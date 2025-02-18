Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2061Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2061
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    115 $
Лот 2061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 An. XXI - Nomisma 1192 var. AC R Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2060Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 11, Лот 2060
Nomisma Aste
  • Дата
    15 декабря 2025
  • Стартовая цена
    288 $
Лот 2060 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 An. XXI - Nomisma 1192 var. AC R Periziata da Paolo Gabriele come "SPL+". Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 864
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 864 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1943 E.F. XXI - Impero - D/Testa nuda a d. R/Aquila su fascio - Ac - P.762 MOLTO RARA SPL+
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1907Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1907
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    104 $
Лот 1907 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1908Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1908
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    75 $
Лот 1908 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Qualche segnetto di contatto Grading/Status: SPL-FDC Notes Qualche segnetto di contatto
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Лот 435
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 435 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1943. Ni. SPL
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 268Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 9, Лот 268
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    26 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 268 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1943 a.XXI. AC. Gig.124. R In slab NGC 6638576-015 MS 65. Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 711Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 711
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 711 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1943 Impero. Ac. Gig.124. Peso gr. 10,14. Diametro mm. 28,50. BB. Colpi e segnetti al bordo. R. Grading/Status: BB Material Ac
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2680Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2680
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2680 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 344Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 344
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 344 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 2011Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 2011
InAsta S.p.A.
  • Дата
    30 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2011 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Лот 671Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Лот 671
ACM Aste srl
  • Дата
    26 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 671 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1943 Anno XXI Impero. Ac. Gig. 124. Peso gr. 9,94. Diametro mm. 29. qSPL. Macchie. Colpi e graffi. R.  Grading/Status: qSPL Material Ac
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2440Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2440
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2440 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Segni Grading/Status: BB-SPL Notes Segni
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2439Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2439
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2439 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 533Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 533
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 533 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Sigillata Loris Zanirato Grading/Status: FDC Notes Sigillata Loris Zanirato
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Лот 1370
H.D. Rauch
  • Дата
    25 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1370 Königreich Italien.   Lot 3 Stk.: 2 Lire Lira und 50 Centesimi 1943 R, Rom vzgl.-f.stplfr. (D)
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Лот 305
Aurora Numismatica
  • Дата
    18 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 305 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1943, Rara Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 Top Pop (cert. 6638576012)
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5082Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5082
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5082 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1943 A. XXI - Nomisma 1192 AC R Graffietti al D/ Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2334Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2334
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2334 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: SPL+/qFDC
Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2333Италия 2 лиры 1943 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2333
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2333 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1943 XXI Impero Pag. 762; Mont. 187 R Ac Grading/Status: qFDC
