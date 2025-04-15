Италия 2 лиры 1958 Республика
Nomisma Aste
- Дата15 декабря 2025
- Стартовая цена231 $
Лот 2117 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 IT RR Periziata da Emilio Tevere come "qFDC/FDC". Grading/Status: qFDC/FDC
Nomisma Aste
- Дата15 декабря 2025
- Стартовая цена92 $
Лот 2118 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 RR Periziata da Cesare Bobba come "FDC". Grading/Status: FDC
San Martino
- Дата6 декабря 2025
- Стартовая цена208 $
Лот 292 Repubblica Italiana - Nuova monetazione (1951-2001) - 2 Lire, 1958, Al, gr. 0,8, RR, Gig. 334 Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена98 $
Лот 2310 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: bello SPL
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена92 $
Лот 2311 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Sigillata Numismatica Terziani Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Terziani
Nomisma Spa
- Дата17 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2357 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 2 Lire 1958 - IT RR Grading/Status: SPL
Numismatica Raponi
- Дата16 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 749 Repubblica Italiana. 1958 lire 2 It. Gig., 334. Molto rara. Grading/Status: BB+
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата9 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 450 Repubblica Italiana. 2 Lire 1958-R per Roma. "Ulivo". AL. Ape. R/ Ramo d'ulivo. Gigante 334. RR. qFDC
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 388 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: FDC/qFDC
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 3066 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Sigillata Franco Grigoli Grading/Status: SPL Notes Sigillata Franco Grigoli
Numismatica Ferrarese
- Дата5 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 811 2 Lire Ulivo 1958 - It - MOLTO RARA - Gigante 334 Grading/Status: BB+ Notes WORLDWIDE SHIPPING
Nomisma Spa
- Дата1 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1424 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 2 Lire 1958 - IT RR Sigillato col cartellino dell'asta Nomisma 51, lotto 2599 Grading/Status: FDC
Sartor Numismatica
- Дата27 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 284 Repubblica Italiana (dal 1946) 2 lire 1958 Ulivo - Gig. 334 It 0,80 g RR Grading/Status: qFDC
ACM Aste srl
- Дата26 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 758 2 Lire 1958. It. Gig. 334. Peso gr. 0,80. Diametro mm. 18,30. SPL. RR. Grading/Status: SPL Material Al
Thesaurus s.r.l.
- Дата11 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 876 LIRE 2 - ANNO 1958 - D/Ramoscello d'ulivo con valore e data R/Ape nel campo - Certificata in bustina sigillata da Loris Zarinato - Al - KM 94 - P. 2411 FDC
Nomisma Aste
- Дата24 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 931 ITALIA Repubblica monetazione in lire (1946-2001) 2 Lire 1958 - Gig. 334 IT RR Grading/Status: qFDC
Numismatica Ferrarese
- Дата17 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1047 2 Lire Ulivo 1958 - It - MOLTO RARA - Gigante 334 Grading/Status: FDC Notes WORLDWIDE SHIPPING
ACM Aste srl
- Дата8 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 386 2 Lire 1958. It. Gig. 334. Peso gr. 0,80. Diametro mm. 18,30. SPL. RR. Grading/Status: SPL Material It
InAsta S.p.A.
- Дата15 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2729 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- Дата15 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2730 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1958 Mont. 7 RR IT Grading/Status: qSPL/SPL