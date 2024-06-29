Италия 20 чентезимо 1894 Умберто I
Дата22 ноября 2025
Лот 974 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 4 g Very Fine
Дата18 ноября 2025
Лот 660 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Umberto I. (1878-1900). 20 Centesimi 1894 KB. Kupfer-Nickel. KM 28.1. Vorzüglich. leichte Randdelle
Дата24 октября 2025
Лот 1451 Italy Kingdom 1894 KB 20 Centesimi - Umberto I Copper-nickel Berlin Mint (75000000) 3.88g XF KM 28.1 Estimate: 15 EUR
Дата11 октября 2025
Лот 1153 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 4 g Very Fine
Дата29 июля 2025
Лот 624 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Umberto I. (1878-1900). 20 Centesimi 1894 KB. Kupfer-Nickel. KM 28.1. Vorzüglich. leichte Randdelle
Дата11 июля 2025
Лот 1215 Italy Kingdom 1894 KB 20 Centesimi - Umberto I Copper-nickel Berlin Mint (75000000) 3.94g AU KM 28 Estimate: 30 EUR
Дата5 июля 2025
Лот 902 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Nearly Uncirculated
Дата7 июня 2025
Лот 817 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 gGood Very Fine
Дата11 мая 2025
Лот 254 Italien-Königreich. Umberto I. 1878-1900. 20 Centesimi 1894 KB. K.M. 27.1. In US Plastic-Holder PCGS MS65. Prachtexemplar. Fast Stempelglanz
Дата26 февраля 2025
Лот 75802 ITALY. 20 Centesimi, 1894-KB. Berlin Mint. Umberto I. PCGS MS-64. KM-28.1; Gig-45. Estimate: $30 - $60.
Дата22 февраля 2025
Лот 1084 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Good Very Fine
Дата22 февраля 2025
Лот 940 Umberto I (1878-1900) - 20 Centesimi 1894 Roma - CuNi - Gigante 44 Grading/Status: BB+
Дата15 февраля 2025
Лот 1626 Królestwo Włoch, Umberto I, 20 Centesimi 1894, Berlino Opis pozycji Stan zachowania: A.UNC Literatura: Gigante 45 Ni. 4,00 g
Дата26 декабря 2024
Лот 601 Umberto I (1878-1900) - 20 Centesimi 1894 Berlino - CuNi - Gigante 45 Grading/Status: BB+
Дата16 ноября 2024
Лот 925 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Very Fine
Дата21 сентября 2024
Лот 1126 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Nearly Extremely Fine
Дата14 сентября 2024
Лот 1061 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 mm, 4 g Very Fine
Дата31 августа 2024
Лот 849 Italy. AD 1894. 20 Centesimi 1894 KB mm, 3,93 g Very Fine
Дата22 июля 2024
Лот 1149 SAN MARINO: Umberto I, 1878-1900, 20 centesimi, 1894-KB, KM-28, a lovely example, PCGS graded MS63.
Дата29 июня 2024
Лот 791 Italy, Republic, 20 Centesimi, 1894, Copper-Nickel, Ruler Umberto I, VF, KM 28.1