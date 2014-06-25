Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II

Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Лот 1603Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - Istra Numizmatika, Aukcja 7 - Monety, medale, ordery i odznaczenia , Лот 1603
Istra Numizmatika
  Дата
    15 февраля 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 1603 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 20 Centesimi 1863, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 84 M i rewers "NB" Ag.835 1,00 g
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Coins NB, E-Auction 28, Лот 687
Coins NB
  Дата
    18 октября 2024
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 687 Italy Kingdom 1863 M BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Milan Mint (27844963) 1g AU KM 13 Estimate: 20 EUR
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Coins NB, E-Auction 25, Лот 542
Coins NB
  Дата
    9 августа 2024
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 542 Italy Kingdom 1863 T BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Turin Mint (6288572) 0.92g XF KM 13 Estimate: 20 EUR
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II, Аверс монеты - - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XIII Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Лот 13485Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II, Реверс монеты - - WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny, XIII Aukcja Premium w Hotelu Monopol ☆☆☆☆☆ , Лот 13485
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
  Дата
    9 марта 2024
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 13485 Włochy, Wiktor Emanuel II, 20 Centesimi Mediolan 1863 MBN Opis pozycji Stan zachowania: 3 Literatura: KM 13 Odmiana z literą M, znakiem mennicy w Mediolanie. Srebro próby '835'.
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Лот 721
Nomisma Spa
  Дата
    29 июня 2023
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 721 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Lucidata SPL.
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 32, Лот 723
Nomisma Spa
  Дата
    29 июня 2023
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 723 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG qFDC.
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 31, Лот 2887
Nomisma Spa
  Дата
    15 апреля 2023
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 2887 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG BB/SPL.
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 30, Лот 973
Nomisma Spa
  Дата
    23 января 2023
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 973 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC.
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-LIVE AUCTION 27, Лот 597
Nomisma Spa
  Дата
    26 марта 2022
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 597 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 22, Лот 804
Nomisma Spa
  Дата
    29 апреля 2021
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 804 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Numismatica Scaligera S.N.C., E-Live Auction 3, Лот 380
Numismatica Scaligera S.N.C.
  Дата
    5 декабря 2020
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 380 Torino – Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 20 Centesimi 1863 - Gig. 85 C SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Лот 1243
Nomisma Spa
  Дата
    3 июня 2020
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 1243 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 16, Лот 1244
Nomisma Spa
  Дата
    3 июня 2020
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 1244 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Pulita qFDC/FDC.
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 12, Лот 3023
Nomisma Spa
  Дата
    2 октября 2019
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 3023 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 11, Лот 955
Nomisma Spa
  Дата
    23 июля 2019
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 955 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 9, Лот 869
Nomisma Spa
  Дата
    24 марта 2019
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 869 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M – Nomisma 933 AG qFDC
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Nomisma Spa, E-Live Auction 7, Лот 3712
Nomisma Spa
  Дата
    11 ноября 2018
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 3712 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Auktionen Frühwald, Auction 115, Лот 1064
Auktionen Frühwald
  Дата
    1 августа 2015
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 1064 Italien Königreich Vittorio Emanuel III 20 Centesimi 1863 T-NB, KM 13.2, selten! ss/ss+
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - Classical Numismatic Group, LLC, In association with St James's Auction LLC, Лот 566
Classical Numismatic Group, LLC
  Дата
    1 августа 2014
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 566 ITALY, Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. AR 20 Centesimi (15mm, 0.99 g, 6h). Turin mint. Dated 1863 T BN. KM 13.2; Mont 224. In NGC encapsulation graded MS 65. Gem UNC with deep multicolored toning over very lustrous surfaces. Highest ever graded for this scarce two year type. Purchased from M. Louis Teller, June 1978.
Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II - ibercoin, Auction 17.1, Лот 3190
ibercoin
  Дата
    25 июня 2014
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 3190 Italia. Vittorio Emanuel II. 20 centésimi. 1863. Milan. M. Ar. KM-13.1. MBC.
