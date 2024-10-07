Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 748Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 748
Nomisma Aste
  • Дата
    14 декабря 2025
  • Стартовая цена
    288 $
Лот 748 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Grading/Status: qFDC-FDC
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1862Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 120, Лот 1862
InAsta S.p.A.
  • Дата
    24 ноября 2025
  • Стартовая цена
    208 $
Лот 1862 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Qualche segnetto al ciglio Grading/Status: SPL+/qFDC Notes Qualche segnetto al ciglio
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2264Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 42, Лот 2264
Nomisma Spa
  • Дата
    17 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2264 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III - Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo, E-Live Auction 45, Лот 428
Antivm Numismatica di Valerio Angiolillo
  • Дата
    9 ноября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 428 Regno d'Italia. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 lire 1905 "Aquila Sabauda" Ag. Gig. 93. C. qBB
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1388Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Sima Srl, E-Live Auction 1, Лот 1388
Sima Srl
  • Дата
    25 октября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1388 REGNO D’ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 Lire Aquila Sabauda 1905 Gig. 93 AG Spedizione solo in Italia. Shipping only to Italy Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 698Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 37, Лот 698
ACM Aste srl
  • Дата
    19 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 698 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 Lire 1905 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 93. Peso gr. 9,93. Diametro mm. 27. qSPL.  Grading/Status: qSPL Material Ag
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3629Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 41, Лот 3629
Nomisma Spa
  • Дата
    8 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3629 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Minimo graffietto sul collo al D/ Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III - Savoca Numismatik , Online Auction 280 | Blue, Лот 769
Savoca Numismatik
  • Дата
    2 августа 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 769 Italy. AD 1905. 2 Lire 1905 10 g Very Fine
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1980Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1980
InAsta S.p.A.
  • Дата
    30 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1980 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: meglio di MB
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1979Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 118, Лот 1979
InAsta S.p.A.
  • Дата
    30 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1979 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: qBB/BB
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 5, Лот 254Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Sartor Numismatica, Auction 5, Лот 254
Sartor Numismatica
  • Дата
    27 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 254 Savoia - Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 Aquila Sabauda - MIR 1139e Gig. 93 Ag • In slab NGC MS 63 n. 6634747-021. Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Лот 661Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - ACM Aste srl, Numismatic Auction 36, Лот 661
ACM Aste srl
  • Дата
    26 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 661 Vittorio Emanuele III. 1900-1943. 2 lire 1905 Aquila Sabauda. Ag. Gig. 93. Peso gr. 9,87. BB. Colpetto al bordo. Grading/Status: BB Material Ag
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III - Thesaurus s.r.l., Auction n.25 «Lucilla», Лот 870
Thesaurus s.r.l.
  • Дата
    11 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 870 REGNO D'ITALIA - VITTORIO EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE - Anno 1905 - Aquila Sabauda - D/Testa nuda a d. R/Aquila sabauda coronata - Ar - P.729 SPL+
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2496Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2496
San Martino
  • Дата
    8 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2496 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1905, Ag, gr. 10, C, GIG 93, Grading/Status: BB-SPL
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III - Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro, Auction 36, Лот 542
Numismatica Marcoccia di Marcoccia Alessandro
  • Дата
    6 мая 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 542 VITT. EMANUELE III (1900-1943) 2 LIRE 1905 AQUILA SABAUDA AG. 10,03 GR. qSPL/SPL
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2279Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 116, Лот 2279
InAsta S.p.A.
  • Дата
    18 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2279 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Grading/Status: qBB/BB
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III - GINZA COINS CO., Auction No. 121, Лот 692
GINZA COINS CO.
  • Дата
    9 февраля 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 692 Italy, Vittorio Emanuele III 2 Lire 1905-R, KM-33. | VF
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1031Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Auction 8, Лот 1031
Nomisma Aste
  • Дата
    16 ноября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1031 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG In slab NGC n° 6634747-021. Grading/Status: MS 63
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Лот 1181Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 37, Лот 1181
Nomisma Spa
  • Дата
    21 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1181 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1905 - Nomisma 1155 AG Minimo graffietto sul collo al D/ Grading/Status: qFDC
Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2522Италия 2 лиры 1905 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - InAsta S.p.A., E-Live Auction 114, Лот 2522
InAsta S.p.A.
  • Дата
    7 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2522 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1905 Aquila Pag. 729; Mont. 144 AG Abilmente lavata Grading/Status: BB-SPL Notes Abilmente lavata
