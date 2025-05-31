Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III
Thesaurus s.r.l.
- Дата10 декабря 2025
- Стартовая цена46 $
Лот 855 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Busto a testa nuda a d. R/Fascio con data e valore - Ni - P.741 SPL+
Thesaurus s.r.l.
- Дата10 декабря 2025
- Стартовая цена32 $
Лот 856 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.741 SPL+
Thesaurus s.r.l.
- Дата10 декабря 2025
- Стартовая цена208 $
Лот 904 SAVOIA - REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO LIRE 2 - 1923 PROVA -D/Busto del re a d. R/Il fascio littorio con sopra il valore la scritta PROVA - Ni - PP.250 MOLTO RARA FDC
Bolaffi S.p.A.
- Дата4 декабря 2025
- Стартовая цена231 $
Лот 1500 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova di Stampa - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA DI STAMPA - gr. 10,00 - Rara - q.FDC (Gig. n. P38) (Mont. n. 160) (Pag. Prove n. 251) (Luppino n. PP194bis)
Bolaffi S.p.A.
- Дата4 декабря 2025
- Стартовая цена231 $
Лот 1498 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo la lettera P - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P36) (Mont. n. 158) (Pag. Prove n. 249) (Luppino n. PP193)
Bolaffi S.p.A.
- Дата4 декабря 2025
- Стартовая цена231 $
Лот 1499 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена23 $
Лот 1887 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Qualche segnetto Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена1 $
Лот 1888 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Grading/Status: qSPL/SPL
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена12 $
Лот 1880 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete Colpetto Grading/Status: SPL Notes Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete - Colpetto
Nomisma Spa
- Дата17 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2271 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI Sigillato FDC da Marco Esposito Grading/Status: FDC
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Дата9 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 827 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 P “PROVA” Roma, Fascio. Ni gr. 10,14 Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio con scure a d.; a d., in alto, la lettera P. P. P. 249; Lanfranco 146; Luppino PP193 (R3); Mont. 289. Rara. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Numismatica Ranieri S.r.l.
- Дата9 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 826 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 741; Gig. 105. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Art-Rite S.r.l.
- Дата25 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 210 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 2 lire 1923, Roma. Nickel, 10,01 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 105 q.FDC
ACM Aste srl
- Дата19 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 707 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 Lire 1923. Ni. Gig 105. Peso gr. 9,98. Diametro mm. 29. qSPL. Grading/Status: qSPL Material Ni
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 338 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Sigillata Numismatica Ferrarese Grading/Status: FDC Notes Sigillata Numismatica Ferrarese
Stack's Bowers
- Дата5 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 47202 ITALY. 2 Lire, 1923-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-61. KM-63. Estimate: $40 - $60. Provenance: From the Dr. Michael Vale Collection. To view all items from the Dr. Michael Vale Collection, click here. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Savoca Numismatik
- Дата2 августа 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 789 Italy. AD 1923. 2 Lire 1923 10 g Very Fine
Nomisma Spa
- Дата1 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1296 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI Grading/Status: qFDC
Bolaffi S.p.A.
- Дата5 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1488 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littoro con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
Savoca Numismatik
- Дата31 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 729 Italy. AD 1923. 2 Lire NI 29 mm, 10,10 g Very Fine