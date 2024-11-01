Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1891Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1891
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    288 $
Лот 1891 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Grading/Status: SPL+/qFDC
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1893Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1893
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    16 $
Лот 1893 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Лот 830
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 830 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1926 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 744; Gig. 108. Rara. Grading/Status: q. FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Sima Srl, Auction 6, Лот 310Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Sima Srl, Auction 6, Лот 310
Sima Srl
  • Дата
    24 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 310 REGNO D’ITALIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) Buono da 2 Lire 1926 Roma Gig 108 R NI ottimo esemplare dal pieno lustro di conio Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Лот 502Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 4, Лот 502
Scuotto Numismatica & ...
  • Дата
    20 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 502 Regno d' Italia Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1926. Nichelio Gigante 108 R. Periziato Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Лот 1117
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1117 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - Ni - RARO - Gigante 108 Grading/Status: MB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2662Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2662
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2662 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Grading/Status: BB+/qSPL
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1950Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1950
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1950 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926 - Nomisma 1170 NI R In slab NGC MS 65 cod. 5784533-011 Grading/Status: MS 65
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III - Rio de la Plata, Online Auction 22, Лот 419
Rio de la Plata
  • Дата
    10 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 419 Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926. Niquel; 29.1mm; 10.18g. KM63. Rara. (VF) Estimate: 80 - 120 USD
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Лот 985
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    17 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 985 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - C/Liscio - Ni - RARA - Gigante 108 - Perizia Gaudenzi qFDC/FDC Grading/Status: qFDC/FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 886Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 886
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 886 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1926. Ni. Gig. 108. Peso gr. 10,03. Diametro mm. 29. SPL. R.  Grading/Status: SPL Material Ni
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2428Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2428
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2428 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 35, Лот 970
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    22 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 970 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1926 - RARA - Ni - Gigante 108 Grading/Status: BB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2313Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2313
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2313 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1926 Fascio Pag. 744; Mont. 164 R NI Qualche segnetto Grading/Status: BB+ Notes Qualche segnetto
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1374Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1374
ACM Aste srl
  • Дата
    8 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1374 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1926. Ni. Gig. 108. Peso gr. 10,03. Diametro mm. 29. SPL. R. (4624) Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Лот 828
Hatria Numismatica
  • Дата
    18 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 828 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). Buono da 2 lire 1926 Ni. Gigante, 108. Raro. qBB
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 146, Лот 1994
Katz Auction
  • Дата
    14 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1994 Italy 2 Lire 1926 R KM# 63, N# 2682; Nickel; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; VF/XF-
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 33, Лот 768
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    30 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 768 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire 1926 - RARA - Ni - Gigante 108 Grading/Status: BB+ Notes SPEDIZIONE SOLO IN ITALIA - SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1042Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1042
Nomisma Aste
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1042 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1926 - Nomisma 1170 NI R In slab NGC MS 65 n° 5784533-011. TOP POP, miglior esemplare certificato NGC. Grading/Status: MS 65
Италия 2 лиры 1926 Виктор Эммануил III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 36, Лот 323
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    1 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 323 Regno d’Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1945). Buono da 2 lire del 1926. Ni. Gig. 108. Raro. BB
