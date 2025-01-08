Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 749Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 749
Nomisma Aste
  • Дата
    14 декабря 2025
  • Стартовая цена
    346 $
Лот 749 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG In slab NGC MS 64 n° 2800712-005. Grading/Status: MS 64
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 846
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    35 $
Лот 846 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1906 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a d. R/Aquila sabauda - Ar - P.730 BB+
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III - Thesaurus s.r.l., Auction n.26 «Claudius», Лот 845
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    10 декабря 2025
  • Стартовая цена
    58 $
Лот 845 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1906 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda del re a d. R/Aquila sabauda - Ar - P.730 SPL
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1866Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1866
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    23 $
Лот 1866 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1865Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1865
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    29 $
Лот 1865 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 792Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 11, Лот 792
Nomisma Aste
  • Дата
    22 ноября 2025
  • Стартовая цена
    288 $
Лот 792 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Minimi contatti. Grading/Status: FDC
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2267Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2267
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2267 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2265Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2265
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Лот 430
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 430 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1906 "Aquila Sabauda". Ag. Gig.94. qSPL
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2628Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2628
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2628 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qBB/BB
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2627Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 119, Лот 2627
InAsta S.p.A.
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2627 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: qSPL
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Лот 771
Savoca Numismatik
  • Дата
    2 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 771 Italy. AD 1906. 2 Lire 1906 10 g Nearly Extremely Fine
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2498Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2498
San Martino
  • Дата
    8 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2498 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1906, Ag, gr. 9,89, C, GIG 94, Grading/Status: MB
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 877Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 35, Лот 877
ACM Aste srl
  • Дата
    8 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 877 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 94. Peso gr. 9,95. Diametro mm. 27. qSPL. Patina. Colpetto al bordo. Grading/Status: qSPL Material Ag
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Лот 458Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Scuotto Numismatica & ..., Auction 2, Лот 458
Scuotto Numismatica & ...
  • Дата
    12 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 458 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1946). 2 lire 1906. Ar, gr. 10. Pagani 730. Sigillata Testa.. QFDC-FDC, segnetti di contatto. Grading/Status: SPL+
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2283Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2283
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2283 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Lucidata Grading/Status: BB+ Notes Lucidata
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2282Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2282
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2282 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1906 Aquila Pag. 730; Mont. 145 AG Grading/Status: BB-SPL
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Лот 1104Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 38, Лот 1104
Nomisma Spa
  • Дата
    22 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1104 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 493Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, E-Live Auction 9, Лот 493
Nomisma Aste
  • Дата
    11 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 493 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1906 - Nomisma 1156 AG Grading/Status: SPL+
Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1363Италия 2 лиры 1906 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 34, Лот 1363
ACM Aste srl
  • Дата
    8 января 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1363 Casa Savoia. Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1906 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 94. Peso gr. 9,90. Diametro mm. 27. BB. (4624) Grading/Status: BB
