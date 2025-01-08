Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III
Nomisma Aste
- Дата14 декабря 2025
- Стартовая цена346 $
Лот 749 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG In slab NGC MS 64 n° 2800712-005. Grading/Status: MS 64
Thesaurus s.r.l.
- Дата10 декабря 2025
- Стартовая цена35 $
Лот 846 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1906 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a d. R/Aquila sabauda - Ar - P.730 BB+
Thesaurus s.r.l.
- Дата10 декабря 2025
- Стартовая цена58 $
Лот 845 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1906 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a d. R/Aquila sabauda - Ar - P.730 SPL
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена23 $
Лот 1866 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qBB
InAsta S.p.A.
- Дата24 ноября 2025
- Стартовая цена29 $
Лот 1865 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: BB
Nomisma Aste
- Дата22 ноября 2025
- Стартовая цена288 $
Лот 792 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Minimi contatti. Grading/Status: FDC
Nomisma Spa
- Дата17 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2267 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Nomisma Spa
- Дата17 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
- Дата9 ноября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 430 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1906 "Aquila Sabauda". Ag. Gig.94. qSPL
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2628 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qBB/BB
InAsta S.p.A.
- Дата8 сентября 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 2627 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qSPL
Savoca Numismatik
- Дата2 августа 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи
Лот 771 Italy. AD 1906. 2 Lire 1906 10 g Nearly Extremely Fine
San Martino
- Дата8 июня 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2498 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1906, Ag, gr. 9,89, C, GIG 94, Grading/Status: MB
ACM Aste srl
- Дата8 мая 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 877 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 94. Peso gr. 9,95. Diametro mm. 27. qSPL. Patina. Colpetto al bordo. Grading/Status: qSPL Material Ag
Scuotto Numismatica & ...
- Дата12 марта 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 458 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 lire 1906. Ar, gr. 10. Pagani 730. Sigillata Testa.. QFDC-FDC, segnetti di contatto. Grading/Status: SPL+
InAsta S.p.A.
- Дата18 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2283 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Lucidata Grading/Status: BB+ Notes Lucidata
InAsta S.p.A.
- Дата18 февраля 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 2282 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: BB-SPL
Nomisma Spa
- Дата22 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1104 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Nomisma Aste
- Дата11 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 493 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: SPL+
ACM Aste srl
- Дата8 января 2025
- Стартовая цена
- Цена продажи—
Лот 1363 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 94. Peso gr. 9,90. Diametro mm. 27. BB. (4624) Grading/Status: BB