rare Coins
  • Дата
    22 июля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1149 SAN MARINO: Umberto I, 1878-1900, 20 centesimi, 1894-KB, KM-28, a lovely example, PCGS graded MS63.
Похожие
Подробнее
Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I, Аверс монеты - - The Coinhouse Auctions , Auction 42, Лот 791Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I, Реверс монеты - - The Coinhouse Auctions , Auction 42, Лот 791
The Coinhouse Auctions
  • Дата
    29 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 791 Italy, Republic, 20 Centesimi, 1894, Copper-Nickel, Ruler Umberto I, VF, KM 28.1
Похожие
Подробнее