Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 849
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    104 $
Лот 849 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1908 - Quadriga - D/Busto con testa a d. R/Quadriga a s. - Ar - P.732 qFDC/FDC
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2632Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2632
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2632 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1272Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 40, Лот 1272
Nomisma Spa
  • Дата
    1 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1272 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 e 1912 - AG Lotto di due monete come da foto. Da esaminare Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1984Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1984
InAsta S.p.A.
  • Дата
    30 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1984 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2503Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2503
San Martino
  • Дата
    8 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2503 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1908, Ag, gr. 10,04, C, GIG 96, Grading/Status: SPL
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2502Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2502
San Martino
  • Дата
    8 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2502 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Quadriga veloce", 1908, Ag, gr. 9,91, C, GIG 96, Grading/Status: MB
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 158, Лот 876
Katz Auction
  • Дата
    14 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 876 Italy 2 Lire 1908 R KM# 46, N# 10489; Silver 10.03 g.; Vittorio Emanuele III; Rome Mint; AUNC/UNC with mint luster
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 916Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 72, Лот 916
Nomisma Spa
  • Дата
    10 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 916 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG R Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III - H.D. Rauch, 46. E-AUKTION, Лот 1360
H.D. Rauch
  • Дата
    25 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1360 Königreich Italien.   2 Lire 1908 R, Rom Gig. 96; Pag. 732 vzgl.+ (D)
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5048Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 39, Лот 5048
Nomisma Spa
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 5048 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG Grading/Status: MB
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 496Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 496
Nomisma Aste
  • Дата
    11 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 496 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1908 - Nomisma 1158 AG Graffietti. Grading/Status: qSPL
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III - Hatria Numismatica, E-Live Auction 17, Лот 819
Hatria Numismatica
  • Дата
    18 декабря 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 819 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1908 Ag. Gigante, 96. MB+
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2530Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2530
InAsta S.p.A.
  • Дата
    7 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2530 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: qSPL
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2529Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2529
InAsta S.p.A.
  • Дата
    7 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2529 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2532Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2532
InAsta S.p.A.
  • Дата
    7 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2532 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Grading/Status: bel BB
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2531Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2531
InAsta S.p.A.
  • Дата
    7 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2531 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III - Katz Auction, E-Auction 138, Лот 1787
Katz Auction
  • Дата
    27 сентября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1787 Italy 2 Lire 1908 R KM# 46, N# 10489; Silver; Vittorio Emanuele III; XF
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Лот 2441
InAsta S.p.A.
  • Дата
    17 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2441 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG qSPL
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III - InAsta S.p.A., E-Live Auction 112, Лот 2442
InAsta S.p.A.
  • Дата
    17 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2442 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1908 Quadriga lenta Pag. 732; Mont. 147 AG qBB/BB
Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.1, Лот 684Италия 2 лиры 1908 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.1, Лот 684
San Martino
  • Дата
    30 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 684 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1908. Ag. Gr. 10,04. Gig#96. Grading/Status: qSPL
