Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1885Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1885
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    23 $
Лот 1885 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Grading/Status: SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 3754Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 3754
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    23 $
Лот 3754 LOTTI - Savoia 2 lire 1916 (SPL graffio al R/) e lira 1917 (qFDC, patinata) - Lotto di 2 monete Grading/Status: SPL÷qFDC
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1410Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1410
Sima Srl
  • Дата
    25 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1410 REGNO D’ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1916 Quadriga Briosa. Gig. 103 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III - Numismatik Zöttl, Auction 41, Лот 719
Numismatik Zöttl
  • Дата
    18 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 719 Vittorio Emanuele III. Königreich Italien. 2 Lire, 1916. 10,00g Schön 57 vz
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 169, Лот 984
Katz Auction
  • Дата
    20 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 984 Italy 2 Lire 1916 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.98 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Лот 1116
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1116 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga briosa 1916 - Ag - Gigante 103 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Лот 177Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 7, Лот 177
Roccaro Collezioni
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 177 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 2 lire 1916 quadriga briosa, Ag, Rif. Gig. 103 - Rarità C Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III - Coins NB, E-Auction 45, Лот 1655
Coins NB
  • Дата
    12 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1655 Italy Kingdom 1916 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (10923056) 9.99g XF KM 55 Estimate: 20 EUR
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2645Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2645
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2645 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Grading/Status: qFDC/FDC
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2646Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2646
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2646 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Segnetto al bordo Grading/Status: qFDC Notes Segnetto al bordo
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2647Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2647
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2647 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1916 Quadriga briosa Pag. 739; Mont. 156 AG Sigillata Maurizio Grangia Grading/Status: qSPL Notes Sigillata Maurizio Grangia
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 283 | Blue, Лот 600
Savoca Numismatik
  • Дата
    6 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 600 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 10 g Good Extremely Fine
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 166, Лот 991
Katz Auction
  • Дата
    16 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 991 Italy 2 Lire 1916 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC/UNC
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 134Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - 17 Auctions, Aukcja 24: Monety i banknoty Polski i świata , Лот 134
17 Auctions
  • Дата
    15 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 134 Włochy. 1916 2 Lire R Rzym Opis pozycji Stan zachowania: UNC-
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Лот 783
Savoca Numismatik
  • Дата
    2 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 783 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 10 g Good Extremely Fine
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 277 | Blue, Лот 683
Savoca Numismatik
  • Дата
    12 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 683 Italy. AD 1916. 2 Lire 1916 mm, 10 g Nearly Uncirculated
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III - Numismatik Zöttl, Auction 38, Лот 738
Numismatik Zöttl
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 738 Vittorio Emanuele III. Königreich Italien. 2 Lire, 1916. 10,00g Schön 57 vz
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1283Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1283
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1283 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1281Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1281
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1281 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1282Италия 2 лиры 1916 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1282
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1282 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1916 - Nomisma 1165 AG Grading/Status: SPL
Похожие
Подробнее