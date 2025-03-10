Италия 2 лиры 1915 Виктор Эммануил III
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена16 $
Лот 1884 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1915 Quadriga briosa Pag. 738; Mont. 155 AG Segnetti al ciglio Grading/Status: SPL+ Notes Segnetti al ciglio
Katz Auction
- Дата15 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 794 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC
Sima Srl
- Дата25 октября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1408 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1915 Quadriga Briosa. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: SPL+/QFDC
Katz Auction
- Дата20 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 983 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.94 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; UNC with minor hairlines
Numismatica Ferrarese
- Дата13 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1115 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga briosa 1915 - Ag - Gigante 102 Grading/Status: SPL Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2643 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1915 Quadriga briosa Pag. 738; Mont. 155 AG Segnetto al ciglio Grading/Status: qFDC/FDC Notes Segnetto al ciglio
Savoca Numismatik
- Дата12 июля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 682 Italy. AD 1915. 2 Lire 1915 mm, 10 g Nearly Uncirculated
Katz Auction
- Дата18 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 861 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.99 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF+
Katz Auction
- Дата18 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 860 Italy 2 Lire 1915 R KM# 55, N# 7359; Silver 10.02 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC, mint luster remains
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Дата6 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 543 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1915 QUADRIGA BRIOSA 7,40 GR. SPL (FALSA)
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
- Дата6 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 544 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1915 QUADRIGA BRIOSA AG. 9,95 GR. BB/BB+
Tauler & Fau Subastas
- Дата21 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2389 ★ NGC - MS 64 ★ Italy. Vittorio Emanuele III. 2 lire. 1915. Rome. R. (Km-55). (Pagani-740). (Mont-157). Ag. 9,94 g. Lightly toned. Original luster. Slabbed by NGC as MS 64. Est...150,00. Spanish description: Italia. Vittorio Emanuele III. 2 lire. 1915. Roma. R. (Km-55). (Pagani-740). (Mont-157). Ag. 9,94 g. Ligeros tono en las periferias. Brillo original. Encapsulada por NGC como MS 64. Est...150,00.
Coins NB
- Дата11 апреля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 1292 Italy Kingdom 1915 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (7947783) 9.99g AU KM 55 Estimate: 30 EUR
Nomisma Spa
- Дата12 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 5065 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 e 1916 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB-qSPL
Nomisma Spa
- Дата12 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 5064 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 e 1916 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB-qSPL
Nomisma Spa
- Дата12 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 5063 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 - Nomisma 1164 AG Splendida patina Grading/Status: SPL
Nomisma Spa
- Дата12 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 5066 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 e 1916 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB-BB+
Nomisma Spa
- Дата12 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 5061 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1915 - Nomisma 1164 AG In slab NGC MS 63 8184907-004 Grading/Status: MS 63
Scuotto Numismatica & ...
- Дата12 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 460 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 lire 1915 Quadriga. Ar, gr. 10. Pagani 738. FDC. Conservazione eccezionale. Grading/Status: FDC
Pesek Auctions
- Дата10 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 386 Włochy, 2 Lire 1915, Rzym Opis pozycji Stan zachowania: VF+ Kategoria : Włochy Kraj/region : Włochy Władca/Obszar : Vittorio Emanuele III. Nominał : 2 liry Rok : 1915 Mennica : Rzym Materiał : Srebro Czystość : 835/1000 Sygnatura : KM# 55 Klasa : VF+ Uwaga dotycząca jakości : stonowana