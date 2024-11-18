Италия 2 лиры 1942 Виктор Эммануил III
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена46 $
Лот 1906 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена173 $
Лот 1904 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена92 $
Лот 1905 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL+
San Martino
- Дата22 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 390 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "impero", 1942, Ac , RR, Gig. 123 Grading/Status: SPL Notes Sigillata Numismatica Ranieri
Scuotto Numismatica & ...
- Дата20 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 504 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1942. Nichelio Gigante 123 RR. Grading/Status: SPL
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 343 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC/FDC
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2679 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
San Martino
- Дата8 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2512 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1942, Ni, gr. 10,32, RR, GIG 123, Grading/Status: FDC/qFDC
Bolaffi S.p.A.
- Дата5 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1581 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Impero 1942 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila di fronte ad ali spiegate su fascio littorio e scure orizzontali entro corona di alloro - Sigillata ("SPL/FDC") (Bol. n. R89) (Gig. n. 123) (Mont. n. 186) (Pag. n. 761)
Cambi Aste
- Дата28 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 546 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1942. Impero.Testa a d. R/ Aquila ad ali spiegate su fascio littorio fra due rami di alloro. Gig. 123. Molto rara. g. 10,06. Diam. mm. 29,05. Nichel. Segno di contatto al bordo del rovescio. q.SPL
ACM Aste srl
- Дата8 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 889 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. Grading/Status: QFDC Material Ac
InAsta S.p.A.
- Дата15 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2438 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Pulita al D/ Grading/Status: qBB/BB+ Notes Pulita al D/
InAsta S.p.A.
- Дата15 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: qFDC
H.D. Rauch
- Дата25 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1369 Königreich Italien. 2 Lire 1942 R, Rom Gig. 123; Pag. 761 vzgl. (D)
Aurora Numismatica
- Дата18 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 304 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1942, RR Ac 29 mm, 10 g, eccezionale, in Slab NGC MS66 (only 1 coin is graded higher)
InAsta S.p.A.
- Дата18 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2331 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Colpetti al bordo Grading/Status: SPL Notes Colpetti al bordo
InAsta S.p.A.
- Дата18 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2332 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: BB+
ACM Aste srl
- Дата8 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1378 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1942 Anno XX Impero. Ac-Ni. Gig. 123. Peso gr. 10,06. Diametro mm. 29. qFDC. RR. (4624) Grading/Status: qFDC
InAsta S.p.A.
- Дата9 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1950 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1942 XX Impero Pag. 761; Mont. 186 RR Ac Grading/Status: SPL
Varesi
- Дата18 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 364 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1942, XX EF , R, Roma Pagani 761 MIR 1144i Ac RR q.FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"