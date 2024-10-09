Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1900Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1900
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    16 $
Лот 1900 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 181 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC Notes Magnetica -
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1901Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1901
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    12 $
Лот 1901 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica - Data evanescente Assieme a lira 1939 con D/ decentrato Grading/Status: SPL÷qFDC Notes Antimagnetica - Data evanescente - Assieme a lira 1939 con D/ decentrato
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2672Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2672
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2672 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVII Impero Pag. manca; Mont. 179b Ac Magnetica Segnetti di contatto Grading/Status: SPL Notes Magnetica - Segnetti di contatto
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1955Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1955
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1955 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 193... X... - Luppino Nconf66 AC (g 10,10) RRRR Questa moneta è priva sia dell'ultimo millesimo che dell'anno dell'era fascista. Alcune teorie suggeriscono che possa essere un prototipo o "prova preliminare" delle note prove di questa tipologia, solitamente datate 1936 e 1939 Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1954Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1954
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1954 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1939 XVII Prova - P.P. 253 AC RRR Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 2009Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 2009
InAsta S.p.A.
  • Дата
    30 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2009 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Antimagnetica -
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.5, Лот 594Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.5, Лот 594
San Martino
  • Дата
    7 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 594 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1939, Ac/Ni, gr. 9,96, RRR, GIG P40, Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2436Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2436
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2436 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica Grading/Status: SPL+ Notes Antimagnetica -
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 935Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 935
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 935 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1939 XVII Prova - P.P. 253 AC RRR In slab NGC MS 64 cod.6647356-013. Top pop, miglior esemplare certificato NGC Grading/Status: MS 64
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Лот 1432Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Лот 1432
Numismatica Raponi
  • Дата
    25 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1432 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1939 a. XVIII "Impero". Gig.120. Grading/Status: SPL+
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Лот 1431Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 1, Лот 1431
Numismatica Raponi
  • Дата
    25 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1431 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1939 a. XVII "Impero". Gig.119. Grading/Status: SPL+ Notes Interessante escrescenza di metallo sulla data
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Лот 301
Aurora Numismatica
  • Дата
    18 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 301 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII magnetico, bordo largo e contorno liscio, RRRR 30 mm, 10,02 g, questa varietà, causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, ad oggi era conosciuta solo per il millesimo 1940. SPL-FDC
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Лот 302
Aurora Numismatica
  • Дата
    18 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 302 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII Prova, RRRR Pag-253 Ac 29,6 mm, 10 g, in Slab NGC MS63
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2327Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2327
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2327 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Ac Antimagnetica e magnetica Grading/Status: qFDC÷FDC Notes Antimagnetica e magnetica -
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2326Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2326
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2326 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 181 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Magnetica -
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1948Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 115, Лот 1948
InAsta S.p.A.
  • Дата
    9 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1948 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180  Ac Antimagnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Antimagnetica -
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 84, Лот 275
Varesi
  • Дата
    18 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 275 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 193...., X... EF , R, Roma Pagani Prove - Mont. 307 Luppino Nconf66 Ac RRRR • Moneta mancante sia dell'ultimo millesimo, sia dell'anno dell'era fascista. Secondo alcune teorie si tratterebbe di un prototipo o "prova preliminare" delle prove di questa tipologia, conosciute con i millesimi 1936 e 1939. Di diverso avviso il Luppino, cfr op. cit. pag. 383 FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 84, Лот 336
Varesi
  • Дата
    18 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 336 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1939, XVII EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 253 Mont. 308 Luppino PP195bis Ac RRRR FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 144, Лот 1556
Katz Auction
  • Дата
    17 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1556 Italy 2 Lire 1939 (XVIII) R KM# 78a, N# 15573; Non-magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 32, Лот 366
Aurora Numismatica
  • Дата
    9 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 366 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939 Prova, RRRR Pag-253 Ac 29,6 mm 10 g, in Slab NGC MS64 Top Pop! (cert. 6647356013)
