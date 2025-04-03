Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III - Münzenhandlung Erwin Dietrich AG, 9. Online-Auktion, Лот 225
Münzenhandlung Erwin Dietrich AG
  • Дата
    7 декабря 2025
  • Стартовая цена
    149 $
Лот 225 Italien / Italy Königreich / Kingdom Vittorio Emanuele III. 1900-1946 2 Lire 1911. 27.0 mm. Silber / Silver. Gigante 98. 9.95 g. Einige Kratzer / Some Scratches. Vorzüglich / Extremely fine.
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 277Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 277
San Martino
  • Дата
    6 декабря 2025
  • Стартовая цена
    577 $
Лот 277 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag, gr. 10, RR, Gig. 98 Grading/Status: SPL
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., Coin Auction 48, Лот 1573
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    4 декабря 2025
  • Стартовая цена
    577 $
Лот 1573 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire Quadriga Veloce 1911 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: l'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce a sinistra - gr. 10,00 - Rara - SPL (Bol. n. R45) (Gig. n. 98) (Mont. n. 149) (Pag. n. 734)
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1876Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1876
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    92 $
Лот 1876 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Segnetti Grading/Status: BB Notes Segnetti
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1875Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1875
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    23 $
Лот 1875 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Cinquantenario Pag. 736; Mont. 152 AG Grading/Status: BB+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 6, Лот 385Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 6, Лот 385
San Martino
  • Дата
    22 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 385 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag , RR, Gig. 98 Grading/Status: BB/SPL Notes Sigillata Filisina Massimo
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2637Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2637
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2637 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Grading/Status: BB+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 334Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 334
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 334 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1911 Quadriga lenta Pag. 734; Mont. 149 RR AG Grading/Status: FDC
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3632Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3632
Nomisma Spa
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3632 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Grading/Status: qBB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1948Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1948
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1948 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Delicata patina Grading/Status: SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III - Katz Auction, Premium Auction 165, Лот 340
Katz Auction
  • Дата
    30 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 340 Italy 2 Lire 1911 R Key Mint NGC MS63+ KM# 46, N# 10489; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 534810 pcs; UNC with mint luster
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1274Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1274
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1274 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Sigillato MB+/qBB da Nummus (Pordenone) Grading/Status: MB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Лот 663Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Лот 663
ACM Aste srl
  • Дата
    26 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 663 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1911 Quadriga veloce. Ag. Gig. 98. Peso gr. 9,81. Diametro mm. 27. MB. Traccia di appiccagnolo nel campo, al centro del rovescio. RR. Grading/Status: MB Material Ag
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2506Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2506
San Martino
  • Дата
    8 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2506 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1911, Ag, gr. 9,96, RR, GIG 98, Grading/Status: qBB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III - Cambi Aste, Live Auction 1024, Лот 545
Cambi Aste
  • Дата
    28 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 545 REGNO D’ITALIA. VITTORIO EMANUELE III DI SAVOIA, 1900-1946.2 Lire 1911. Quadriga veloce.Busto a d. R/ L'Italia elmata con scudo e ramo d'ulivo su quadriga veloce. Gig. 98. Molto rara. g. 9,97. Diam. mm. 27,18. Arg. Segni di contatto. MB/BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 880Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 880
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 880 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1911 Quadriga veloce. Ag. Gig. 98. Peso gr. 9,99. Diametro mm. 27. BB. RR. Grading/Status: BB Material Ag
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III - Varesi, Numismatic Auction 85, Лот 993
Varesi
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 993 VITTORIO EMANUELE III (1900-1946) 2 Lire 1911 "Quadriga", Roma MIR 1140c Pagani 734 Cu 10,00 g 27 RR BB
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III - Katz Auction, Premium Auction 150, Лот 797
Katz Auction
  • Дата
    16 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 797 Italy 2 Lire 1911 R Key Mint NGC MS63+ KM# 46, N# 10489; Silver 10.00 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; Mintage: 534810 pcs; UNC with mint luster
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 918Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 918
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 918 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1911 - Nomisma 1160 AG RR Grading/Status: SPL+
Похожие
Подробнее
Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 570Италия 2 лиры 1911 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - GMA Numismatica Napoli srl, E-Live Numismatic Auction 8, Лот 570
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    3 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 570 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1945). 2 Lire 1911. AG. Gig.98. RR Grading/Status: SPL Notes Diritti d'Asta: 18%
Похожие
Подробнее