Италия 2 лиры 1958 Республика

Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2117Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2117
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    231 $
Лот 2117 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 IT RR Periziata da Emilio Tevere come "qFDC/FDC". Grading/Status: qFDC/FDC
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2118Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2118
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    92 $
Лот 2118 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 RR Periziata da Cesare Bobba come "FDC". Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 292Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 292
San Martino
  • Дата
    6 декабря 2025
  • Стартовая цена
    208 $
Лот 292 Repubblica Italiana - Nuova monetazione (1951-2001) - 2 Lire, 1958, Al, gr. 0,8, RR, Gig. 334 Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2310Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2310
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    98 $
Лот 2310 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: bello SPL
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2311Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2311
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    92 $
Лот 2311 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Sigillata Numismatica Terziani Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Terziani
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2357Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2357
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2357 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 2 Lire 1958 - IT RR Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 749Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 749
Numismatica Raponi
  • Дата
    16 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 749 Repubblica Italiana. 1958 lire 2 It. Gig., 334. Molto rara. Grading/Status: BB+
Италия 2 лиры 1958 Республика - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Лот 450
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 450 Repubblica Italiana. 2 Lire 1958-R per Roma. "Ulivo". AL. Ape. R/ Ramo d'ulivo. Gigante 334. RR. qFDC
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 388Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 388
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 388 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: FDC/qFDC
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3066Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3066
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3066 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Sigillata Franco Grigoli Grading/Status: SPL Notes Sigillata Franco Grigoli
Италия 2 лиры 1958 Республика - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 38, Лот 811
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 811 2 Lire Ulivo 1958 - It - MOLTO RARA - Gigante 334 Grading/Status: BB+ Notes WORLDWIDE SHIPPING
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1424Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1424
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1424 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 2 Lire 1958 - IT RR Sigillato col cartellino dell'asta Nomisma 51, lotto 2599 Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 5, Лот 284Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 5, Лот 284
Sartor Numismatica
  • Дата
    27 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 284 Repubblica Italiana (dal 1946) 2 lire 1958 Ulivo - Gig. 334 It 0,80 g RR Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Лот 758Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Лот 758
ACM Aste srl
  • Дата
    26 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 758 2 Lire 1958. It. Gig. 334. Peso gr. 0,80. Diametro mm. 18,30. SPL. RR.  Grading/Status: SPL Material Al
Италия 2 лиры 1958 Республика - Thesaurus s.r.l., Auction n.25 «Lucilla», Лот 876
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    11 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 876 LIRE 2 - ANNO 1958 - D/Ramoscello d'ulivo con valore e data R/Ape nel campo - Certificata in bustina sigillata da Loris Zarinato - Al - KM 94 - P. 2411 FDC
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 931Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 10, Лот 931
Nomisma Aste
  • Дата
    24 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 931 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 IT RR Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1958 Республика - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Лот 1047
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    17 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1047 2 Lire Ulivo 1958 - It - MOLTO RARA - Gigante 334 Grading/Status: FDC Notes WORLDWIDE SHIPPING
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 386Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 386
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 386 2 Lire 1958. It. Gig. 334. Peso gr. 0,80. Diametro mm. 18,30. SPL. RR. Grading/Status: SPL Material It
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2729Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2729
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2729 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1958 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2730Италия 2 лиры 1958 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2730
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2730 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: qSPL/SPL
