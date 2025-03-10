Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1884Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1884
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    16 $
Лот 1884 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1915 Quadriga briosa Pag. 738; Mont. 155 AG Segnetti al ciglio Grading/Status: SPL+ Notes Segnetti al ciglio
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 174, Лот 794
Katz Auction
  • Дата
    15 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 794 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1408Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1408
Sima Srl
  • Дата
    25 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1408 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1915 Quadriga Briosa. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+/QFDC
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 169, Лот 983
Katz Auction
  • Дата
    20 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 983 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.94 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with minor hairlines
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Лот 1115
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1115 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga briosa 1915 - Ag - Gigante 102 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2643Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2643
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2643 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1915 Quadriga briosa Pag. 738; Mont. 155 AG Segnetto al ciglio Grading/Status: qFDC/FDC Notes Segnetto al ciglio
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 277 | Blue, Лот 682
Savoca Numismatik
  • Дата
    12 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 682 Italy. AD 1915. 2 Lire 1915 mm, 10 g Nearly Uncirculated
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 161, Лот 861
Katz Auction
  • Дата
    18 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 861 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.99 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 161, Лот 860
Katz Auction
  • Дата
    18 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 860 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.02 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC, mint luster remains
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Лот 543
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 543 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1915 QUADRIGA BRIOSA 7,40 GR. SPL (FALSA)
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Лот 544
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 544 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1915 QUADRIGA BRIOSA AG. 9,95 GR. BB/BB+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Tauler & Fau Subastas, Auction 156, Лот 2389Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Tauler & Fau Subastas, Auction 156, Лот 2389
Tauler & Fau Subastas
  • Дата
    21 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2389 ★ NGC - MS 64 ★ Italy. Vittorio Emanuele III. 2 lire. 1915. Rome. R. (Km-55). (Pagani-740). (Mont-157). Ag. 9,94 g. Lightly toned. Original luster. Slabbed by NGC as MS 64. Est...150,00. Spanish description: Italia. Vittorio Emanuele III. 2 lire. 1915. Roma. R. (Km-55). (Pagani-740). (Mont-157). Ag. 9,94 g. Ligeros tono en las periferias. Brillo original. Encapsulada por NGC como MS 64. Est...150,00.
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III - Coins NB, E-Auction 37, Лот 1292
Coins NB
  • Дата
    11 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1292 Italy Kingdom 1915 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (7947783) 9.99g AU KM 55 Estimate: 30 EUR
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5065Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5065
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5065 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 e 1916 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB-qSPL
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5064Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5064
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5064 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 e 1916 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB-qSPL
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5063Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5063
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5063 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 - Nomisma 1164 AG Splendida patina Grading/Status: SPL
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5066Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5066
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5066 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 e 1916 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB-BB+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5061Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5061
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 - Nomisma 1164 AG In slab NGC MS 63 8184907-004 Grading/Status: MS 63
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Лот 460Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Лот 460
Scuotto Numismatica & ...
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 460 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 lire 1915 Quadriga. Ar, gr. 10. Pagani 738. FDC. Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Лот 386Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Pesek Auctions, #21 eAukcja - Aukcja wieczorna , Лот 386
Pesek Auctions
  • Дата
    10 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 386 Włochy, 2 Lire 1915, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele III. Nominał : 2 liry Rok : 1915 Mennica : Rzym Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 55 Klasa : VF+ Uwaga dotycząca jakości : stonowana
Похожие
Подробнее