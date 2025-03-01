Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 850
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    127 $
Лот 850 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1910 - Quadriga veloce -D/Busto con testa nuda a d. R/Italia su quadriga veloce a s. - Ar - P.733 RARA BB+
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 276Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 276
San Martino
  • Дата
    6 декабря 2025
  • Стартовая цена
    254 $
Лот 276 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 9,97, R, Gig. 97 Grading/Status: BB-SPL
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1872Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1872
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    35 $
Лот 1872 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III - Coins NB, E-Auction 46, Лот 1275
Coins NB
  • Дата
    26 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1275 Italy Kingdom 1910 R 2 Lire - Vittorio Emanuele III Silver (.835) Rome Mint (718670) 9.95g XF KM 46 Estimate: 75 EUR
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Лот 344Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 44, Лот 344
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    20 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 344 Regno D'Italia Vittorio Emanuele III (1900- 1943) 2 lire Quadriga veloce 1910 ROMA. Gig. 97 RARO AR
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 702Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 702
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 702 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1910 Quadriga veloce. Ag. Gig. 97. Peso gr. 9,93. Diametro mm. 27,00. BB. R. Grading/Status: BB Material Ag
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2634Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2634
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2634 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Colpetto Grading/Status: qBB Notes Colpetto
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3631Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3631
Nomisma Spa
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3631 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG Segnetto al D/, leggermente lucidata
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2633Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2633
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2633 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qSPL
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III - Artemide Aste s.r.l., Auction 72E, Лот 946
Artemide Aste s.r.l.
  • Дата
    6 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 946 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1910. Pag. (decimali) 733; MIR (Savoia) 1140b. AG. 9.97 g. 27.5 mm. R. Colpetti sul ciglio. qBB.
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1273Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1273
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1273 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Lucidata. Graffi e colpetti sul bordo Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1986Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1986
InAsta S.p.A.
  • Дата
    30 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1986 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1910 Quadriga lenta Pag. 733; Mont. 148 R AG Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Лот 412Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 10, Лот 412
Nomisma Aste
  • Дата
    9 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 412 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG Grading/Status: SPL-FDC
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2505Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2505
San Martino
  • Дата
    8 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2505 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 9,78, R, GIG 97, Grading/Status: BB/SPL
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2504Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2504
San Martino
  • Дата
    8 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2504 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr. 10, R, GIG 97, Grading/Status: MB
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 879Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 879
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 879 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1910 Quadriga veloce. Ag. Gig. 97. Peso gr. 10,00. Diametro mm. 27. BB+. Patina. R. Grading/Status: BB+ Material Ag
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Лот 209Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Roccaro Collezioni, E-Live Auction 5, Лот 209
Roccaro Collezioni
  • Дата
    29 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 209 Vittorio Emanuele III, 1900-1943, 2 lire 1910 quadriga veloce, Ag Rif. Gig. 97 - Rarità R Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 917Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 917
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 917 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5049Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5049
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5049 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1910 - Nomisma 1159 AG R Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.4, Лот 578Италия 2 лиры 1910 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.4, Лот 578
San Martino
  • Дата
    1 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 578 Regno D'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1910, Ag, gr (10,00), R, Gigante 97, BB+. Grading/Status: BB+
