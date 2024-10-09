Италия 2 лиры 1939 Виктор Эммануил III
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена16 $
Лот 1900 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 181 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC Notes Magnetica -
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена12 $
Лот 1901 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica - Data evanescente Assieme a lira 1939 con D/ decentrato Grading/Status: SPL÷qFDC Notes Antimagnetica - Data evanescente - Assieme a lira 1939 con D/ decentrato
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2672 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVII Impero Pag. manca; Mont. 179b Ac Magnetica Segnetti di contatto Grading/Status: SPL Notes Magnetica - Segnetti di contatto
Nomisma Spa
- Дата5 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1955 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 193... X... - Luppino Nconf66 AC (g 10,10) RRRR Questa moneta è priva sia dell'ultimo millesimo che dell'anno dell'era fascista. Alcune teorie suggeriscono che possa essere un prototipo o "prova preliminare" delle note prove di questa tipologia, solitamente datate 1936 e 1939 Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Дата5 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1954 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1939 XVII Prova - P.P. 253 AC RRR Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Дата30 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2009 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Antimagnetica -
San Martino
- Дата7 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 594 Regno D'italia, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Impero", 1939, Ac/Ni, gr. 9,96, RRR, GIG P40, Grading/Status: FDC
InAsta S.p.A.
- Дата15 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2436 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica Grading/Status: SPL+ Notes Antimagnetica -
Nomisma Spa
- Дата10 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 935 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1939 XVII Prova - P.P. 253 AC RRR In slab NGC MS 64 cod.6647356-013. Top pop, miglior esemplare certificato NGC Grading/Status: MS 64
Numismatica Raponi
- Дата25 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1432 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1939 a. XVIII "Impero". Gig.120. Grading/Status: SPL+
Numismatica Raponi
- Дата25 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1431 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1939 a. XVII "Impero". Gig.119. Grading/Status: SPL+ Notes Interessante escrescenza di metallo sulla data
Aurora Numismatica
- Дата18 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 301 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII magnetico, bordo largo e contorno liscio, RRRR 30 mm, 10,02 g, questa varietà, causata dalla coniatura senza ghiera contenitrice che causa l'ampliamento del diametro, ad oggi era conosciuta solo per il millesimo 1940. SPL-FDC
Aurora Numismatica
- Дата18 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 302 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939-XVIII Prova, RRRR Pag-253 Ac 29,6 mm, 10 g, in Slab NGC MS63
InAsta S.p.A.
- Дата18 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2327 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Ac Antimagnetica e magnetica Grading/Status: qFDC÷FDC Notes Antimagnetica e magnetica -
InAsta S.p.A.
- Дата18 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2326 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. manca; Mont. 181 Ac Magnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Magnetica -
InAsta S.p.A.
- Дата9 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1948 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1939 XVIII Impero Pag. 758; Mont. 180 Ac Antimagnetica Grading/Status: qFDC/FDC Notes Antimagnetica -
Varesi
- Дата18 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 275 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 193...., X... EF , R, Roma Pagani Prove - Mont. 307 Luppino Nconf66 Ac RRRR • Moneta mancante sia dell'ultimo millesimo, sia dell'anno dell'era fascista. Secondo alcune teorie si tratterebbe di un prototipo o "prova preliminare" delle prove di questa tipologia, conosciute con i millesimi 1936 e 1939. Di diverso avviso il Luppino, cfr op. cit. pag. 383 FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Varesi
- Дата18 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 336 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1939, XVII EF "Prova", R, Roma Pagani Prove 253 Mont. 308 Luppino PP195bis Ac RRRR FDC Scarica Articolo - "Vitorio Emanuele III, Re e Imperatore"
Katz Auction
- Дата17 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1556 Italy 2 Lire 1939 (XVIII) R KM# 78a, N# 15573; Non-magnetic; Stainless steel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Aurora Numismatica
- Дата9 октября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 366 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1939 Prova, RRRR Pag-253 Ac 29,6 mm 10 g, in Slab NGC MS64 Top Pop! (cert. 6647356013)