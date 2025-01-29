Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1878Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1878
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    75 $
Лот 1878 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1404Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1404
Sima Srl
  • Дата
    25 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1404 REGNO D’ITALIA VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire 1912 Quadriga Veloce. Ag Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: MB-BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Лот 1426
Bertolami Fine Art
  • Дата
    15 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1426 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1912 quadriga veloce. Gig. 99; Ag; 10gr. Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Лот 1425
Bertolami Fine Art
  • Дата
    15 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1425 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1912 quadriga veloce. Gig. 99; Ag; 10gr. Grading/Status: BB/SPL
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III - Numismatica Ferrarese, E-Live Auction 39, Лот 1112
Numismatica Ferrarese
  • Дата
    13 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1112 Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire Quadriga veloce 1912 - Ag - Gigante 99 Grading/Status: BB+ Notes SHIPPING ONLY IN ITALY
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2639Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2639
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2639 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 335Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 335
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 335 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Delicata patina su fondi brillanti Grading/Status: qFDC Notes Delicata patina su fondi brillanti
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Лот 775
Savoca Numismatik
  • Дата
    2 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 775 Italy. AD 1912. 2 Lire 1912 10 g Good Very Fine
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1272Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1272
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1272 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 e 1912 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1992Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1992
InAsta S.p.A.
  • Дата
    30 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1992 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1991Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1991
InAsta S.p.A.
  • Дата
    30 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1991 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2508Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2508
San Martino
  • Дата
    8 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2508 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1912, Ag, gr. 10,03, C, GIG 99 , Grading/Status: BB+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III - BAC Numismatics, Auction 67, Лот 572
BAC Numismatics
  • Дата
    27 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 572 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / ItaIy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1912 R. Silber. KM 46. Fast Vorzüglich
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2410Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2410
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2410 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2412Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., Auction 117, Лот 2412
InAsta S.p.A.
  • Дата
    15 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2412 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: bel BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 258 | Blue, Лот 1045
Savoca Numismatik
  • Дата
    8 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1045 Italy. AD 1912. 2 Lire 1912 mm, 10 g Very Fine
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2299Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2299
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2299 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: BB+/qSPL
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2298Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2298
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2298 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1912 Quadriga lenta Pag. 735; Mont. 150 AG Grading/Status: SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 149, Лот 1886
Katz Auction
  • Дата
    8 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1886 Italy 2 Lire 1912 R KM# 55, N# 7359; Silver 9.95 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; XF/XF+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1912 Виктор Эммануил III - Numismatica Ranieri S.r.l., Online Auction 19, Лот 764
Numismatica Ranieri S.r.l.
  • Дата
    29 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 764 REGNO D’ITALIA Vittorio Emanuele III, 1900-1943. 2 Lire 1912 Roma, Quadriga veloce. Ag Dr. Semibusto del sovrano in uniforme con il collare a testa scoperta rivolto a d. e circondato da due cerchi di perline. Rv. Quattro cavalli scalpitanti trainano un cocchio, ornato da fiori e FERT, su cui poggia l’Italia rappresentata da una figura di donna con scudo e ramo d’ulivo. Pag. 735; Gig. 99. Grading/Status: BB Notes Autore: D. Calandra (diritto e rovescio); incisore: L. Giorgi (rovescio).The current bid status is available on Numismatica Ranieri website
Похожие
Подробнее