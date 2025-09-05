Италия 2 лиры 1946 Республика

Италия 2 лиры 1946 Республика - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 899
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 899 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 2 - Anno 1946 - D/Contadino con aratro a s. R/Spiga con valore e data - It - P.2401 RARA SPL
Италия 2 лиры 1946 Республика - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 900
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 900 REPUBBLICA ITALIANA - LIRE 2 - Anno 1946 - D/Contadino con aratro a s. R/Spiga con valore e data - It - P.2401 RARA qFDC
Италия 2 лиры 1946 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2301Италия 2 лиры 1946 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2301
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    63 $
Лот 2301 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: SPL+
Италия 2 лиры 1946 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2302Италия 2 лиры 1946 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2302
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    58 $
Лот 2302 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Colpetto Grading/Status: qSPL/SPL Notes Colpetto
Италия 2 лиры 1946 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2303Италия 2 лиры 1946 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 2303
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 2303 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Segnetto Grading/Status: BB+ Notes Segnetto
Италия 2 лиры 1946 Республика, Аверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 737Италия 2 лиры 1946 Республика, Реверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 737
Numismatica Raponi
  • Дата
    16 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 737 Repubblica Italiana. 1946 lire 2 It. Gig., 324. Rara. Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1946 Республика, Аверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 738Италия 2 лиры 1946 Республика, Реверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 738
Numismatica Raponi
  • Дата
    16 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 738 Repubblica Italiana. 1946 lire 2 It. Gig., 324. Rara. Grading/Status: BB+
Италия 2 лиры 1946 Республика - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Лот 672
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 672 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. - 2 Lire 1946. Italma Dr. Aratore su linea di esergo. Rv. Spiga con indicazione di valore e data. Gig. 324. Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Il 2 Giugno 1946, a seguito di un referendum, veniva sancito l’avvento della Repubblica Italiana. Nello stesso anno, la Zecca di Roma iniziò una nuova monetazione costituita da una serie di 4 valore ripetuta annualmente per 5 anni consecutivi. Nel 1951 si provvide all’emissione di una nuova serie di monete, completata man mano negli anni seguenti con nuovi tagli.
Италия 2 лиры 1946 Республика - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Лот 671
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 671 ROMA Repubblica Italiana, dal 1946. - 2 Lire 1946 PROVA. Italma gr. 1,76 Dr. Aratore su linea di esergo. Rv. Spiga con indicazione di valore e data; a d., PROVA. P.P. 731; Luppino PP632; Gig. n. P17. Rarissimo. Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1946 Республика, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 321Италия 2 лиры 1946 Республика, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 321
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    26 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 321 Repubblica Italiana (dal 1946). 2 Lire 1950. IT. Gig.328. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 2 лиры 1946 Республика, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 319Италия 2 лиры 1946 Республика, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 319
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    26 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 319 Repubblica Italiana (dal 1946). 2 Lire 1946. IT. Gig.324. R Sigillata Antonio Rennella qSPL. Grading/Status: qSPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 2 лиры 1946 Республика, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 320Италия 2 лиры 1946 Республика, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 320
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    26 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 320 Repubblica Italiana (dal 1946). 2 Lire 1948. IT. Gig.326. Periziata Marco Esposito FDC. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 2 лиры 1946 Республика, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 318Италия 2 лиры 1946 Республика, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 318
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    26 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 318 Repubblica Italiana (dal 1946). 2 Lire 1946. IT. Gig.324. R In slab NGC 8358287-018 AU 58. Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 2 лиры 1946 Республика - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Лот 228
Art-Rite S.r.l.
  • Дата
    25 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 228 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) - 2 lire 1946, in lotto con 10 monete. Vari metalli. 2 lire 1946 (Gigante 324 - Raro) in conservazione q.SPL, gli altri esemplari sono in FDC.
Италия 2 лиры 1946 Республика, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 754Италия 2 лиры 1946 Республика, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 754
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 754 2 Lire 1946. It. Gig. 324. Peso gr. 1,77. BB+. Graffi. Grading/Status: BB+ Material It
Италия 2 лиры 1946 Республика - Bertolami Fine Art, Auction 351, Лот 1441
Bertolami Fine Art
  • Дата
    15 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1441 REPUBBLICA ITALIANA. 2 lire 1946. It; 1,75gr. Rara Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1946 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3064Италия 2 лиры 1946 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3064
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3064 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1946 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3063Италия 2 лиры 1946 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 3063
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3063 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1946 Республика, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 386Италия 2 лиры 1946 Республика, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 386
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 386 REPUBBLICA ITALIANA - Repubblica Italiana (monetazione in lire) (1946-2001) - 2 Lire 1946 Mont. 3 R IT Sigillata Piero Rollero Grading/Status: FDC Notes Sigillata Piero Rollero
Италия 2 лиры 1946 Республика, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1989Италия 2 лиры 1946 Республика, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1989
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1989 REPUBBLICA ITALIANA (1946-) 2 Lire 1946 - Gig. 324 IT R Grading/Status: FDC
