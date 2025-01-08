Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 857
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    81 $
Лот 857 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1924 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.742 qFDC
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 709Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Numismatica Raponi, E-Live Auction 3, Лот 709
Numismatica Raponi
  • Дата
    16 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 709 Savoia. Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III 1924 buono lire 2 Ni Gig.,216. Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Лот 828
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 828 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1924 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 742; Gig. 106. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 287 | Blue, Лот 937
Savoca Numismatik
  • Дата
    4 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 937 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Very Fine
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Лот 211
Art-Rite S.r.l.
  • Дата
    25 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 211 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 2 lire 1924, Roma. Nickel, 10,00 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 106 q.FDC
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2655Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2655
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2655 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qSPL
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Лот 791
Savoca Numismatik
  • Дата
    2 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 791 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Very Fine
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Лот 792
Savoca Numismatik
  • Дата
    2 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 792 Italy. AD 1924. 2 Lire 1924 10 g Good Very Fine
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1297Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1297
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1297 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1924 - Nomisma 1168 NI Segentti da contatto Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Лот 982
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    17 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 982 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 Grading/Status: qBB Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Лот 980
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    17 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 980 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 - Perizia Rocco di Torrepadula FDC Grading/Status: FDC Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 37, Лот 981
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    17 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 981 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - Buono da 2 Lire Fascio 1924 - Ni - Gigante 106 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2424Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2424
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2424 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Segni al D/ Grading/Status: SPL Notes Segni al D/
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2426Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2426
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2426 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qSPL
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2425Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2425
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2425 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Graffio al R/ Grading/Status: SPL Notes Graffio al R/
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III - Art-Rite S.r.l., Auction 99 - Numismatics, Лот 183
Art-Rite S.r.l.
  • Дата
    13 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 183 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - Buono da 2 lire 1924. Nichel - 9,99 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 104 FDC
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2311Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2311
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2311 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2312Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2312
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2312 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1924 Fascio Pag. 742; Mont. 162 NI Segno al D/ Grading/Status: SPL Notes Segno al D/
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 501Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 501
Nomisma Aste
  • Дата
    11 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 501 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1924 - Nomisma 1168 NI Periziata da Casa d'aste Montenegro come "FDC". Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1373Италия 2 лиры 1924 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1373
ACM Aste srl
  • Дата
    8 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1373 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 lire 1924. Ni. Gig. 106. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 29. qFDC. (5224) Grading/Status: qFDC
