Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена288 $
Лот 1891 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Grading/Status: SPL+/qFDC
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена16 $
Лот 1893 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Дата9 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 830 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1926 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 744; Gig. 108. Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Sima Srl
- Дата24 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 310 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) Buono da 2 Lire 1926 Roma Gig 108 R NI ottimo esemplare dal pieno lustro di conio Grading/Status: FDC
Scuotto Numismatica & ...
- Дата20 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 502 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1926. Nichelio Gigante 108 R. Periziato Grading/Status: SPL
Numismatica Ferrarese
- Дата13 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1117 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - Ni - RARO - Gigante 108 Grading/Status: MB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2662 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Grading/Status: BB+/qSPL
Nomisma Spa
- Дата5 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1950 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926 - Nomisma 1170 NI R In slab NGC MS 65 cod. 5784533-011 Grading/Status: MS 65
Rio de la Plata
- Дата10 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 419 Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926. Niquel; 29.1mm; 10.18g. KM63. Rara. (VF) Estimate: 80 - 120 USD
Numismatica Ferrarese
- Дата17 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 985 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - C/Liscio - Ni - RARA - Gigante 108 - Perizia Gaudenzi qFDC/FDC Grading/Status: qFDC/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
ACM Aste srl
- Дата8 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 886 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1926. Ni. Gig. 108. Peso gr. 10,03. Diametro mm. 29. SPL. R. Grading/Status: SPL Material Ni
InAsta S.p.A.
- Дата15 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2428 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Numismatica Ferrarese
- Дата22 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 970 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - RARA - Ni - Gigante 108 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
InAsta S.p.A.
- Дата18 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2313 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Qualche segnetto Grading/Status: BB+ Notes Qualche segnetto
ACM Aste srl
- Дата8 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1374 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1926. Ni. Gig. 108. Peso gr. 10,03. Diametro mm. 29. SPL. R. (4624) Grading/Status: SPL
Hatria Numismatica
- Дата18 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 828 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 2 lire 1926 Ni. Gigante, 108. Raro. qBB
Katz Auction
- Дата14 декабря 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1994 Italy 2 Lire 1926 R KM# 63, N# 2682; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; VF/XF-
Numismatica Ferrarese
- Дата30 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 768 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire 1926 - RARA - Ni - Gigante 108 Grading/Status: BB+ Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Nomisma Aste
- Дата16 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1042 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926 - Nomisma 1170 NI R In slab NGC MS 65 n° 5784533-011. TOP POP, miglior esemplare certificato NGC. Grading/Status: MS 65
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата1 ноября 2024
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 323 Regno d’Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1945). Buono da 2 lire del 1926. Ni. Gig. 108. Raro. BB