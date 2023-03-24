Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III

Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 747Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Aste, Christmas Auction 2025, Лот 747
Nomisma Aste
  • Дата
    14 декабря 2025
  • Стартовая цена
    692 $
Лот 747 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Grading/Status: SPL-FDC
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 273Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.7, Лот 273
San Martino
  • Дата
    6 декабря 2025
  • Стартовая цена
    980 $
Лот 273 Regno d'Italia - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire "Aquila Araldica", 1904, Ag, gr. [10,00], RR, Gig. 92 Grading/Status: SPL Notes Perizia Francesco Cavaliere
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1945Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, Auction 74, Лот 1945
Nomisma Spa
  • Дата
    5 сентября 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1945 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Sigillata da Simone Rocco Di Torrepadula in conservazione "SPL-FDC" Grading/Status: SPL-FDC
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2494Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2494
San Martino
  • Дата
    8 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2494 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1904, Ag, gr. 9,85, RR, GIG 92, Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2495Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, E-Live Auction 5, Лот 2495
San Martino
  • Дата
    8 июня 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2495 Roma, Vittorio Emanuele III (1900 - 1943) - 2 Lire "Aquila Sabauda", 1904, Ag, gr. 9,91, RR, GIG 92, Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III - Aurora Numismatica, Auction Aurora 33, Лот 287
Aurora Numismatica
  • Дата
    18 марта 2025
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 287 Regno d'Italia, Vittorio Emanuele III (1900-1943), 2 Lire 1904, RR Ag 27 mm, 9,9 g, BB-SPL
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Лот 377Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Numismatica Picena SRL, Auction 15, Лот 377
Numismatica Picena SRL
  • Дата
    17 октября 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 377 Savoia. Vittorio Emanuele III re d’Italia (1900-1946). Da 2 lire 1904 AG. Aquila araldica. Pagani 728. MIR 1139d. Molto rara. Graffietto nel campo del dr. e lievi segnetti, altrimenti q.SPL/SPL
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Лот 736Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Nomisma Spa, E-Live Auction 36, Лот 736
Nomisma Spa
  • Дата
    2 июля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 736 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Sigillata BB da Emilio Tevere Grading/Status: BB
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III - Astarte S.A., Web Auction 6, Лот 233
Astarte S.A.
  • Дата
    9 июня 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 233 ITALY. Kingdom, Vittorio Emanuele III, 1900-1946. 2 Lire 1904,(Silver, 27.13 mm, 9.83 g), Roma. VITTORIO EMANUELE III Head right; under the cut of the neck, SPERANZA. Rev. REGNO D'ITALIA Golden eagle surmounted by a crown, beneath L 2 R 1904. Pagani 728. MIR 1139d. Gigante 92. Montenegro 143. Very Fine. Rare.
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - San Martino, Auction n.1, Лот 682Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - San Martino, Auction n.1, Лот 682
San Martino
  • Дата
    30 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 682 Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1904. Ag. Gr. 9,85. R2. Gig# 92. Grading/Status: qBB
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Лот 79Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea, 12th Numismatic Auction, Лот 79
Casa d'Aste Banco dell'Oro d'Ivrea
  • Дата
    1 мая 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 79 AREA ITALIANA - REGNO D' ITALIA - Vittorio Emanule III (1900-1943), 2 lire 1904 "Aquila Araldica", Ag 835/.. 27 mm 10 g. GIG 92 (MOLTO RARO) Ex NOMISMA E11 lotto 1037. (#-271) (AU) Chiusa Bistolfi qFDC.
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III - InAsta S.p.A., E-Auction 110, Лот 3017
InAsta S.p.A.
  • Дата
    6 февраля 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 3017 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG Colpetto BB Colpetto
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III - Studio Numismatico Raffaele Negrini, E-LIVE AUCTION JANUARY 2024, Лот 855
Studio Numismatico Raffaele Negrini
  • Дата
    6 января 2024
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 855 VITTORIO EMANUELE III (1900 - 1943) - 2 LIRE 1904 MIR. 1253 D AG GR. 9,86 RR MB.
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III - InAsta S.p.A., E-Auction 109, Лот 2163
InAsta S.p.A.
  • Дата
    14 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 2163 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG Abilmente lavata qBB/BB Abilmente lavata
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III - Nomisma Aste, AUCTION 5, Лот 1265
Nomisma Aste
  • Дата
    11 ноября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1265 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire "Aquila sabauda" 1904 - Nomisma 1154 AG RR SPL-FDC.
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III - Nomisma Spa, E-Live Auction 33, Лот 955
Nomisma Spa
  • Дата
    26 октября 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 955 Vittorio Emanuele III (1900-1946) 2 Lire 1904 - Nomisma 1154 AG RR Colpetti al bordo, schiacciatura sul volto al D/ MB.
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III - InAsta S.p.A., E-LIVE AUCTION 107, Лот 1436
InAsta S.p.A.
  • Дата
    27 июня 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 1436 SAVOIA - Vittorio Emanuele III (1900-1943) - 2 Lire 1904 Aquila Pag. 728; Mont. 143 RR AG meglio di MB.
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III - Bolaffi S.p.A., ASTE BOLAFFI COIN AUCTION, Лот 378
Bolaffi S.p.A.
  • Дата
    7 июня 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 378 Regno d'Italia Vittorio Emanuele III (1900-1946) - 2 Lire Aquila Sabauda 1904 - Zecca: Roma - Diritto: effigie del Re a destra - Rovescio: aquila coronata ad ali spiegate con stemma sabaudo in petto - gr. 9,88 - Rara - Migliore di BB (Bol. n. R33) (Gig. n. 92) (Mont. n. 143) (Pag. n. 728).
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Аверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 20, Лот 193Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III, Реверс монеты - - Casa d'Aste Montenegro, Numismatic Auction 20, Лот 193
Casa d'Aste Montenegro
  • Дата
    28 апреля 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 193 Vittorio Emanuele III - 2 lire 1904 Roma Ag. 2 lire 1904 Roma, testa nuda a destra, sotto il collo nome autore R/ aquila araldica spiegata e coronata con scudo Sabaudo nel petto Pagani 728. Montenegro 143. RR Grading/Status: Bb41
Италия 2 лиры 1904 Виктор Эммануил III - GMA Numismatica Napoli srl, E-Auction 4, Лот 675
GMA Numismatica Napoli srl
  • Дата
    24 марта 2023
  • Стартовая цена
  • Цена продажи
Лот 675 REGNO D'ITALIA. Vittorio Emanuele III (1900-1943). 2 Lire 1904. AG. Gig. 92. RR. Colpetto al bordo. qSPL/SPL
