Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 848
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 848 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1907 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a s. R/Aquila araldica spiegata - Ar - P.731 qSPL/BB
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 275Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 275
San Martino
  • Дата
    6 декабря 2025
  • Стартовая цена
    519 $
Лот 275 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1907, Ag, gr. [10,00], C, Gig. 95 Grading/Status: FDC ecc Notes Rara da reperirsi in questa conservazione. Perizia Luciani Luca
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1868Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1868
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    46 $
Лот 1868 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 700Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 700
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 700 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1907 Aquila sabauda. Ag. Gig. 95. Peso gr. 9,91. Diametro mm. 27. qSPL.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III - Bertolami Fine Art, Auction 351, Лот 1424
Bertolami Fine Art
  • Дата
    15 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1424 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1907 aquila sabauda. Gig. 95; Ag; 10gr. Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2630Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2630
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2630 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: qBB/BB
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 330Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 330
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 330 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Segnetti al D/ Grading/Status: SPL/SPL+ Notes Segnetti al D/
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3630Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3630
Nomisma Spa
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3630 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1907 - Nomisma 1157 AG Intensa patina Grading/Status: SPL+/qFDC
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III - BAC Numismatics, Auction 70, Лот 676
BAC Numismatics
  • Дата
    26 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 676 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. 2 Lire 1907 R. Silber. KM 33. Sehr schön+
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Лот 772
Savoca Numismatik
  • Дата
    2 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 772 Italy. AD 1907. 2 Lire 1907 10 g Good Very Fine
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III - BAC Numismatics, Auction 69, Лот 625
BAC Numismatics
  • Дата
    29 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 625 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1907 R. Silber. Mont. 146. Sehr schön
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 276 | Blue, Лот 906
Savoca Numismatik
  • Дата
    5 июля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 906 Italy. AD 1907. 2 Lire 1907 mm, 10 g Very Fine
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 878Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 878
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 878 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1907 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 95. Peso gr. 9,90. Diametro mm. 27. BB.  Grading/Status: BB Material Ag
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III - BAC Numismatics, Auction 66, Лот 730
BAC Numismatics
  • Дата
    22 апреля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 730 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. 2 Lire 1907 R. Silber. KM 33. Sehr schön+
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III - BAC Numismatics, Auction 65, Лот 645
BAC Numismatics
  • Дата
    25 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 645 Europäische Münzen und Medaillen, Italien / Italy. Vittorio Emanuele III. (1900-1946). 2 Lire 1907 R. Silber. Mont. 146. Sehr schön
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2286Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2286
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2286 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: BB/BB+
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2287Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2287
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2287 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Segno sulla testa Grading/Status: BB Notes Segno sulla testa
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2288Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2288
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2288 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Grading/Status: qBB/BB
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2285Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2285
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2285 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1907 Aquila Pag. 731; Mont. 146 AG Colpetto Grading/Status: BB+ Notes Colpetto
Италия 2 лиры 1907 Виктор Эммануил III - Coins NB, E-Auction 32, Лот 870
Coins NB
  • Дата
    17 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 870 Italy Kingdom 1907 R 2 Lire - Victor Emmanuel III Silver (.835) Rome Mint (1245450) 9.81g VF KM 33 Estimate: 40 EUR
