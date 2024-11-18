Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1906Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1906
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 1906 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1904Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1904
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    173 $
Лот 1904 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1905Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1905
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    92 $
Лот 1905 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL+
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 6, Лот 390Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 6, Лот 390
San Martino
  • Дата
    22 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 390 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "impero", 1942, Ac , RR, Gig. 123 Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Ranieri
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Лот 504Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Лот 504
Scuotto Numismatica & ...
  • Дата
    20 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 504 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1942. Nichelio Gigante 123 RR. Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 343Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 343
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 343 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC/FDC
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2679Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2679
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2679 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2512Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2512
San Martino
  • Дата
    8 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2512 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1942, Ni, gr. 10,32, RR, GIG 123, Grading/Status: FDC/qFDC
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Лот 1581
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    5 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1581 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Impero 1942 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila di fronte ad ali spiegate su fascio littorio e scure orizzontali entro corona di alloro - Sigillata ("SPL/FDC") (Bol. n. R89) (Gig. n. 123) (Mont. n. 186) (Pag. n. 761)
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Лот 546
Cambi Aste
  • Дата
    28 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 546 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1942. Impero.Testa a d. R/ Aquila ad ali spiegate su fascio littorio fra due rami di alloro. Gig. 123. Molto rara. g. 10,06. Diam. mm. 29,05. Nichel. Segno di contatto al bordo del rovescio. q.SPL
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 889Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 889
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 889 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR.  Grading/Status: QFDC Material Ac
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2438Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2438
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Pulita al D/ Grading/Status: qBB/BB+ Notes Pulita al D/
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 532Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 532
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Лот 1369
H.D. Rauch
  • Дата
    25 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1369 Königreich Italien.   2 Lire 1942 R, Rom Gig. 123; Pag. 761 vzgl. (D)
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Лот 304
Aurora Numismatica
  • Дата
    18 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 304 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1942, RR Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2331Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2331
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2331 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetti al bordo Grading/Status: SPL Notes Colpetti al bordo
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2332Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2332
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2332 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: BB+
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1378Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1378
ACM Aste srl
  • Дата
    8 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1378 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. (4624) Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1950Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1950
InAsta S.p.A.
  • Дата
    9 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1950 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 84, Лот 364
Varesi
  • Дата
    18 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 364 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1942, XX EF , R, Roma Pagani 761 MIR 1144i Ac RR q.FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
