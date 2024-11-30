Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III - BAC Numismatics, Auction 72, Лот 688
BAC Numismatics
  Дата
    28 октября 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 688 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 287 | Blue, Лот 942
Savoca Numismatik
  Дата
    4 октября 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 942 Italy. AD 1940. 2 Lire 1940 10 g Nearly Extremely Fine
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2675Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2675
InAsta S.p.A.
  Дата
    8 сентября 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 2675 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. 759; Mont. 182 Ac Antimagnetica Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Antimagnetica -
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2674Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2674
InAsta S.p.A.
  Дата
    8 сентября 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 2674 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Magnetica -
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 43, Лот 119
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  Дата
    23 августа 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 119 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 "Impero" Ac/Ni. Gig. 121. C. qFDC
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III - BAC Numismatics, Auction 68, Лот 675
BAC Numismatics
  Дата
    25 июня 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 675 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 41, Лот 346
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  Дата
    14 июня 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 346 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 "Impero" Ac/Ni. Gig. 121. C. qFDC
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2437Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2437
InAsta S.p.A.
  Дата
    15 апреля 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 2437 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica Grading/Status: FDC Notes Magnetica -
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 577Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 577
GMA Numismatica Napoli srl
  Дата
    3 апреля 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 577 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1940 a.XVIII. AC. Gig. 121a. Grading/Status: FDC Notes Diritti d'Asta: 18%
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Лот 652
Numismatica Ferrarese
  Дата
    29 марта 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 652 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Impero 1940 XVIII - Ac/Ni antimagnetica - Gigante 121 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 36, Лот 853
Numismatica Ferrarese
  Дата
    29 марта 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 853 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Impero 1940 XVIII - Ni - debolezza di stanco con ampia parte della legenda estremamente evanescente. Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Лот 1433Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Лот 1433
Numismatica Raponi
  Дата
    25 марта 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 1433 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1940 a. XVIII "Impero". Gig.121. Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Лот 301
Aurora Numismatica
  Дата
    18 марта 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 301 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII magnetico, bordo largo e contorno liscio, RRRR 30 mm, 10,02 g, questa varietà, causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, ad oggi era conosciuta solo per il millesimo 1940. SPL-FDC
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Лот 303
Aurora Numismatica
  Дата
    18 марта 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 303 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1940 amagnetico, bordo largo e contorno liscio, RRR 30,5 mm, 10,02 g, varietà causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, SPL
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2328Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2328
InAsta S.p.A.
  Дата
    18 февраля 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 2328 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1940 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 183 Ac Magnetica - Asse ruotato Grading/Status: qFDC Notes Magnetica - Asse ruotato -
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III - BAC Numismatics, Auction 64, Лот 702
BAC Numismatics
  Дата
    18 февраля 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 702 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1940 R. Stahl-magnetisch. KM 78b. Stempelglanz
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 149, Лот 1913
Katz Auction
  Дата
    8 февраля 2025
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 1913 Italy 2 Lire 1940 (XVIII) R KM# 78a, N# 15573; Non-magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Лот 234Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 3, Лот 234
Roccaro Collezioni
  Дата
    12 декабря 2024
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 234 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, coppia di 2 lire 1940 XVIII impero, Ni, magnetica ed antimagnetica Rif. Gig. 121-121a - Rarità C Grading/Status: SPL/FDC
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 23, Лот 700Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 23, Лот 700
Casa d'Aste Montenegro
  Дата
    5 декабря 2024
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 700 2 lire acmonital 1940 Vittorio Emanuele III. Testa nuda del Sovrano a destra R/Aquila di fronte in corona d’alloro. contorno liscio e bordo largo Pagani -.. Luppino-. gr. 10,016 - Ø 30 - RRRR Grading/Status: Fdc69
Италия 2 лиры 1940 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Лот 770
Numismatica Ferrarese
  Дата
    30 ноября 2024
  Стартовая цена
  Цена продажи
Лот 770 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Impero" 1940 XVIII - Magnetica - AC - Gigante 121a Grading/Status: qSPL Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
