Италия 20 чентезимо 1863 Виктор Эммануил II
Istra Numizmatika
- Дата15 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1603 Królestwo Włoch, Vittorio Emanuele II, 20 Centesimi 1863, Mediolan Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Literatura: Gigante 84 M i rewers "NB" Ag.835 1,00 g
Coins NB
- Дата18 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 687 Italy Kingdom 1863 M BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Milan Mint (27844963) 1g AU KM 13 Estimate: 20 EUR
Coins NB
- Дата9 августа 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 542 Italy Kingdom 1863 T BN 20 Centesimi - Victor Emmanuel II Silver (.835) Turin Mint (6288572) 0.92g XF KM 13 Estimate: 20 EUR
WÓJCICKI Polski Dom Aukcyjny
- Дата9 марта 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 13485 Włochy, Wiktor Emanuel II, 20 Centesimi Mediolan 1863 MBN Opis pozycji Stan zachowania: 3 Literatura: KM 13 Odmiana z literą M, znakiem mennicy w Mediolanie. Srebro próby '835'.
Nomisma Spa
- Дата29 июня 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 721 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Lucidata SPL.
Nomisma Spa
- Дата29 июня 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 723 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG qFDC.
Nomisma Spa
- Дата15 апреля 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2887 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG BB/SPL.
Nomisma Spa
- Дата23 января 2023
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 973 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Дата26 марта 2022
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 597 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Depositi qFDC/FDC
Nomisma Spa
- Дата29 апреля 2021
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 804 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Numismatica Scaligera S.N.C.
- Дата5 декабря 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 380 Torino – Vittorio Emanuele II (1861-1878) - 20 Centesimi 1863 - Gig. 85 C SPL For information on shipments and exports outside the Italian territory, please read the terms and conditions, see number 5.
Nomisma Spa
- Дата3 июня 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1243 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG SPL.
Nomisma Spa
- Дата3 июня 2020
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1244 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M - Nomisma 933 AG Pulita qFDC/FDC.
Nomisma Spa
- Дата2 октября 2019
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 3023 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Nomisma Spa
- Дата23 июля 2019
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 955 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+.
Nomisma Spa
- Дата24 марта 2019
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 869 Vittorio Emanuele II (1861-1878) 20 Centesimi 1863 M – Nomisma 933 AG qFDC
Nomisma Spa
- Дата11 ноября 2018
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 3712 Vittorio Emanuele II (1849-1861) 20 Centesimi 1863 T - Nomisma 934 AG BB+
Auktionen Frühwald
- Дата1 августа 2015
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1064 Italien Königreich Vittorio Emanuel III 20 Centesimi 1863 T-NB, KM 13.2, selten! ss/ss+
Classical Numismatic Group, LLC
- Дата1 августа 2014
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 566 ITALY, Regno d'Italia. Vittorio Emanuele II. 1861-1878. AR 20 Centesimi (15mm, 0.99 g, 6h). Turin mint. Dated 1863 T BN. KM 13.2; Mont 224. In NGC encapsulation graded MS 65. Gem UNC with deep multicolored toning over very lustrous surfaces. Highest ever graded for this scarce two year type. Purchased from M. Louis Teller, June 1978.
ibercoin
- Дата25 июня 2014
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 3190 Italia. Vittorio Emanuel II. 20 centésimi. 1863. Milan. M. Ar. KM-13.1. MBC.