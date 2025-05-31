Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 855
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 855 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Busto a testa nuda a d. R/Fascio con data e valore - Ni - P.741 SPL+
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 856
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    32 $
Лот 856 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO DA 2 LIRE - Anno 1923 - D/Testa nuda del re a d. R/Il fascio con il valore - Ni - P.741 SPL+
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 904
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    208 $
Лот 904 SAVOIA - REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) BUONO LIRE 2 - 1923 PROVA -D/Busto del re a d. R/Il fascio littorio con sopra il valore la scritta PROVA - Ni - PP.250 MOLTO RARA FDC
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1500
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    231 $
Лот 1500 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova di Stampa - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA DI STAMPA - gr. 10,00 - Rara - q.FDC (Gig. n. P38) (Mont. n. 160) (Pag. Prove n. 251) (Luppino n. PP194bis)
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1498
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    231 $
Лот 1498 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo la lettera P - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P36) (Mont. n. 158) (Pag. Prove n. 249) (Luppino n. PP193)
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1499
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    231 $
Лот 1499 Vittorio Emanuele II (1849-1861) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littorio con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1887Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1887
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    23 $
Лот 1887 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Qualche segnetto Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1888Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1888
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    1 $
Лот 1888 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Grading/Status: qSPL/SPL
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1880Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1880
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    12 $
Лот 1880 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1914 Quadriga briosa Pag. 737; Mont. 154 AG Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete Colpetto Grading/Status: SPL Notes Assieme a 2 lire 1923 - 2 monete - Colpetto
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2271Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2271
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2271 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI Sigillato FDC da Marco Esposito Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Лот 827
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 827 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 P “PROVA” Roma, Fascio. Ni gr. 10,14 Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio con scure a d.; a d., in alto, la lettera P. P. P. 249; Lanfranco 146; Luppino PP193 (R3); Mont. 289. Rara. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III - Numismatica Ranieri S.r.l., Numismatic Auction n.20, Лот 826
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 826 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. - Buono da 2 Lire 1923 Roma, Fascio. Ni Dr. Semibusto del sovrano in uniforme a testa scoperta, rivolto a d. Rv. Fascio littorio centrato con scure a d.; ai lati, valore e data. Pag. 741; Gig. 105. Grading/Status: FDC Notes Autore: P. Morbiducci (rovescio); incisore: A. Motti (rovescio).
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III - Art-Rite S.r.l., Auction 112 - Numismatics, Лот 210
Art-Rite S.r.l.
  • Дата
    25 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 210 VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) - 2 lire 1923, Roma. Nickel, 10,01 gr. Dritto: Semibusto a destra in uniforme. - Rovescio: Fascio littorio. Gigante 105 q.FDC
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 707Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 707
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 707 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. Buono da 2 Lire 1923. Ni. Gig 105. Peso gr. 9,98. Diametro mm. 29. qSPL. Grading/Status: qSPL Material Ni
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 338Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 338
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 338 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1923 Fascio Pag. 741; Mont. 161 NI Sigillata Numismatica Ferrarese Grading/Status: FDC Notes Sigillata Numismatica Ferrarese
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Stack's Bowers, Summer 2025 Global Showcase Auction: Session J: Internet Only: World Coins Part 4: Greece to Mixed Lots - Lots 47001-47732, Лот 47202Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Stack's Bowers, Summer 2025 Global Showcase Auction: Session J: Internet Only: World Coins Part 4: Greece to Mixed Lots - Lots 47001-47732, Лот 47202
Stack's Bowers
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 47202 ITALY. 2 Lire, 1923-R. Rome Mint. Vittorio Emanuele III. PCGS MS-61. KM-63. Estimate: $40 - $60. Provenance: From the Dr. Michael Vale Collection. To view all items from the Dr. Michael Vale Collection, click here. Click here for certification details from PCGS. Image with the PCGS TrueView logo is obtained from and is subject to a license agreement with Collectors Universe, Inc. and its divisions PCGS and PSA.
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Лот 789
Savoca Numismatik
  • Дата
    2 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 789 Italy. AD 1923. 2 Lire 1923 10 g Very Fine
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1296Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1296
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1296 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1923 - Nomisma 1167 NI  Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 47, Лот 1488
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    5 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1488 Vittorio Emanuele III (1900-1946) Buono da 2 Lire 1923 Prova - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: fascio littoro con scure a destra; nel campo a sinistra, in alto, la dicitura PROVA - gr. 9,99 - Rara - q.FDC (Gig. n. P37) (Mont. n. 159) (Pag. Prove n. 250) (Luppino n. PP194)
Италия 2 лиры 1923 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 271 | Blue, Лот 729
Savoca Numismatik
  • Дата
    31 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 729 Italy. AD 1923. 2 Lire NI 29 mm, 10,10 g Very Fine
